La alcaldesa de A Coruña critica la "insuficiente" dimisión de José Tomé y pide más contundencia

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se pronunció este miércoles en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, en una intervención que se emitió a nivel nacional tras la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo por las acusaciones de acoso sexual. Rey se mostró tajante y aseguró que no encuentra "ninguna explicación" a la situación ni a la forma en la que se ha gestionado.

"Yo no le encuentro explicación y lo que me preocupa es que el partido y la ciudadanía tampoco", afirmó. Para la regidora coruñesa, ante un caso así es imprescindible actuar "con firmeza y con rapidez", no solo para "que las víctimas se sientan respaldadas y protegidas, que es lo fundamental", sino también porque "la ciudadanía y los votantes esperan una respuesta de un partido que, además, es el partido del feminismo y ha impulsado reformas legales y conquistas de derechos de las mujeres". Según añadió, conductas de este tipo, "además de intolerables, tenemos la obligación de erradicarlas".

Rey destacó que no dispone de "ningún indicio ni ninguna prueba" relacionada con el caso más allá de lo ya publicado, pero considera que la reacción de Tomé no fue suficiente. "Como ciudadana, socialista, mujer—la etiqueta que quieran ponerme— creo que ha sido insuficiente que José Tomé dimitiera", dijo. "Si uno dimite por un caso de acoso, el caso no se limita o circunscribe a la presidencia de la Diputación... La imagen no es edificante y creo que la decisión por la que ha optado no es suficiente".

Durante la entrevista, la alcaldesa recordó la contundencia del PSOE en casos anteriores, como el de Paco Salazar, en el que Ferraz actuó "en cuestión de horas". A raíz de aquel episodio, explicó, el partido puso en marcha un protocolo interno para canalizar posibles denuncias de acoso.

Un mecanismo que, según subrayó, "garantiza que quien denuncia mantenga el anonimato el tiempo que considere, con una comisión independiente", y cuya gestión atribuyó a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, de quien dijo que hace "una magnífica labor".

Aun así, Rey admitió que el sistema podría requerir mejoras: "A lo mejor el problema está en el propio protocolo, que habrá que revisar y perfeccionar". En cualquier caso, defendió que en el PSOE "se actúa", aunque a veces "más rápido" y otras "con menos celeridad de la que nos gustaría".