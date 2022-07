¿Qué clase de cadena es el poder que cuanto más ciñe y desgarra, cuanto más sofoca y ahoga, más apego y adicción produce? Acabábamos de recordar, en el cincuentenario de Watergate, la patética imagen de Nixon abriendo los brazos en señal de victoria, tras tener que abandonar la Casa Blanca al cabo de dos años de tormento e ignominia, y nos topamos este jueves con Boris Johnson a la puerta de Downing Street, agujereado por las puñaladas de docenas de dimisiones, forrado a patadas y lleno de moratones, pero proclamando que abandona "el mejor trabajo del mundo"... y aferrándose dos meses más al cargo.

El denominador común de la caída de ambos demagogos, agarrados al cetro y al armiño hasta el instante postrero, es la mancha indeleble de la mentira. Ni Nixon ni Johnson robaron, mataron o abocaron a sus grandes naciones a calamidades punibles. Simplemente trataron de tapar pequeños escándalos -la intrusión en aquel hotel, esas ‘fiestuquis’ prohibidas durante la pandemia- con falsedades que, a fuerza de reiteradas, terminaron haciéndose más grandes que ellos.

En España poco importa si resulta inverosímil que el jefe del Gobierno no supiera que el actual presidente de la Generalitat había sido investigado por orden judicial estando ya él en la Moncloa. Poco importa si parece imposible creer que, cuando Sánchez describió lo de Melilla como un asunto "bien resuelto", no hubiera visto los vídeos que llevaban horas circulando por las redes o no hubiera sido al menos informado de las circunstancias de las muertes al pie de la valla.