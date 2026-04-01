Coche y bus, más caros que el tren y el avión, para viajar de A Coruña a Madrid esta Semana Santa

Según la Vía Michelín, viajar de A Coruña a Madrid en coche cuesta de media 62 euros en gasolina y 17,6 en peajes. En total, unos 80 euros que, si lo comparas con lo que te puede valer en tren o avión, no compensa.

No hay más que meterse en la aplicación deBlaBlaCar y ver los precios de un viaje de cinco horas y media: desde los 35 euros hasta los 60 en algunos casos. Lo mismo ocurre con el bus. Al consultar fechas clave como pueden ser el Jueves Santo, las opciones que quedan de última hora no bajan de 57,6 euros.

Sin embargo, si consultas los precios de Renfe o vuelos de la compañía Iberia, por ejemplo, puedes encontrar opciones desde Alvedro para la misma fecha por 39 euros en el caso del tren e incluso de 33 euros en avión.

Parece que la subida de la gasolina ha hecho mella en el transporte por carretera. Ya no solo para la gente que se desplaza en coche o bus, también para aquellos que aprovechan estas fechas para viajar en autocaravana o furgoneta.

A pesar de la rebaja que aprobó el Gobierno en el precio de la gasolina, del 21% del IVA al 10%, el coste en viajes largos se nota bastante. Y es que, a martes, en A Coruña, el combustible estaba todavía a 1,85 euros el litro de diésel y a 1,53 el de gasolina.

Es por ello que muchos han preferido viajar por aire esta Semana Santa, pero también por tren. "Es más seguro y así también me ahorro algo de dinero que puedo invertir en mis vacaciones", cuenta Manuel Montero, que viaja a Madrid este próximo jueves en avión. El billete le costó 60 euros ida y vuelta. Eso sí, lo miró con dos meses de antelación.

BlaBlaCar, de alternativa 'low cost' a la opción más cara

En el caso de Lucas Sobrino, finalmente también volará en avión, y eso que por motivos de trabajo tuvo que esperar a última hora para coger sus billetes. Normalmente viajaba en BlaBlaCar, pero actualmente los precios le parecen "exagerados".

"Aunque la gasolina esté cara, no te puede costar 40 o 50 euros un BlaBlaCar porque imagina que lleva a otros tres. Ya se estaría ganando 120 euros. El viaje de A Coruña-Madrid no te cuesta eso", explica.

La aplicación surgió como medio para repartir gastos entre los pasajeros. Sin embargo, en opinión de Lucas, "ahora la gente lo usa más para lucrarse". Reconoce que el caso de esta aplicación no viene dado únicamente por la subida de la gasolina, sino que en los últimos años cada vez hay más gente que publica viajes tratando de sacar beneficio.

BlaBlaCar

"En el precio también hay que incluir el coste del mantenimiento del coche, como pueden ser las ruedas", reconoce. Además, la aplicación se lleva también una comisión que suele ser de unos 5 euros.

Aun así, el precio que recomienda BlaBlaCar para hacer un viaje A Coruña-Madrid es de entre 21 y 23 euros. "Luego tú puedes subir o bajar lo que consideres", explica Lucas, que también ha hecho de 'driver' en algunos viajes de BlaBlaCar.

Al fin y al cabo, es decisión de cada uno marcar el precio que considere. Por eso, durante estos días, muchos aprovechan y suben a los 40 euros de media. Al final, es gente que iba a tener que coger el coche sí o sí. "Muchos publican el anuncio del viaje solo por ver si sacan algo. No siempre esperan llenar el coche. A algunos con un par de personas ya les basta", concluye.

Sin plazas para el bus

En el caso del bus, ya no es solo que los precios superen los 50 euros en trayectos de más de siete horas, es que además, para la vuelta, por ejemplo el Domingo de Pascua, no hay ni un solo asiento disponible. Todos los buses para ese día están completos.

Sin asientos disponibles en bus ALSA

En definitiva, si lo que buscas es viajar entre el jueves y el domingo, las opciones más económicas son el avión o el tren. Aunque también es cierto que los asientos vuelan. Puede que lo mires ahora mismo y ya no queden. Por eso, siempre es mejor hacerlo con tiempo.