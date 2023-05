Díaz Ayuso se sincera: "Vivo con la preocupación diaria de tener 7 millones de hijos y es precioso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la protagonista de la semana, aunque por razones que no le agradan. La fiesta del Dos de Mayo se convirtió en una guerra sobre decretos y protocolo que, ahora que las aguas se han calmado, revive con tristeza.

Se nota en la mirada que es pocas horas Isa y mucho tiempo presidenta de los madrileños. "Como si tuviera siete millones de hijos", bromea, al tiempo que bebe agua en una terraza que bien podría simbolizar el cielo de Madrid, durante su segunda entrevista con Madrid Total.

Del lugar en el que nos encontramos, en la calle de la Paz, hay escasos 240 metros a su despacho. "Cuando salgo a la calle hago cuentas de que voy a tardar más porque me van a parar", admite sin queja, con orgullo, pero con una cierta melancolía de quien no puede pasear tranquilamente como una persona normal con sus amigos.

Entrevista a Isabel Díaz Ayuso. Imagen: Jose Verdugo y Cristina Villarino. Edición: Ani Ardoiz

Por delante tiene tres semanas maratonianas de campaña. Quiere que sea el último empujón para gobernar Madrid sin "las tensiones de los gobiernos en coalición".

Es 4 de mayo en la capital y bromeamos sobre un pastel con dos velas, porque se cumplen dos años desde que tiñó Madrid de azul. Pero reconoce que está con "pocas ganas de celebraciones", porque "la perspectiva es buena, pero el riesgo siempre está ahí".

¿Esperaba el riesgo detrás de un acto como la entrega de medallas del pasado Dos de Mayo?

Trabajamos tanto para ese Dos de Mayo que lo último que me pude imaginar es que pasara algo así. Nos hemos implicado más que nunca seleccionado a los premiados, como un gran reflejo de la sociedad madrileña, y haciendo el evento accesible a todo el mundo con pantallas fuera. Quería una fiesta popular con actuaciones y con recreaciones históricas… Pero el Gobierno decidió enturbiarlo. Primero, permitiendo manifestaciones y, después, con lo que pasó con el ministro…

La presidenta de la Comunidad aspira a la reelección el próximo 28 de mayo. Javier Longobardo

¿Qué diría usted si Pere Aragonés no dejara subir a un palco a un ministro del Gobierno de España, aunque no estuviera invitado?

Los ministros no tienen que ir a los días de las comunidades autónomas porque son para los ciudadanos. Nunca había visto que una autoridad se autoinvite a un evento público. Tampoco vería bien que mis consejeros se presentaran, con esa formas, en una fiesta de ningún ayuntamiento de la comunidad. Aunque seamos supuestamente autoridades superiores. Aquí no hay nadie superior a nadie. Sólo están las invitaciones y el protocolo.

Invitación que no envió al presidente del Gobierno.

El año pasado le invitamos y no sólo declinó, sino que redactó un decreto de delegación para que se presidiera el evento sin ni siquiera venir. Así que hemos invitado a la ministra del ramo y también a la ministra de Defensa, quién sí quiso venir y nos ayudó con el desfile. Nos pareció fenomenal que estuviera el Gobierno representado con ella.

Dicen que hay cierto malestar en el PSOE de Madrid con la actitud que tuvo Robles por subir al escenario cuando a Bolaños se le cortó el paso.

No la vi cómoda en absoluto. No es justo que digan eso de ella. No provocó la situación que pasó y, además, hizo las cosas correctamente.

El líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, dijo, en un corrillo con periodistas, que él no habría actuado así. ¿Tiene usted más mano dura que Feijóo?

Esas declaraciones las hizo antes de la parada militar. Aun con todo, nosotros pusimos una silla al ministro Bolaños y él se levantó durante mi intervención, habló con la prensa arremetiendo contra el líder de la oposición, se saltó una catenaria e intentó subirse a una tribuna donde ni siquiera tenía una etiqueta con su nombre. No era su día, tampoco era el mío, era el día de los premiados y del pueblo de Madrid.

Si gana el 28 de mayo, ¿invitará a algún ministro el año que viene al Dos de Mayo?

Ya veré para entonces. Pero, desde luego, queda claro que hay que respetar las invitaciones y el protocolo. Montar todo lo que montaron no les conviene a los madrileños. Ellos sabrán.

"Prefiero decir las cosas como las veo, ser sincera y apechugar con las consecuencias para no vivir entre medias verdades"

Ha tenido el apoyo de algunos líderes del PSOE, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.

Los presidentes autonómicos saben que los días de las comunidades autónomas son para las comunidades autónomas, no para el Gobierno. No es normal que acudan. Nosotros hemos tenido la deferencia de invitarles siempre, pero no para que pasara lo que pasó.

Con estas declaraciones, Lambán se pone contra Ferraz. Usted vivió una crisis en el partido hace cosa de un año, se enfrentó con la dirección nacional. ¿Por qué cree que nadie en el PSOE se levanta contra Sánchez? ¿Page o Lambán no tienen la suficiente fuerza?

Son cuestiones distintas. Aquí se trata de un proyecto de partido que ha tomado una deriva que no representa la inmensa mayoría de los socialistas que hoy tienen responsabilidades de gobierno. El PSOE de siempre no se ve reflejado en el sanchismo. Cosa distinta fue lo mío. En mi caso, intentaron destruirme en lo personal y en lo político.

Aunque sean situaciones diferentes, ¿Page no tiene la suficiente fuerza como para hacer y decir lo que piensa de Sánchez y del rumbo que está tomando su partido?

Yo desconozco lo que ha de hacer otro. Lo que tengo claro es que yo prefiero decir las cosas como son y como las veo. Ser sincera y apechugar con las consecuencias para no vivir entre medias verdades.

Isabel Díaz Ayuso e Irene P. Nova, periodista de El Español, durante la entrevista. Cristina Villarino.

Usted se ha convertido en todo un reclamo electoral para otros candidatos. ¿Va a viajar mucho durante esta campaña?

Siempre que he tenido la oportunidad he viajado por toda España para estar con mis compañeros. Antes de ser presidenta y ahora. De hecho, me afilié al Partido Popular por una campaña que hice como voluntaria en el País Vasco, hace ya muchos años. Ahora mismo tengo mucho que hacer en Madrid y quedan muy pocas semanas.

Cierra lista en Bilbao, donde sí va a ir. Si sacan la mayoría absoluta allí y tiene que decidir entre Madrid y Bilbao...

[Ríe]. Si salgo por Bilbao ya me puedo dar por satisfecha en esta vida.

En Madrid, algunas encuestas le dan mayoría absoluta, pero si no es así tendrá que sentarse a hablar con Rocío Monasterio. ¿Cómo es ahora su relación?

Voy a seguir trabajando por tener una amplia mayoría que me permita, como ahora, tener un gobierno que trabaja libre y unido sin estar preso de las tensiones de los gobiernos en coalición. No preveo nada que no sea unir a todos los ciudadanos, de izquierda a derecha, para que se sientan representados en mi proyecto. Si esto no sucede, ya veré ese escenario, pero no lo contemplo ahora mismo.

"Quiero un gobierno libre que no esté preso de las tensiones de la coalición"

La llave de esa mayoría absoluta puede estar en el Cinturón Rojo de Madrid. ¿Ha pedido consejo a Esperanza Aguirre para teñirlo de azul?

A estas alturas, el voto que me viene es tan distinto que no se puede localizar. He conocido a mucha gente de Vox, de Ciudadanos e, incluso, socialistas que quieren que siga en la Comunidad de Madrid. No es una cuestión de edades, ni de origen, ni de estilo de vida.

Entonces, ¿no le pide consejo a sus antecesores?

¡Eso sí! ¡Desde luego! Cuando llegué hable con todos, desde Joaquín Leguina hasta Cristina Cifuentes, pasando por Ruiz-Gallardón. Era consciente de que heredaba un proyecto inmenso. Les pedí consejo y, a lo largo de este tiempo, he hablado muchas veces con ellos. Uno no se puede poner al frente de una institución sin conocer qué ha habido antes, qué han vivido sus protagonistas y asumir sus consejos.

Desde el tejado de la terraza del Hotel UMusic se puede ver todo Madrid, incluida la Casa Real de Correos, sede del Gobierno regional. Javier Longobardo

Su oposición está centrando su campaña en tres bloques: vivienda, sanidad y educación. Permítame llevármelos a un terreno personal y no sólo político. Empezando por la vivienda. ¿Sigue viviendo de alquiler?

Sí.

¿Le es imposible comprar en Madrid?

No tengo un sólo minuto para dedicarme a mi vida personal.

Pero ¿le gustaría tener una casa en propiedad?

¡Claro! Mi principal problema durante años fue no tener ahorrado el dinero para la entrada. Por eso, uno de los planes que hemos puesto en marcha es un convenio con los bancos para avalar la entrada a los jóvenes madrileños que quieren comprarse una.

¡Al final me voy a tener que empadronar en Madrid!

¡Y optarías al Plan Vive! Que está construyendo viviendas para jóvenes menores de 35 años en 44 municipios de la Comunidad de Madrid. No se pueden inaugurar, y me da muchísima rabia, pero se están construyendo con las mejores calidades y hay arquitectos de prestigio diseñándolas.

Bueno, de momento sigo eligiendo Guadalajara. ¿Dónde le gustaría vivir a usted?

En mi barrio. Me gustaría seguir en Chamberí, aunque es cierto que soy de contrastes y siento fascinación por la vida en el campo. Entonces, si pudiera, viviría siempre entre los dos sitios.

Isabel Díaz Ayuso es la presidenta del PP madrileño y ha dejado su marca personal en las listas a la Asamblea de Madrid con muchas caras nuevas. Cristina Villarino.

Vayamos a Educación. Usted cursó sus estudios, primero, en un concertado. Luego, en un privado. Y terminó en una universidad pública. ¿Cómo cree que es la oferta madrileña? ¿Por dónde debe o puede creer? Su colegio privado, por ejemplo, no se lo pueden permitir más del 60% de los madrileños…

En Madrid nadie se queda sin estudios por motivos económicos. Hay una amplia oferta que permite elegir a las familias. Además, estamos haciendo un desembolso histórico en becas. Por lo que el motivo económico no frena, ni mucho menos, a las familias de Madrid.

Usted repitió curso. Una cosa que ahora el Gobierno nacional intenta limitar lo máximo posible.

A mí me vino francamente bien repetir. Me hizo reflexionar. Además, tocó mi orgullo. Me puse por primera vez en el lugar de mis padres. Fue un bofetón de realidad. Si no hubiera repetido habría empezado a arrastrar asignaturas. Pude empezar de cero y recuperar el camino. Yo siempre había sido buena estudiante.

La Sanidad. ¿Usted va a la pública o a la privada?

Como la mayoría de los madrileños, tengo los dos servicios: públicos y privados. Afortunadamente, aquí podemos elegir y no enfrentamos. Son dos sistemas que conviven magníficamente y, de hecho, la privada permite que no colapse la pública. No entiendo el enfrentamiento, sin la colaboración no habríamos podido afrontar la pandemia.

"Me vino francamente bien repetir curso, me puso en mi sitio"

Uno de sus cometidos dentro del PP, muy al inicio, fue gestionar redes sociales. Ahora, que es presidenta, ¿lleva las suyas propias?

Vigilo y cuido todo lo que pongo y me cuenta la gente, pero de una manera limitada. No tengo tiempo. Sí preparo lo que se dice, y luego le pido al equipo que me haga informes de peticiones, quejas y sugerencias que nos van trasladando los ciudadanos. Me sirve especialmente para eso.

¿No tiene una red social paralela?

No, no.

Es muy celosa de su intimidad. ¿Es algo que se le permite a un político?

Hay parcelas que ya he dado por perdidas y no pasa nada. Cuando voy a un restaurante, estoy como una más y, cuando voy por la calle, sé que necesito más tiempo porque me paro con más gente. Pierdo toda esa parte de intimidad de que voy al médico o a la compra y me ve todo el mundo.

Pero a mi círculo sí que les mantengo absolutamente al margen de todo porque creo que nadie debería entrometerse ahí. Como yo no he hecho con los círculos de ningún otro político.

Ayuso es conocedora de que necesita la mayoría absoluta para gobernar sin coaliciones. Cristina Villarino.

¿No echa de menos ir a un bar y que nadie la moleste?

En realidad, nadie me molesta.

Una capa de invisibilidad, de vez en cuando…

Echo en falta tener más tiempo para mi familia y para mí. Ahora mismo vivo jornadas de 15 horas al día en sitios muy distintos donde cambias completamente de registro y con una presión enorme. Estoy siempre en el centro de todo y sometida a cualquier situación que no puedo controlar. Es muy duro para el cuerpo y para la cabeza, pero yo lo combato haciendo mucho ejercicio y no perdiendo la normalidad en mi vida diaria.

Ha conseguido mantener a su círculo fuera de los focos. ¿Ha sido difícil?

Es triste porque me gustaría que mi familia me acompañara a cosas. Cuando recibí el diploma de la Complutense, todo el mundo iba con su familia... Pero, asumes que es parte de la situación que nos toca vivir. Mientras que mi entorno esté bien, me vale.

¿Se permite a sí misma dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid por un rato? ¿Es Isabel algún minuto del día?

Cada vez me es más difícil, la verdad. Mis vacaciones de presidenta son quedar a comer con amigos. Ahí puedo ser más graciosa de lo que suelo ser, más divertida y más desenfadada. Tenía un gran humor y era un espíritu completamente libre… Ahora vivo con la preocupación constante de tener siete millones de hijos. Al final, sólo vives para esto, es el proyecto de tu vida. Mi vida es esto y es bonito. De hecho, es precioso.

"Me llevo bien con alcaldes y presidentes autonómicos de otros partidos, pero no diré su nombre por su bien"

Muchos ciudadanos la ven seria y, encima, la conocen principalmente por sus broncas con miembros del PSOE o Podemos. Pero, en el terreno personal, ¿Isabel no se lleva bien con nadie de un partido rival?

Me llevo muy bien con mucha gente. Con muchos alcaldes de la Comunidad, con presidentes autonómicos, con diputados…

¿Puede decirnos algún nombre?

Por su bien, no.

¿Iniciales?

A mí me dejaría fantásticamente, pero a ellos creo que les pondría en una situación incómoda.

Era una gran desconocida para muchos cuando se presentó para gobernar Madrid. ¿Cree que le ha faltado experiencia profesional fuera de la política antes de asumir cargos de alta responsabilidad?

Cuando llegué hicieron una encuesta en la que tenía 22 escaños. El trabajo ha sido inmenso y he tenido unas campañas en contra tremendas, con muy poco margen para defenderme. Además, iban al desprestigio personal, a ponerme de loca, de asesina, de maléfica… Algo que se hace especialmente con las mujeres, por cierto.

Estamos en el segundo aniversario de su último triunfo en las urnas y acaban de conocerse los últimos datos de paro de su legislatura...

Unos muy buenos datos porque seguimos creando empleo. Nunca ha habido tantas personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Somos esa locomotora donde se crean empresas y donde los ciudadanos vienen a emprender.

Ayuso valora el trabajo que Miguel Ángel Rodríguez hace a su lado y no habla de su posible marcha. Javier Longobardo

Se ha publicado que Miguel Ángel Rodríguez va a dejar de trabajar con usted después de que se forme el gobierno. Él no lo ha desmentido. Tampoco lo ha confirmado. ¿Usted sabe algo?

[Ríe] Es un pillín. Deja las cosas en suspenso para crear más interés. Pero, ahora en serio, no estamos en eso. No estamos ni pensando en el próximo Gobierno. Aunque no puedo negar que es alguien muy importante para mí.

Siempre se dice que hay mucho de él en sus discursos…

Soy periodista y en mi discurso reflejo todo lo que veo, lo que siento y lo que pienso. En la mayoría de las ocasiones, diría que en el 100% está mi redacción detrás. Pero es cierto que él es el mejor asesor que he tenido y que tendré. No sólo político. Muchas veces quieren deslucir mi papel comparándome con él, algo que no le hacen a nadie más con su jefe de gabinete; pero no me importa.

Hacen un buen equipo entonces. Aquí en Madrid y como candidatos en el País Vasco.

Y muy orgullosos. Estoy como loca llamando al voto por correo que acaba el 18. Cada vez que veo a algún vasco por Madrid se lo recuerdo.

"Las bases del partido tienen que ser jóvenes del PP y no viejos de Nuevas Generaciones"

Ya ha contado que estuvo ligada al País Vasco durante sus inicios con el PP. Usted pasó por Nuevas Generaciones ¿qué opina de las juventudes de los partidos? ¿Se han convertido en una agencia de colocación?

Cuando me afilié había estado trabajando fuera del partido y había tenido una vida. Siendo representante de alumnos en la Complutense me di cuenta de que estos organismos tienen un papel concreto. Pero tienen un problema: o saben para qué están o son comparsas del propio partido. Yo eso no lo quiero, y Nuevas Generaciones de Madrid está dando ejemplo de ello. Siempre les digo que tienen que ser jóvenes del Partido Popular y no viejos de Nuevas Generaciones.

Si gana las elecciones de este 28 de mayo. ¿Cuál va a ser su gran proyecto?

Madrid es tan complejo, tan amplio e inabarcable que, afortunadamente, no hay uno, sino muchos proyectos. Uno de ellos es la digitalización, que va a suponer el 40% del Producto Interior Bruto (PIB) de Madrid y, gracias a ella, vamos a conseguir el pleno empleo. Vamos a evitar que muchas empresas cierren, que el comercio tradicional se quede atrás y que todos los estudiantes, a través de la Formación Profesional y la dual o la Universidad, encuentren sus caminos.

La digitalización también nos va a ayudar a transformar la Sanidad. Los madrileños podrán llevar a su médico consigo, aunque sin quitar la cita presencial. Con chequeos que se puedan seguir de una manera mucho más directa, pruebas mucho más certeras, y con diagnósticos cada vez más a mayor velocidad; quitando burocracia, tiempos de espera...

También va a ser la legislatura de la vivienda, lo venía diciendo antes de que se pusiera de moda. Hemos puesto las bases regulatorias y sacado adelante proyectos centrados en los más jóvenes.

¿Y en lo que respecta al medioambiente?

Vamos a rizar el rizo. En 2024 va a entrar en funcionamiento la primera planta de hidrógeno verde de España que se abastece a sí misma. Es decir, que no tira de agua potable normal de la red sino que lo hace con reciclada.

Ayuso piensa irse de vacaciones antes de que el curso político vuelva a estar marcado por las elecciones generales. Cristina Villarino.

¿Qué opina del pronunciamiento de Europa sobre la rebaja de la malversación?

Europa nos llama la atención por muchas cosas: la falta de independencia judicial, el deterioro institucional… También hemos descendido puestos en rankings internacionales de transparencia y calidad informativa… Esta es la España real que Sánchez está ofreciendo al mundo. No tiene nada que ver con la que vende a través de su activismo y de decir que todo está perfecto y que es normal modificar el Código Penal a la carta según quiere un delincuente porque es amigo. Eso en el resto de Europa no pasa.

Nos queda una carrera de fondo hasta el día de las elecciones. Luego, en junio, se constituye la Asamblea de Madrid. ¿Qué planes tiene para el verano?

Y luego vuelta a empezar. Es todo una gran aventura y dependiendo del resultado habrá unos plazos u otros. Mi idea es hacer todo lo antes posible. Si tengo la oportunidad haré un gobierno rápidamente para ponerlo a funcionar. Habrá muchas caras nuevas, gente que empieza por primera vez y gente que era muy buena a lo suyo y nos va a enriquecer con sus conocimientos y experiencia.

¿No va a descansar ni un poco antes de las elecciones generales? ¿Unas vacaciones?

¡Sí, claro! Además, lo digo tranquilamente. Tengo una teoría: políticos felices, decisiones felices. Si no eres humano, probablemente tus decisiones tampoco lo sean.

Me ha hablado de caras nuevas y yo le tengo que hacer la pregunta que más le van a repetir en estos meses. ¿Tiene algún nombre para su futuro gobierno?

Tengo mucho que decidir. Tengo que tener en cuenta quiénes van a ser alcaldes, quién va a entrar en la lista, el programa electoral… Es un gran puzle que siempre hago en el mismo orden: busco el reto, aterrizo la idea y busco al mejor para llevarla a cabo.

"ChatGPT me deja bastante bien, lo mismo ahora mis adversarios meten claves para que no sea así"

Una última pregunta: ¿Ha probado a buscarse en ChatGPT?

Hace poco lo hicieron desde mi gabinete

¿Y qué decía?

Quedaba bastante bien. Imagino que ahora mis adversarios, cuando lo vean, meterán todo tipo de claves. Pero salía bien parada.

En EL ESPAÑOL le hemos preguntado por los resultados electorales y no ha sabido predecirlos.

No es adivino. Yo tampoco sé los resultados. Sólo tengo claro que quiero gobernar para todos los ciudadanos. Me hayan votado o no, porque al final soy la presidenta de todos los madrileños. Eso sí; bajo un criterio claro: vida abierta, liberal, mestizaje, cultura del esfuerzo e incentivos al empresario.

No voy a usar la justicia social, que dicen en la izquierda, para atacar a los que no son los culpables de que a otros les vaya peor. No voy a promover la cultura de la subvención y el desincentivo, sino al contrario... Con todos esos principios quiero ensanchar la base y que cada vez más ciudadanos se vean representados. De ahí, espero el resultado.

