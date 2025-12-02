Oleiros (A Coruña) denuncia el "pésimo" transporte comarcal y avisa de una posible movilización

El Ayuntamiento de Oleiros vuelve a alzar la voz ante los persistentes problemas del transporte público comarcal, señalando que cada día reciben nuevas quejas por parte de vecinos que no pueden desplazarse con normalidad.

Según el Gobierno local, los autobuses continúan circulando saturados en horas punta, hay personas que se quedan en las paradas sin poder subir y las impuntualidades o servicios que directamente no se prestan siguen siendo habituales.

Frente a esta situación, la Xunta de Galicia defiende que "el sistema detectó correctamente la prestación del 99,5 % de los servicios previstos", un dato que en Oleiros consideran alejado de la realidad.

El Ayuntamiento asegura que esta política solo beneficia a la empresa concesionaria, mientras la ciudadanía soporta un servicio deficiente que no responde a sus necesidades de movilidad.

Además, insiste en que una red de autobuses eficiente permitiría reducir el uso del coche y aliviar el tráfico, muy castigado en la comarca coruñesa por la falta de infraestructuras viarias.

Oleiros recuerda que ya en noviembre del año pasado remitió a la Xunta un escrito con una batería de mejoras que siguen sin respuesta.

Entre las propuestas figuran prolongar la línea Entrexardíns-O Seixal hasta la Iglesia de Nós, crear nuevas rutas para dar cobertura a Franzomel, Abeleiras y Xaz, implantar una línea circular entre Perillo y la Universidade y reforzar las principales conexiones en horas punta en zonas como Dexo, Serantes, Maianca, Dorneda, Liáns, Perillo, Oleiros y Montrove.

La próxima semana está prevista una reunión entre Xunta y Ayuntamiento, pero Oleiros advierte de que, si el Gobierno autonómico mantiene su actitud de "ignorar el clamor ciudadano", promoverá una movilización conjunta con todos los municipios afectados.

El objetivo es exigir a la Xunta que cumpla sus obligaciones y garantice un transporte público adecuado para toda la comarca.