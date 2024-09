Cleveland (Ohio). Hace exactamente un año. La ciudad que inventó el rock & roll y es sede del divertidísimo Rock & Roll Hall of Fame impulsado por Jann Wenner (78 años), acoge el Forbes 30 Under 30, el festival de emprendimiento joven más importante del mundo.

Sobre el escenario recuerdo a Benito Bad Bunny Martínez (30) confesando su via crucis, el que le trajo hasta aquí, y las miserias de la fama. Bunny no va a cantar, hará algo mejor, compartir su experiencia.

Bajo el escenario, tres o cuatro mil personas escuchando su conversación, un poco resacosas porque ayer lo dieron todo en una fiesta en el City Hall. Todos se han descargado Brella, un software para eventos con el que todos los inscritos en el Forbes 30 Under 30 US comparten lo que quieran: currículum, fotos de ligoteo o financiación, porque a sus amigos y familiares ya los han sableado.

Forbes 30 under 30.

Doce meses después celebraremos Forbes 30 Under 30 Madrid en el Palacio de Correos con más de tres mil personas inscritas menores de treinta años y otros doscientos cincuenta acreditados que no pueden salir en las listas porque tienen más de treinta.

Cleveland y Madrid unidas por el espíritu del punk rock. ¡Hazlo tú mismo! ¡No pidas permiso! ¡No preguntes, tan sólo hazlo!

¿Te deja España emprender antes de los 30? Por supuesto que te deja, pero… más te vale que hayas desayunado fuerte.

En contra, lo de siempre, montañas de burocracia (sí, aún hay más de la que nos gustaría), fuentes de financiación excesivamente conservadoras, escasa colaboración público-privada y uno de los males mayores: que la mayoría de los emprendedores siguen viniendo de buenas familias, por lo que muchos cuentan con ayuda financiera del capital familiar.

Seamos optimistas. A favor, un pull de business angels (financieros de emprendedores) cada vez más comprometidos y que han hecho buenos beneficios en algunas operaciones de venta; medios que amplifican el éxito joven con el doble de fuerza; emprendedores cada vez más formados; casi inexistente brecha de género; una nueva cultura del fracaso socialmente admitida; ausencia de politización del emprendedor; y el South Summit de María Benjumea.

El éxito atronador de un Forbes cada vez más joven en sólo diez años de vida en España, con portadas con Antón Tangana Álvarez, Nathy Peluso o Ibai entre otros, ha hecho que la marca de ciento siete años de vida conecte con las nuevas generaciones.

¡Salir en Forbes es la caña! Las portadas de este mes con el campeón del mundo Ilia Tupuria (27), Quevedo (22) y el jugador del Real Madrid Brahim Díaz (25) demuestran que Forbes está más joven que nunca y que conecta con los futuros triunfadores de nuestro país.

El vídeo de Georgina Rodríguez (30) recomendando asistir al Forbes 30 Under 30 de Madrid los días 26 y 27 de septiembre lo han visto doce millones de personas. Do-ce-mi-llo-nes. ¿Cuántas fuera de España? ¿Cuántos sueños habrá despertado?

No importa si piensas que Georgina es una emprendedora o no. Su serie en Netflix es de las más rentables para la plataforma y ella produce. La ha visto más gente que toda la población de Portugal o de Cataluña. Y esto es sólo el comienzo.

¿Estoy a tiempo de emprender? Os cuento mi experiencia. Fundé Spainmedia con cuarenta años. Spainmedia cumple este año diecisiete y han sido los mejores de mi vida. No hay día que no me pregunte ¿por qué no lo hice antes?

La respuesta es sencilla. Estuve otros veinte años trabajando para conocer el oficio.

¿Estoy a tiempo de emprender? Siempre se está a tiempo. Cuanto más tarde lo hagas menos tiempo tendrás para cometer errores, de eso se trata, de equivocarse y de corregir. Siempre te equivocas, pero no siempre corriges. Si no corriges te vas al hoy. Si no te equivocas vives borracho pensando que todo lo que hagas en el futuro te saldrá bien.

Eso sí, pregúntate antes, ¿llevas el gen del emprendimiento dentro? Es duro, sacrificado y no todo son las mieles que se pintan.

Forbes 30 Under 30 Madrid está aquí para quedarse y tiene como misión amplificar tu talento, conectarte con otros, fomentar la generosidad, limpiar las telarañas de la duda entre el capital, hacer madurar a muchos que confunden sueños con proyectos, internacionalizar nuestro talento creativo y divertirnos.

Sí, las nuevas generaciones no consideran que el trabajo sea una condena, se han librado ya de esas ataduras. Quieren mandar en su vida, y la mejor manera es emprender.

Revisa en YouTube los festivales ya organizados en Tel Aviv, en Asia, en Cleveland y muchas otras. Habrá música en directo y djs, papeo, birras, ponencias, grafiteros y lo que tú quieras proponer a través de Brella, porque es tu festi, Forbes es sólo el paraguas. Spainmedia es quien abre el paraguas.

No hace falta que seas uno de los treinta menores de treinta que ya han salido en la lista este año. Estar allí ya es como el salón de la fama. Pero el éxito, el verdadero éxito es sacar tu empresa adelante, generar trabajo, sacar esto, lo que tienes entre manos, o lo siguiente. O lo siguiente de lo siguiente.

¿Estoy a tiempo para el Forbes 30 Under 30 Madrid de 2024? ¿Tú que crees?