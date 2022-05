¿Quién ganará Eurovisión? Participa con tu comentario y gana dos entradas para 'We will rock you'

Este sábado 14 de mayo se celebra en Turín el Festival de Eurovisión. España estará representada por Chanel Terrero con su tema SloMo. En EL ESPAÑOL queremos conocer cuál crees que será la clasificación de la final.

Regístrate (gratis) en EL ESPAÑOL y déjanos un comentario en esta noticia con tu Top 5 y entrarás en el sorteo de una entrada doble para asistir al musical 'We will rock you' por cortesía de El Español. Entre los participantes sortearemos también una entrada doble para el espectáculo teatral con música electrónica 'The Rhythm of the Night'.

'We will rock you' y 'The Rhythm of the Night' se celebran en el Gran Teatro CaixaBank Principe Pío, situado en la Cuesta de San Vicente, 44 de Madrid.

Cartel de 'The Rhythm of the Night'

El sorteo se realizará entre los usuarios que participen a través de un comentario en esta noticia antes de las 21:00 horas (GMT +1) del sábado 14 de mayo de 2022.

Si tienes dudas sobre cómo participar puedes escribirnos a participacion@elespanol.com.

