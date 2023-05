Ayuso: "Deberían despedir al jefe de protocolo de Bolaños, a mí no me habrían dejado hacer el ridículo así"

Ayuso: "Deberían despedir al jefe de protocolo de Bolaños, a mi no me habrían dejado hacer el ridículo así" E.E

Continúa coleando el 'bloqueo' al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la tribuna de presidencia del desfile cívico-militar del 2 de mayo. La última en pronunciarse ha sido la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quién en un acto de Aranjuez ha asegurado que deberían de "despedir" al jefe de protocolo del ministro por dejarle hacer "el ridículo" así.

"Mucha gente dice que a mi jefa de protocolo hay que duplicarle el sueldo. Lo que hay que hacer es despedir directamente al jefe de protocolo del señor Bolaños", ha introducido la presidenta.

De esta forma, Ayuso ha asegurado que su jefa de protocolo, Alejandra Blázquez, "jamás" hubiera permitido que ella fuera "a hacer el ridículo" como, a su parecer, ocurrió con Bolaños. "Moviendo una catenaria o metiéndome en una tribuna donde no esté una etiqueta con mi nombre porque no estoy invitada. Mi jefa de protocolo nunca me hubiera permitido hacer el ridículo de esa manera", ha recordado.

Además, la presidenta ha criticado que, con su actuación, Bolaños ha desdibujado la finalidad de los actos del 2 de Mayo que premian a los "héroes" de Madrid.

"Los protagonistas en el 2 de mayo son todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y los premiados, que además representan a la sociedad madrileña: los aceites de Madrid, Juan Carlos Quer, que está clamando por una reforma de las leyes injustas que permiten que asesinos y que delincuentes reincidentes encima sigan libres en las calles y defendiendo la libertad de las mujeres", ha enumerado la presidenta regional.

A su parecer, la actitud del Gobierno de España en la capital se debe a sus malos resultados electorales en la Comunidad. "Se está desplomando", ha puntualizado.

"Era el día de todos y, al final, lo que vimos es a un ministro que vino con las peores formas, intentando avasallar con el 'Usted no sabe con quién está hablando' e intentando deslucir la fiesta que era de todos los madrileños", ha lamentado.

Del mismo modo, Ayuso ha asegurado que el Gobierno está "mintiendo" cuando usa el Real Decreto pues, tal y como explicamos en Madrid total, no estaba invitado. A su juicio, de hecho, este tipo de celebraciones no suelen contar con la presencia de ministros.

"Normalmente, nunca, nunca están, porque es el día de la Comunidad. Sólo el presidente del Gobierno o sólo el jefe del Estado, el Rey, de venir, presiden. Luego él no estaba invitado y lo sabía, fue a provocar. Hace días que se dijo que no estaba invitado", ha puntualizado.

Desde Moncloa sostienen que Sol incumplió la ley que regula la presencia de cargos públicos en actos institucionales -el Real Decreto 2099/83 sobre ordenación general de precedencias en España-. Desde el Ejecutivo madrileño, en cambio, insisten en que ya había avisado a Bolaños que no tendría asiento en el palco de honor al asistir a la festividad como "acompañante" de Robles.

Ayuso se ha dibujado a sí misma como el "límite" de la izquierda y, concretamente, del Partido Socialista. "Se creen que nadie les puede poner ningún límite", ha enfatizado poniéndose a sí misma como límite. "Hay comunidades autónomas, hay contrapesos, hay contrapoderes".

