Pues no sabes de lo que me he enterado. ¿Te acuerdas de los que vivían en la casa naranja? Estos que venían de Cataluña y se mudaron en 2015. Sí hombre, el padre se llamaba Alberto. Sí... el que se marchó en 2019 después de que casi tira la casa abajo tras la reunión de vecinos. ¡Exacto, esos!

Bueno, pues te acuerdas de que la hija mayor se quedó encargada de las reformas que había que hacer. Claro, porque acuérdate cómo lo dejó el padre... todo lleno de grietas y humedades. Daba miedo.

El caso es que Inés, que así se llama la muchacha, parece que decía que estaba haciendo cosas para mejorar la propiedad. Pero ahora llega un hermano suyo, un tal Edmundo, que dice que para lo que estaba haciendo que se queda él con la casa y que le va a devolver el esplendor que tenía antes. Ya, pues eso mismo pienso yo. Para como está esa casa, mejor no gastar ni dinero ni energías y dejar que se caiga.

Pero bueno, que ahí están de broncas. Que si estaban viendo un partido del mundial en familia y él no le dijo nada. Bueno, bueno... un mal rollo. Ya te contaré cómo acaba el culebrón.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

