El Premio Sájarov no es un homenaje. No se otorga para que el premiado se sienta reconfortado y sus esfuerzos queden reconocidos. No es un evento social ni un acto puramente simbólico.

María Corina Machado y Edmundo González juntos el pasado 21 de julio en Caracas. Europa Press

El Premio Sájarov es puro activismo político hecho desde las instituciones: lo otorga el Parlamento Europeo, que representa a los casi quinientos millones de ciudadanos de la Unión, y, por tanto, significa un respaldo moral de la máxima importancia.

Porque los europeos adquirimos un compromiso de por vida con la causa que acreditamos como merecedora de este galardón.