Dice la Agenda 2030 que "el desarrollo sostenible no se logrará si no se adoptan medidas contra el cambio climático". ¿Y quién puede estar en contra de lo sostenible? Es de cajón, porque lo contrario es insostenible. Sin embargo, este término que está en boca de todos cada día suena más hueco. Todavía resuena el eco de las palabras del alcalde de Vigo al inaugurar el alumbrado navideño de la ciudad. Once millones de bombillas, pero sostenibles porque son de led.

Esta semana, en el otro extremo de la península, la iluminación la han puesto las llamas. Aún seguimos viendo los rescoldos de un voraz incendio –"fuera de temporada"– que ha asolado el Alto Mijares, entre Castellón y Teruel. Allí los efectos del cambio climático se han visto beneficiados por la despoblación y lo insostenible de los usos relacionados con el agreste terreno. Y pensando en este lugar, en el corazón de la naturaleza más mediterránea, nos ha venido a la mente otro término muy gastado actualmente: ese "bio" que lo precede casi todo.

En la "España vaciada" la biología avanza sin frenos. Sin los cuidados de los que fueran sus habitantes, los montes fabrican naturalmente biocombustibles que hacen que el entorno se convierta en biodegradable.

Mientras el incendio del Alto Mijares parece bajo control, nuevos fuegos se han iniciado en el norte del país. La verdad es que esto no tiene ninguna gracia, ni ahora ni en 2030.

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

