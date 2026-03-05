La calidad del aire en A Coruña mejora pero sigue bajo la influencia de la masa de aire africano

El cielo de A Coruña en la mañana de este 5 de marzo. Quincemil

La entrada de una masa de aire africano en la Península dejó este miércoles en A Coruña escenas de niebla y baja visibilidad con los edificios coruñeses ocultos en las primeras horas de la mañana; también por la influencia de la neblina del mar. Y así, la calidad del aire en la ciudad bajó. Este jueves la influencia de la calima sigue afectando a la ciudad, aunque la calidad del aire ha mejorado considerablemente.

En A Coruña, a primera hora de este jueves, las estaciones de la Torre de Hércules y de Riazor se encuentran en nivel amarillo y rojo respectivamente, mientras que las de San Pedro y A Grela están en nivel verde.

La estación ubicada junto al faro romano, influenciada por el aerosol marino debido a su ubicación, registra una concentración de 46 µg/m3 en las partículas de mayor diámetro y de 22 µg/m3 en las más pequeñas. La calidad del aire baja considerablemente en Riazor, donde los valores se sitúan en 25 µg/m3 en las partículas pequeñas, aunque en niveles de 29 µg/m3 en las grandes.

A partir de las 15:00 horas se espera que ambas estaciones pasen a nivel verde.

La previsión de precipitaciones para este jueves, cuando se esperan lluvias desde las 13:00 horas, ayudará a despejar el polvo de la masa de aire africano mejorando así la calidad del aire.

Por otra parte, la ciudad entrará en alerta amarilla a las 15:00 horas por mar de viento procedente del norte de fuerza 7 y por oleaje con olas de entre 4 y 5 metros.También desde esa hora se esperan acumulaciones de lluvia de más de 40l/m2 en 12 horas.