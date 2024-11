Camarero: "Han pasado 20 días y nadie de la CHJ explica por qué no levantaron el 'teléfono rojo' para avisar de la riada"

Susana Camarero concede a EL ESPAÑOL su primera entrevista tras ser nombrada por Carlos Mazón nueva portavoz del Gobierno valenciano.

El presidente ha optado por el perfil político de su vicepresidenta para comunicar la ardua tarea de la reconstrucción tras la DANA que se ha cobrado más de 200 vidas y ha causado devastación en 70 municipios de Valencia. También para combatir las acusaciones provenientes de la oposición y de la Moncloa.

Camarero lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez siga "en el día de la DANA" mientras su Ejecutivo "está poniendo sus esfuerzos en la reconstrucción de Valencia".

La consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en línea con el presidente autonómico, responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Júcar de no haber avisado a tiempo del desbordamiento mortal del barranco del Poyo.

"Han pasado 20 días y nadie de la CHJ explica por qué no levantaron el teléfono rojo para avisar de la riada", asevera. "Durante las dos horas y media de silencio de la CHJ es cuando el barranco del Poyo crece. Nadie en el CECOPI lo comentó", asegura.

La dirigente considera que "el presidente Mazón actuó, con la información que tenía, como tenía que actuar".

¿A qué responde su nombramiento? ¿Por qué ha requerido el presidente Mazón un cambio de portavoz? ¿Qué le ha pedido?

El presidente me dijo que, como vicepresidenta y como secretaria del Consell, y sobre todo porque en los últimos días yo formaba parte de CECOPI, que fuese yo la que contase qué se estaba haciendo, cómo íbamos evolucionando y trabajando en la reconstrucción.

Con normalidad y con naturalidad, me dijo: 'Creo que eres tú la persona que, desde ese conocimiento, desde esa coordinación que has llevado de las labores que estamos desarrollando, debes de ser la portavoz para esta nueva época'.

Vivimos en esta misma legislatura dos legislaturas, antes del 29 y después. La legislatura del 29 tenía unas formas, tanto de estructura del Consell como de forma de comunicarnos; y ahora vamos a requerir otra forma de trasladar todo ese Gobierno de la reconstrucción a los ciudadanos, y este perfil le parecía al presidente más adecuado.

Susana Camarero durante la entrevista Biel Aliño

Hemos interpretado los medios que usted es una apuesta más política en tiempos de combate político frente a la apuesta por la moderación de la anterior portavoz, Ruth Merino, nombrada durante la coalición de gobierno con Vox. ¿Estamos en lo cierto?

Es una etapa nueva en el Consell, en la que tenemos que fijarnos en la reconstrucción, en la recuperación de las vidas de tantas y tantas personas que han sufrido esta catástrofe. Y evidentemente no va a ser fácil, lo estamos viendo, la comunicación de lo que hagamos va a ser diferente, y este perfil y mi currículum parecen más adecuados para este momento.

Es cierto que yo tengo una trayectoria política de hace muchos años, también por edad, pero una larga trayectoria política, de larga experiencia también en la gestión.

En este Consell va a haber dos vicepresidencias, una muy técnica dedicada a la reconstrucción. Desde mi vicepresidencia, y también desde la portavocía, habrá que comunicar no solamente lo que tiene que ver con la reconstrucción, sino también con el día a día del Gobierno valenciano. Pero evidentemente, no va a ser igual que antes.

El presidente Mazón admitió "errores" en la gestión de la DANA, pero no ha precisado cuáles. ¿Qué hizo mal la Generalitat Valenciana?

No es que se hiciese mal, creo que el presidente Mazón, en ese ejercicio de explicación en su comparecencia, reconoció que había cosas que se podían haber hecho de otra manera. Por cierto, Mazón es el único presidente que ha hecho autocrítica de lo que pasó ese día.

Hablaba de protocolos, hablaba de actuaciones en presas y en barrancos, hablaba de todas esas medidas que no estaban preparadas para un desastre natural de estas condiciones, que ha desbordado cualquier previsión, cualquier pronóstico. Estamos hablando del mayor desastre natural de la historia. Ningún gobierno, ni autonómico ni nacional, se ha enfrentado a esto.

"Carlos Mazón es el único presidente que ha hecho autocrítica de lo que pasó el día de la DANA"

Y por lo tanto hemos visto que han fallado esos protocolos y que han fallado esas medidas puestas en marcha con anterioridad. Probablemente también teníamos que haber contado las cosas de otra manera, haber dado explicaciones de otra manera para que los ciudadanos entendiesen qué había pasado, qué estaba pasando y qué estábamos haciendo desde el primer día. Estamos tan inmersos en la emergencia que a veces no contamos adecuadamente qué estábamos desarrollando.

Y probablemente también habría que haber visto, con esa perspectiva, que falló o pudo ser mejorable la relación entre las Administraciones. Hay que hacer autocrítica.

¿Cree que ha habido un fallo de comunicación en la Generalitat Valenciana?

Creo que el problema es que desde el primer día ha habido muchos bulos que han retorcido la realidad, que han confundido a la sociedad, que han desviado el relato y han desviado la realidad de lo que ocurrió.

Y por eso el presidente pidió la comparecencia. Por eso hizo una comparecencia exhaustiva el viernes pasado, una comparecencia que algunos incluso tildaron de larga, cuando lo que intentó es, desde el principio, ir desgranando qué es lo que había ocurrido.

Susana Camarero Biel Aliño

Por lo tanto, creo que los bulos han sido los responsables de que el relato no se viese con claridad y hayamos tenido que esperar esa comparecencia para que el presidente pudiera, con tiempo y tranquilamente, desgranar todo lo que ocurrió.

Con la perspectiva de lo ocurrido ¿cree que se debió convocar el CECOPI antes?

Es verdad que con perspectiva todo se ve de otra manera. Hemos aprendido todos lo que supone una emergencia de esta naturaleza y de qué cosas se pueden mejorar para poder actuar de otra manera. Pero lo importante es que antes del CECOPI hubo muchas horas, hubo muchos días en los que se tomaron medidas.

Ya el domingo, desde el 112, se alertó de la situación de riesgo de DANA, de un problema meteorológico que venía. Se hicieron todos los avisos a los ayuntamientos, se recomendó no coger el coche, no acercarse a los barrancos, a las ramblas. Eso se produjo el domingo, se produjo el lunes y se produjo el propio martes, y por lo tanto, recomendaciones se habían producido.

"Han fallado los protocolos y las medidas puestas en marcha con anterioridad. También pudo ser ser mejorable la relación entre las administraciones"

El CECOPI se convoca cuando se conoce que la situación empieza a empeorar. Tengo que recordar que a mediodía, tanto el presidente de AEMET, como la delegada del Gobierno, como el propio presidente, por las declaraciones del presidente de AEMET, trasladaron que la emergencia, que las lluvias, se estaban trasladando, y que el peligro había descendido, que la alerta roja descendía a partir de la seis de la tarde. Esa es la información que se tenía, y sobre esa información se actuó.

Ahora, viéndolo con perspectiva, se puede pensar que ojalá hubiéramos tenido la información y lo hubiéramos hecho de otra forma. Pero con la información que había, se hizo lo que se podía hacer.

¿Debió el presidente Mazón suspender toda su agenda y centrarse únicamente en el episodio meteorológico?

El presidente Mazón tenía una información, que es la que les acabo de narrar, la información de AEMET diciendo que a las seis de la tarde se iba hacia el norte la tormenta y, consiguientemente, que había pasado lo peor. Y, por lo tanto, él mantuvo su agenda de trabajo, igual que la mantuvimos todos porque no teníamos ningún otro conocimiento.

Hizo lo que consideró en el momento con la información que tenía. Insisto, es que la información que tenía no le llevaba a tener que suspender esa comida.

El presidente señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿La respuesta tardía de la Generalitat se produce por desinformación de la Confederación?

Por la nula información, diría yo. A mí me parece muy grave que hoy, 20 días después, no sepamos ni haya comparecido la Confederación Hidrográfica del Júcar para explicar sus silencios, silencios que fueron dramáticos.

Hay que recordar que la CHJ, que es la responsable del mantenimiento de los barrancos y de las presas, no dio ninguna información sobre el barranco del Poyo, que es el que ha sido letal para las poblaciones, no solamente para Chiva, sino también para l'Horta Sur.

La vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero Biel Aliño

La Confederación avisó de un crecimiento del barranco por la mañana y desde antes de las tres fue dando avisos diciendo que se había normalizado la situación, que no pasaba nada. A las 16:15 fue el último aviso que decía "reitero lo anterior", se ha normalizado la situación del barranco. Desde las 16:30 hasta las 18:43, no hubo ningún aviso de la Confederación y ese mail que llega a las 18:43 está avisando de 1.686 metros cúbicos por segundo de agua, lo que supone al menos cuatro veces el Ebro.

Es decir, durante las dos horas y media de silencio de la CHJ es cuando el barranco del Poyo crece. Nunca se habló en el CECOPI del barranco del Poyo.

¿No informó Miguel Polo en el CECOPI de cómo se comportaba el barranco?

Nunca, en ningún momento se habló del barranco del Poyo. Se manda un mail indicando a las 18:43 esa crecida.

El protocolo de la Confederación le obliga a que, a partir de los 150 metros cúbicos, tiene que avisar porque es cuando empieza a ponerse en una situación de tener que estar atentos.

El protocolo establece que la Confederación no solamente tiene que monitorizar la situación de los barrancos, sino que tiene que avisar, y tiene que establecer qué actuaciones hay que poner en marcha ante una crecida de esas dimensiones.

"La información que tenía Carlos Mazón no le llevaba a tener que suspender esa comida"

Si esa crecida empieza a las 17:00 horas, como nos hemos enterado después, desde las cinco de la tarde hasta las 18:43 son demasiados minutos donde se podía haber avisado.

¿Por qué la Confederación, 20 días después, no ha dado señales de vida, por qué no ha explicado qué pasó, por qué no ha dado cuenta de qué ocurrió durante esas horas de silencio? ¿Dónde está el presidente de la Confederación en estos 20 días? ¿Por qué no ha explicado que los protocolos fallaron, que ellos no hicieron correctamente su trabajo? Son preguntas que quedan en el aire y que algún día tendrán que ser contestadas.

Se dan por enterados del desbordamiento a las 18.43. ¿Por qué no envía rápido una alerta masiva a esa hora? No llegó hasta las 20.11, y fue por el riesgo de la presa de Forata...

A las 18:43, y es algo inexplicable que yo desde luego no puedo entender, se envía un mail al 112, y también a la Delegación de Gobierno y a otros organismos, diciendo: "Le informo del crecimiento de la presa con 1.686 metros cúbicos por segundo, para su información. Atentamente".

Susana Camarero Biel Aliño

Entiendo que cuando llega a ese punto, en el que la Confederación tenía que entender el volumen de agua que llevaba el barranco y que eso iba a provocar un desbordamiento, y por lo tanto las consecuencias que hemos visto, no vale mandar un mail. Tenían que descolgar el teléfono rojo y haber dicho: "Poned en marcha todo lo que tengáis que poner, avisad corriendo a todos los ayuntamientos, porque se está desbordando el barranco".

En ese CECOPI nunca llega ese mail porque están hablando de la presa de Forata, porque todo el mundo está concentrado en la posibilidad de que la presa reviente y, por lo tanto, no se habla del barranco, no se pone encima de la mesa. Las personas que estaban, nunca supieron de la existencia de ese mail. Nos hemos enterado después, porque nunca se avisó. Esta es la incomprensión de los protocolos.

¿Allí en la sala del 112 no hay ningún técnico, nadie que pudiera dar el aviso al recibir ese correo?

Más me preocupa que la propia Confederación, que escribe el mail, no lo cuente de viva voz ni descuelga un teléfono y dice "poneos en marcha".

Ya no es el 112, es que la Delegación del Gobierno también lo recibe. Es decir, ¿por qué no hay un teléfono rojo que avise de la crecida? No a esa hora, sino antes, que diga "esto hay que ponerlo en marcha" o "cuidado, hay que mirar lo que está pasando", pero mucho antes de llegar a esa situación de los 1.600.

El río no pasa de 28,7 en el mail de las cuatro de la tarde, como indicaron, a 1.600 de golpe, en ese transcurso de dos horas y media pasa de 28,7 a 1.686 sin que nadie avise.

Susana Camarero durante la entrevista Biel Aliño

¿Cree que la consellera Salomé Pradas lideró convenientemente el CECOPI?

La consellera preside el CECOPI, pero no está sola. Hay una delegada del Gobierno, está la Confederación, está la Diputación, está el 112, el subdirector de Emergencias, están los bomberos... están todos los organismos que forman parte y, por lo tanto, todas las decisiones que se tomaron esa tarde, como las que se han tomado después, fueron por acuerdo de todas las partes. Bien o mal, tarde o no, las decisiones que se adoptaron fueron colegiadas.

¿Se plantean tomar medidas legales contra la Confederación Hidrográfica del Júcar por el "apagón informativo" que denuncian haber sufrido?

En este momento estamos en la recuperación, estamos todavía en una situación de atender a los municipios, de atender a los ayuntamientos, de atender a las personas que están pasándolo peor. Pero si llega el momento, vamos a ir viendo cómo transcurre todo esto. Pero desde luego, respuestas hay que pedir.

Se puede dar el caso de que, una vez judicializado el asunto de la riada, el presidente Mazón fuera investigado e imputado. ¿Han previsto ese escenario?

Desde el respeto más absoluto a la Justicia, nosotros tenemos claro que el presidente actuó, con la información que tenía, como tenía que actuar. No podía hacer otra cosa porque no tenía otra información. Lo ha explicado en sede parlamentaria.

Se han generado tensiones incluso dentro del PP, con alcaldes afectados como el de Alfafar, que ha expresado algunas criticas. O el hecho de que no se haya visto en las últimas semanas al presidente Mazón junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá ¿La DANA ha quebrantado algunas relaciones?

Sobre el alcalde de Alfafar, es normal que los primeros días fueron extremos. Todos solicitaban más ayuda, más medios, y en esa línea interpreto sus declaraciones.

"Durante las dos horas y media de silencio de la CHJ es cuando el barranco del Poyo crece. Nunca se habló en el CECOPI de este barranco"

Respecto a la señora Catalá, estuvo el viernes en la comparecencia del presidente. Les vi juntos y estuvieron durante mucho tiempo juntos. Además, hizo declaraciones en favor del presidente.

Catalá se ha dedicado, evidentemente, a solucionar los problemas que también han afectado a Valencia y se ha centrado en esa reconstrucción de la ciudad. Y esto es lo que ha llevado a que puedan no haberse encontrado, pero no he percibido ningún problema entre ellos.

Tres semanas después hay pueblos todavía cubiertos de lodo. ¿Estamos ante una emergencia sanitaria?

Hemos estado desde el principio muy pendientes de las cuestiones de salud pública. Se tomaron desde el primer día medidas preventivas y las seguimos tomando. Hay una comisión mixta creada entre el Ministerio y la Conselleria de Sanidad para ir analizando día a día cuál es el transcurso de los acontecimientos.

Estamos dando recomendaciones para que la gente beba agua embotellada y estamos recomendando a todas las personas que están retirando lodo que siempre vayan con protección, con botas, con manga larga, con guantes, con mascarilla e incluso con gafas. Ahora, ante los días de viento que vienen, estamos recomendando la mascarilla.

Susana Camarero en su despacho Biel Aliño

Respecto al lodo, estamos haciendo un plan de lodos importante para la retirada. Es algo que nos preocupa mucho, no solamente la retirada de los lodos en la alcantarilla, porque hay poblaciones como Paiporta que casi el 100% del alcantarillado está colapsado, sino también los lodos de los garajes para evitar que puedan proliferar hongos o cualquier tipo de enfermedad.

Estamos acometiendo con toda la intensidad y con todo el esfuerzo por parte de muchos organismos implicados, la retirada de los lodos para evitar problemas de salud.

Han anunciado una nueva Conselleria de Emergencias ¿Cuál será su primer objetivo? ¿Cambiar protocolos? ¿Prepararse para el nuevo tipo de emergencias, que son mucho más violentas por el cambio climático?

Cuando se establece que tiene que haber una conselleria específica para las emergencias es porque nos hemos dado cuenta de que los protocolos para las emergencias ordinarias no son suficientes.

Los protocolos establecidos hasta el momento no son suficientes para una catástrofe natural como la que hemos vivido. No hay nada comparable con lo que hemos vivido los valencianos, nada comparable con la situación de catástrofe que hemos vivido y por lo tanto, hay que adaptarse y prepararse para ello.

Y desde luego, hay que cambiar los protocolos. El papel de esa nueva conselleria va a ser relevante en esa prevención y en esa adaptación de protocolos y de todo lo que haya que adaptar a esta nueva realidad.

¿El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat es el mejor escenario para la reconstrucción?

Ningún enfrentamiento es bueno entre administraciones para acometer una reconstrucción, una recuperación de la vida de las personas que tanto están sufriendo. Ningún enfrentamiento es bueno, pero aquí hemos visto lealtad por parte de la Generalitat frente a un Gobierno de España que no siempre ha sido leal, ni en su compromiso ni en su respuesta.

Susana Camarero Biel Aliño

Nosotros pedimos al Gobierno de España compromiso total con Valencia, más que nunca, e implicación total, que se facilite a los vecinos todas las ayudas que necesitan. Es necesario un Gobierno de España volcado más que nunca y como nunca con la provincia Valencia, con la Comunitat Valenciana y no estar mirando el rédito electoral. Hemos visto manifestaciones de dirigentes del Partido Socialista buscando un rédito electoral de una desgracia, de una catástrofe natural como la que estamos viviendo.

Hoy es un día para sumar. Sumar pensando en los damnificados, pensando en las personas, pensando en las familias, pensando en los comercios, en las industrias, pensando de verdad en los que han sufrido, y dejando de mirarse el ombligo y de intentar sacar tajada política.

¿Qué balance realiza sobre las primeras ayudas desplegadas por la Generalitat?

Hemos establecido varios niveles de ayudas. Para empezar, las ayudas directas que es lo que considerábamos más urgente para las personas que habían sufrido. 200 millones para afectados y 50 millones para ayuntamientos y que ya se están repartiendo. Hay 6,5 millones de euros que ya están en los bolsillos de los damnificados y más de mil personas que ya han recibido en su cuenta corriente la ayuda de 6.000 euros para primera necesidad.

"Hay que cambiar los protocolos. Hemos visto que no son suficientes para una catástrofe natural de estas condiciones"

Además, ya estamos recibiendo, con más de 200, las peticiones de ayuda al alquiler que se están revisando para aquellas familias que han tenido que abandonar sus hogares y buscar una nueva vivienda.

A su vez, hemos aprobado ayudas fiscales y otros decretos de ayudas también para las industrias, para las empresas, para los autónomos. Son las únicas ayudas que han llegado a los afectados, porque el Gobierno español todavía no ha realizado ningún pago directo.

Mazón, una semana después, presentó un plan que pedía 31.000 millones de euros a Moncloa, que de momento no llega a esas cifras. ¿Ve suficiente la respuesta estatal?

Nosotros calculamos 31.000 millones de las ayudas que necesitan los afectados y de los daños que se han producido y la respuesta del Gobierno queda muy lejos, porque de los 13.000 aproximados, más de la mitad al final son créditos ICO que hay que devolver y con intereses. Esa no es la ayuda que necesitan los afectados.

Estamos en esas comisiones mixtas que tenemos con los distintos ministerios reclamando que haya ayudas directas, ayudas reales, que puedan ingresar en la cuenta de los afectados.

Este miércoles tengo una reunión con la ministra de Vivienda para preguntarle dónde están las viviendas de la Sareb y cuándo se entregan. Es igual con el resto de departamentos, ¿dónde están las ayudas y cuándo van a llegar?

Lo importante es que esto no vaya a cuentagotas y que lleguen ya, porque, por desgracia, tenemos la experiencia del volcán de La Palma o del terremoto de Lorca donde las ayudas o no han llegado todavía o han tardado mucho en llegar.

Mazón ha ligado su futuro político a acometer correctamente la reconstrucción en la provincia. ¿Esa promesa es extensiva a su equipo?

Todos estamos dedicados desde el día 29 a este objetivo en cuerpo y alma, a esta recuperación y reconstrucción imprescindible de la provincia de Valencia.

Ha ligado su futuro porque está convencido de que podemos y de que vamos a conseguir recuperar las zonas. Vamos a dejarnos la piel por ayudar a estas personas. Él está sólo preocupado y ocupado en esta recuperación y dedica cada minuto a esta recuperación.

Fotografías junto a Mazón en el despacho de Camarero Biel Aliño

¿Qué entienden por liderar correctamente la reconstrucción? ¿Cuáles serían los objetivos a corto plazo y a medio plazo?

El objetivo prioritario es intentar ir devolviendo la normalidad a las personas afectadas. Devolver la normalidad es que tengan la sanidad adecuada y, por eso, ya hoy están abiertos todos los centros hospitalarios o todos los centros de salud de los municipios afectados. Volver a la normalidad a nuestros menores en los centros educativos y desde el punto de vista de los servicios sociales, esa atención a los más vulnerables. Volver a poder circular por las carreteras, volver a la normalidad en lo laboral, trabajando con el comercio y la industria. En general, volver a la normalidad en todos los aspectos que se pueda.

Es una política muy integral, que afecta a cada una de las consellerias y estamos todos volcados en esa primera fase.

Y ahora hay una segunda fase que consiste en pensar en cómo están también planificados urbanísticamente estos municipios, en por qué hay un barranco que cruza una población y que tiene viviendas en el barranco, como en Chiva.

"Hay 6,5 millones de euros de ayudas de la Generalitat Valenciana que ya están en los bolsillos de los damnificados"

Existe un gran temor a que se produzca un éxodo de vecinos y negocios en las zonas afectadas ¿Qué piensan hacer para impedirlo?

Yo confío de verdad en que no lo haya y ahí estamos trabajando todos. Tenemos que planificar bien en los propios municipios para desplazar por ejemplo las viviendas y que no estén en el cauce del barranco.

Estamos trabajando con cada uno de los municipios para ayudarles a resolver una problemática que es real hoy. Y respecto a las industrias, con ese plan de polígonos industriales, con esa ayuda a la industria y con esa ayuda al comercio para mantener, para apoyar, para acompañar en este proceso para solucionar todo el daño.

Susana Camarero Biel Aliño

Daremos todas las facilidades para que puedan reabrir, rehacerse y poder seguir funcionando y poder seguir trabajando en estas zonas. En eso estaremos, desde luego, empeñados en que nadie tenga que irse a otro lugar.

¿Habrá además ayudas para acudir a esos lugares a vivir o abrir una empresa, incluso para personas que no hayan sufrido la DANA?

Sí, por supuesto. Estamos trabajando en todo tipo de medidas para poder ayudar a los municipios afectados y a las personas. Estamos pidiendo al Gobierno de España ayudas para volver a renacer, que vuelvan a renacer comercios o incluso formación para determinadas profesiones que ahora necesitamos.

Hay muchas medidas en marcha y hay mucho que hacer en ese sentido y lo que estamos es inventando todos los días, intentando encontrar las mejores soluciones para ayudar, especialmente a los municipios más afectados. Queda mucho por hacer, es evidente. En eso estamos trabajando.