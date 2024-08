Me lo dijo un alto ejecutivo del IBEX muy próximo al PSC, al final del acto de toma de posesión del nuevo Molt Honorable. Mi primera reacción fue de sarcasmo: "Sí, 12 años de Illa, 13 de Sánchez… y luego les sucederán sus hijos". Como si del régimen norcoreano se tratara. Pero desde entonces no he dejado de pensar en la parte verosímil —e inquietante— de su doble pronóstico.

Desde luego en Barcelona se respiraba el pasado fin de semana la euforia propia de un comienzo de ciclo. Los socialistas están convencidos de que Illa será su Jordi Pujol. Un gobernante hábil que será capaz de ir aumentando su nivel de apoyo popular, a base de contentar un poco a todos y de dar estabilidad y prosperidad a muchos sin ofender a nadie.

En el fondo es lo que está haciendo Moreno Bonilla en Andalucía, lo que hizo Bono y sigue haciendo Page, lo que hizo Feijóo y sigue haciendo Rueda, lo que con otro estilo viene practicando Ayuso y lo que se les pronostica a Mazón y Azcón. Cuando un presidente autonómico se deja de sectarismos y ocupa la centralidad de quien ante todo defiende a sus paisanos, hay proyecto para rato.

Semiramis Sánchez. Tomás Serrano

La singularidad del caso de Illa es que llega al poder con una impecable hoja de servicios al constitucionalismo, pero atrapado en el disfraz separatista que le impone su pacto con Esquerra. Su situación, parecida ya a la de Sánchez, es como la de la legendaria reina Semíramis que, al invadir la India, comprobó que debía luchar contra un ejército de elefantes y optó por revestir a sus camellos con pieles de vaca con forma de trompa para que pareciera que ella también los tenía.

Según Maquiavelo, aquello fue un ejemplo de las "nuevas estratagemas" que salen mal porque las tropas de Semíramis perdieron con el peso la movilidad de los camellos, sin ganar la contundencia de los verdaderos elefantes. No es difícil imaginar la incomodidad inicial con que muchos de los altos cargos del PSC se verán abocados a aplicar políticas que nunca han compartido.