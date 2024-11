El pueblo salva al pueblo… o sálvese quien pueda

Una proclama retumba por encima de cualquier otra, tras la catástrofe de la DANA: "Sólo el pueblo salva al pueblo".

A pesar de su fuerza retórica, el problema no es menor: su contenido resulta falso. El pueblo no se puede salvar a sí mismo, a no ser que caigamos en los dejes anarquizantes que tanto se estilan por estos lares, con perdón del anarquismo serio (no este individualismo de parvulario digital), que durante siglos vertebró buena parte de las luchas sociales o sindicales.

Lo de ahora no pasa de ser la farsa que viene después de la tragedia. Una tentación individualista simplona y un recelo permanente hacia el Estado, con o sin fundamento.