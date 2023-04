Dos listas, dos 'intrusos' y un viejo alcalde: Almeida y Ayuso exhiben unión como "contrapeso" a Sánchez

Un gran mirador del este de la capital, con el 'skyline' de Madrid de fondo, se ha convertido este jueves a medio día en una postal del PP. Isabel Díaz Ayuso y Martínez-Almeida acudían con sus respectivas listas a la cita. "Creo que es la primera vez que hacemos la foto conjunta de las dos candidaturas", ha celebrado el alcalde. El objetivo del acto: demostrar unidad y mandar un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez: "El 28 de mayo de 2023 será el tic tac del final del sanchismo"

No ha faltado ninguno de los grandes protagonistas: los dos ediles de Ciudadanos 'huídos', los consejeros 'casadistas' de Ayuso que pasan a la lista de Almeida... Incluso se ha sumado a la 'fiesta' el ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano.

Los miembros de las dos candidaturas estaban listos para la foto antes de las 11.30 horas. El PP ha montado un pequeño escenario en el Parque de la Cuña Verde de O'Donnell para hacerse retratarse con el Pirulí, las Kío y las Cuatro Torres de fondo. En total, se han reunido más de 130 políticos del PP. Todo, bajo el ritmo de Ganas, la nueva canción de la campaña popular.

[La limpieza de Ayuso en las listas: ficha a Patricia Reyes, ex de Ciudadanos, y 'mata' a los casadistas que quedaban]

En primera fila se ha situado la plana mayor de las dos listas, con Ayuso y Almeida uno al lado del otro y acompañados por Álvarez del Manzano, que cierra la candidatura popular para el Ayuntamiento de Madrid. "Hay que ayudar a los amigos. Si creen que soy útil, pues allá voy", ha dicho el antiguo regidor, que dirigió la capital entre 1991 y 2003.

Más allá de la fotografía, en el acto sólo han intervenido los dos cabezas de lista. No han realizado declaraciones a los medios. El primero en hablar, Martínez-Almeida, ha destacado las recetas del PP frente a las de la izquierda madrileña y las del 'sanchismo'. Y no ha dudado en elogiar a la dirigente madrileña como la persona que, el 4 de mayo de 2021, inició "el principio de fin del 'sanchismo'" en las urnas.

De principio a fin, el alcalde y la dirigente regional han convertido el retrato de sus candidaturas en un mensaje teledirigido a Sánchez. "El 28 de mayo de 2023 será el tic-tac del final del sanchismo. Le vamos a transmitir un mensaje muy claro al sanchismo y a la izquierda en general utilizando las mismas palabras que ha utilizado Pedro Sánchez para hablar de Doñana. Nosotros le decimos aquí en Madrid, que Madrid, Pedro, no se toca; Madrid, Pedro, no lo vas a alcanzar y no lo vas a conseguir", ha dicho el primer edil.

[Ayuso y Almeida salvan a sus perfiles más polémicos: de los pobres de Ossorio a la A-5 de Carabante]

Para la jefa del Gobierno regional, "Madrid no traga en las urnas con lo que está sucediendo en España". Los hechos demuestran, a juicio de la presidenta, "lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez: que cuando una sociedad de izquierda a derecha es libre, es próspera y es capaz de crear empresas". La 'jefa' del Ejecutivo madrileño ha situado a Madrid como "uno de los únicos contrapesos" que tiene el líder del PSOE.

Díaz Ayuso ha recalcado que, junto al candidato municipal, han elaborado las dos listas para el 28-M, en una tarea "muy difícil" que ha recibido el visto bueno del líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo. Y en este punto, ha agradecido a los tres consejeros de su Ejecutivo que han entrado en la lista del Ayuntamiento de Madrid: Marta de la Rivera, afín a la presidenta, Carlos Izquierdo y David Pérez, dos consejeros que se posicionaron en su día del lado del expresidente del PP Pablo Casado.

En el mirador del parque de Moratalaz también se encontraban Pepe Aniorte y Ángel Niño, los dos concejales del Ayuntamiento de Madrid que, hasta hace poco, formaban parte de Ciudadanos junto a Begoña Villacís. Durante el acto, se les ha visto juntos y han explicado este medio que su primer gran acto público como populares ha ido "muy bien", sin querer entrar en más valoraciones.

