Detenido en Arteixo (A Coruña) un pederasta que figuraba en la lista de los más buscados

Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados en España, ha sido detenido en Meicende, en el municipio coruñés de Arteixo. El arrestado estaba siendo buscado por abusos y por agresiones sexuales a menores.

Según ha podido confirmar Quincemil, su detención se produjo recientemente en la parroquia de Pastoriza.

En la descripción policial se le definía como un hombre de 47 años, complexión obesa y 1,70 de altura con pelo castaño con entradas y ojos marrones.

Fuentes policiales han confirmado que en el momento de la detención, llevada a cabo por un dispositivo del Grupo Operativo Especial (GOE), Vázquez Patiño intentó apuñalar a un agente.

Dos de los tres gallegos más buscados ya han sido detenidos

Antes de la detención de Vázquez Patiño, la Policía detuvo también a Martiño Ramos, un profesor natural de Ourense condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

El pederasta y exlíder de En Marea fue localizado en Cuba, según adelantó EL ESPAÑOL, país en el que fue detenido el pasado mes de noviembre. Sobre él pesaba una orden internacional de detención desde el 31 de octubre. Ramos había huido de España en julio y debía haber entrado en prisión en septiembre.

Entre la lista de los más buscados por la Policía con origen gallego queda solo Juan Miguel García Santos, natural de Vilanova de Arousa. De 52 años, se le busca por tráfico de drogas al estar considerado como el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego.

Según indicaron fuentes policiales, está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Mide 1,75 metros y es de complexión obesa con pelo y ojos de color negro.