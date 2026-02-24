La queja de las familias de Sada (A Coruña) por la piscina municipal llega a la Valedora do Pobo

Las quejas de las familias de Sada, que reclaman poder entrar en los vestuarios de la piscina municipal acompañando a los niños y niñas de 7 años, han sido admitidas a trámite por la Valedora do Pobo. Con esta admisión, la Valedora ha requerido al Concello de Sada, que deberá actuar al respecto en un plazo de 15 días para aclarar la situación.

En su reclamación, las familias critican que en las instalaciones de la piscina municipal, los menores de 7 años no pueden entrar acompañados de un adulto a los vestuarios y que "están durante 15 minutos, los previos a la actividad, y durante 25 minutos, los posteriores a la misma, sin supervisión, con una custodia nula, mostrando una desnudez que provoca un estado de vulnerabilidad evidente frente a personas adultas. Lo que provoca la inexistencia de un espacio seguro para los menores".

Consultado al respecto tras el comunicado de las familias, el Concello indicaba hace un par de semanas que la normativa es similar a la de otros municipios de la comarca o instalaciones deportivas, que marcan la edad desde la que los niños entran sin acompañamiento en torno a los 8 años y que se mantendrá la norma como está establecida.

En este sentido, las familias recibieron un apercibimiento a finales del pasado mes de enero por haberse saltado la normativa de uso de los vestuarios de manera "reiterada", algo que de continuar podría derivar en multas de hasta 500 euros y una expulsión de entre 1 y 3 meses.

Las familias mantienen su reivindicación y critican el "silencio" por parte de la administración local para llegar a una solución y aseguran que no se sienten escuchadas. Afirman además que cuentan con el apoyo de los grupos del PSOE, BNG, Unidos por Sada y PP, además del ANPA, a través de la cual los niños acuden a las actividades en la piscina.