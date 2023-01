Ayuso: "Me gustaría que me recordaran como la que plantó cara a los desmanes liberticidas de Sánchez"

El reloj ha dado las 12 de la mañana, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sale a la Puerta del Sol para hacerse algunas de las fotografías que ilustran esta entrevista. "Serán cinco minutos". Esa ha sido la promesa... pero era imposible de cumplir.

"Muchísimas gracias por todo". "Por favor, una fotografía". "Eres una valiente", le alaba una mujer que cruza en ese momento la Puerta del Sol, alabando la posición frontal de Ayuso frente a muchas medidas del Gobierno de Sánchez de la que ella se siente muy orgullosa.

El minutero apenas ha podido avanzar y la presidenta de la Comunidad ya ha sonreído a 13 móviles diferentes, ha hablado con dos matrimonios residentes en el cinturón rojo y ha preguntado el nombre de un bebé cuya madre, latina residente en Madrid, luce orgullosa en brazos.

Entrevista a Isabel Díaz Ayuso Laura Mateo

Un paseo improvisado pero que refleja a la perfección la pluralidad de una comunidad que la presidenta, y líder de los populares madrileños, debe volver a conquistar en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, tratando de no tener que depender ni siquiera de la abstención de Vox.

Electoralmente hablando, una confesión antes del 28-M: "Aspiramos a mejorar resultados, pero en el sur no va a ser tan fácil como hace dos años".

El encuentro se produce días después de que el jefe de la jefa, Alberto Núñez Feijóo, haya hecho público su equipo para la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, con un giro hacia lo que todos han calificado de "moderación" o "centrismo".

¿Cómo de moderada es la presidenta de Madrid para este PP?

Me gustaría que me explicaran qué significa eso de moderación. Yo trabajo y actúo de una forma que todo el mundo conoce en Madrid. Siempre digo lo que pienso y cumplo todo con lo que me comprometo. Lo que me parece una injusticia lo denuncio. Estamos en un momento en el que actores, cantantes, periodistas, empresarios o políticos somos arrinconados por defender causas comunes y normales. La etiqueta de la moderación, depende de quién venga, sólo pretende que te calles y mires para otro lado.

Ayuso reconoce que la conquista del cinturón rojo no va a ser tarea fácil. Sara Fernández

¿Y cuándo se habla de moderación dentro del PP por el nombramiento de Borja Sémper como un viraje al centro?

No se trata de virar, sólo de representar a los ciudadanos en torno a unos principios y unos valores. Desde que gobierno Madrid he intentado hacerlo para todos los ciudadanos. La base electoral se ensancha así y no intercambiando principios o improvisando políticas.

¿Cómo es su relación con Borja Sémper?

Muy buena. Le conozco desde hace tiempo y siempre me ha parecido un hombre muy coherente y que vivió con mucha valentía años durísimos.

Su sintonía con Alberto Núñez Feijóo, ¿sigue gozando de buena salud?

Siempre hemos tenido muy buena relación y tenemos un proyecto común. Yo sigo peleando por la prosperidad de Madrid y para eso, el presidente Feijóo es necesario. Si no hay un cambio de Gobierno, España se hunde y Madrid detrás. Nos lo dicen los inversores que nos dan una oportunidad porque estamos gobernando Madrid de otra manera y porque va a haber un cambio electoral. Por eso siempre digo que el peor enemigo de Madrid es Pedro Sánchez.

La presidenta de los populares madrileños recibe a Madrid Total en la sede regional. Sara Fernández

Ha presentado varios recursos de inconstitucionalidad a leyes del Gobierno de España. ¿Cómo cree que puede afectar que el presidente sea el progresista Cándido Conde-Pumpido?

Confío en que tengo razón y que lo que estamos haciendo es sensato, por eso pido amparo. En el caso del impuesto de Patrimonio ya hemos explicado nuestras razones: no existe un informe del Consejo de Estado, no se ha debatido en las Cámaras... Es un tributo que va contra la inversión de Madrid, que es lo que nos hace fuertes. Madrid tiene unas carencias enormes de inversión por parte del Estado, de fondos europeos y de recursos, pero se tiene a sí mismo gracias a la colaboración público-privada, a la inversión, a los autónomos, a los empresarios, y muy especialmente a ser un foco de inversión internacional. Si cortas esa inversión, cortas el trabajo para taxistas, comerciantes, clases medias... Para todos.

Por primera vez en la historia del TC, el presidente y vicepresidenta son del mismo 'color', ¿cree que va a salir adelante el recurso?

Nuestro recurso tiene seis puntos explicando por qué vulnera la Constitución. Que sean los magistrados del Constitucional los que decidan si tengo razón o no. Y si no es así, que nos expliquen por qué no. Mientras lo hacen, hemos presentado una alternativa diferente para que los ciudadanos que lleven cinco años o más viviendo fuera de España y vuelvan a Madrid tengan una reducción de hasta el 20% en el tramo autonómico del IRPF a deducir en seis años.

Una mujer se fotografía con su hija de escasos meses en brazos junto a la presidenta regional. Sara Fernández

En su opinión, ¿el Constitucional será imparcial?

No lo sé. Sólo sé que esta semana ha pasado algo inédito: han elegido a un vicepresidente y presidente del Constitucional de la misma facción, hay magistrados que han tenido vinculación directa con el PSOE... Esto da una sensación desastrosa para la imagen del Constitucional. Aun así, tienen algunas oportunidades para demostrar que cumplen escrupulosamente con la Constitución. Ojalá sea así.

... y limpiar la imagen de la Justicia.

Esa ya ha quedado tocada, como quería Pedro Sánchez. El PSOE está aplicando la justicia con doble vara de medir y necesita que las sentencias judiciales que no les sean favorables sean puestas en tela de juicio. Necesita también que no haya un contrapeso a la deriva de su Gobierno. Ahora se habla del tema del señor Griñán. No opino sobre su suerte, pero sí recuerdo cómo Eduardo Zaplana, sin juicio, estuvo más de diez meses saliendo de prisión, esposado, a recibir un tratamiento de quimioterapia. Con un trato infame, cuando ni siquiera había sido juzgado.

Lo mismo ha hecho con la reducción del delito de malversación, que demuestra que, para el proyecto de Sánchez, ellos son la justicia y ellos son la ley. Sánchez quiere que haya una justicia para unos y en contra de los otros.

Sánchez tiene un plan para descentralizar las administraciones públicas de Madrid. Desde la comunidad lo han interpretado como un ataque directo. ¿Esperan que en ese reparto alguna recaiga en Madrid?

Recaerán donde electoralmente le convenga al Gobierno. Por eso eligió La Coruña o Sevilla, porque sabe, según las encuestas, que está perdiendo y utiliza los recursos de todos para electoralmente solucionar sus problemas. Ha anunciado incluso que quieren mover también los museos... ¡con la cultura! El Gobierno atenta contra su capital por una cuestión meramente política. Nada le gustaría más que nos fuera mal, pero es imposible. La inercia que lleva la vida en libertad y la prosperidad que nos hemos dado entre todos, les hace fracasar. Hoy a Madrid se le mira con más ilusión que nunca.

Con todas las excarcelaciones que ha habido con la ley del Sí es Sí, ¿hubiera habido más manifestaciones en la calle si Rajoy o Feijóo fueran el presidente?

Y por mucho menos. Ellos pueden cometer todo tipo de barbaridades y de atropellos, pero no pasa nada. Si alguien del Partido Popular hubiera puesto un solo violador en la calle por negligencia, hubiéramos tenido una manifestación con huelga. Todos los días en Madrid se manifiesta gente por cosas gravísimas a las que nadie hace caso. La sociedad española da avisos de que no puede más, pero la calle está relativamente tranquila. Sólo activan la calle cuando la izquierda, de manera tiránica, decide que algo es ofensivo.

Uno de esos colectivos que ha salido a la calle son los taxistas para manifestarse contra una futura ley suya...

De aquí a elecciones nos daremos cuenta de que los taxistas, los sanitarios, los vecinos, la educación o las residencias son los mismos manifestándose: PSOE, Más Madrid, Podemos y sus sindicatos. Son siempre los mismos que, en algunas ocasiones, hasta cambian la chaqueta y la pancarta según el tema que toque.

Ayuso responde a las preguntas de este diario con una señal del Metro de Madrid de fondo. Sara Fernández

Durante su entrevista, Ayuso toma diferentes anotaciones. Sara Fernández

"Queremos jueces elegidos por jueces" En su entrevista con Madrid Total, Ayuso reabre el debate de que sean los jueces los que elijan a los jueces y anuncia que, a petición del PP, quieren que la Asamblea de Madrid renuncie a su potestad para elegir magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "Vamos a estrenar el periodo de sesiones con un nuevo avance para la despolitización de la Justicia, para que sean los jueces magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quienes se elijan a sí mismos", anuncia. Lo que pretende Ayuso es promover una reforma legislativa en la Asamblea para que el parlamento autonómico renuncie a proponer uno de cada tres miembros de la Sala de Lo Civil y de Lo Penal del TSJM, como le corresponde ahora, y sea el CGPJ el que ponga todos los nombres de jueces sobre la mesa. Es decir, Ayuso quiere acabar con el llamado "magistrado autonómico" en el TSJ de Madrid. "La reforma la vamos a presentar en febrero".

Los médicos también han salido a la calle. Desde que empezaron las movilizaciones, en verano, ¿reconoce fallos en la gestión por su parte?

No hablamos de médicos, hablamos de un sindicato que ha decidido reactivar la huelga después de sus vacaciones de Navidad. La huelga tiene un seguimiento del 2% porque los profesionales son responsables y están viendo que en un momento de picos, por los casos de gripe, no es momento de estar de huelga. Hay que distinguir entre la asistencia sanitaria, que no está en tela de juicio, y los problemas políticos y laborales. Ellos piden mejoras laborales y es lógico. Pero quiero recordar que nunca se ha invertido en la sanidad pública como con mi Gobierno, pero para este sindicato, que está politizado, nunca es suficiente. Ya lo dijeron en una grabación, "vamos a prolongar esto hasta las elecciones".

Los médicos han pedido que el interlocutor sea Tomas Cobo, presidente del Colegio de Médicos de España, pero ustedes se niegan a esa mediación. ¿Por qué?

Hagamos lo que hagamos, sin importar lo que propongamos, quieren alargar esto hasta elecciones. De repente se encierran ilegalmente en una instalación pública, cambian de criterio sobre lo que piden... La huelga de médicos no tiene solución hasta que pasen las elecciones.

¿Cree que la huelga hará que la líder de la oposición, Mónica García, gane votos?

La izquierda en Madrid lleva así 25 años. En los últimos tres años los ciudadanos de izquierda y de derecha han estado tranquilos. Ahora, llegan las elecciones y todo lo público funciona mal. Esto no se lo cree nadie.

Una de sus grandes inversiones ha sido el Hospital Isabel Zendal. ¿Cuál es el futuro de este macrohospital para los próximos años?

El Zendal es un hospital de hospitales que ayuda a desatascar el resto de hospitales, en casos como picos de gripe o cuando hay reformas, como en el caso de la Paz. También vamos a reactivarlo para desatascar las listas de espera quirúrgica ambulatoria, de manera que el paciente pueda ser operado rápidamente e irse a su casa. Hay que evolucionar de la percepción que tenemos de un hospital y ver que hay más opciones.

La periodista de Madrid Total, Irene Pérez, y la presidenta regional. Sara Fernández

En Educación, las últimas licencias de apertura se han dado a colegios concertados y privados en lugar de a centros públicos. ¿Madrid necesita más concertados que públicos?

Rechazo la pregunta de plano. La inmensa mayoría de la inversión de la Comunidad va a la educación pública, más del 60% del presupuesto. Después, y a petición de las familias, se realizan esas aperturas. Si ellos quieren más colegios privados o concertados, tienen derecho a pedirlos.

Ese porcentaje de inversión en la pública se destina a becas, profesores, digitalización, libros... Pero a la hora de levantar nuevos centros educativos, se han hecho dos cesiones de suelo a centros concertados.

Hay que tener en cuenta que es un derecho de las familias. Yo no construyo concertados y obligo a que la gente vaya. Son las familias las que dicen que quieren un colegio concertado y, según la demanda, se construye o no. Yo no decido ni en qué colegio ni qué tipo de educación tiene que tener un niño. En Madrid tú no vas a un colegio por un código postal o por un apellido o porque yo como burócrata decida qué es lo que es mejor para tu hijo. Por cierto, la concertada tiene un porcentaje de ciudadanos de otros países inmenso y con una integración total. Por eso creo que la concertada no tendría que estar estigmatizada.

Estas semanas se han empezado a concretar algunas ayudas a los afectados por la línea 7B de metro de San Fernando. ¿Ha habido fallos por parte de la Comunidad en la gestión de este problema que afecta a decenas de familias?

Esta línea de Metro fue una decisión política entre ayuntamientos de la izquierda de la zona de San Fernando de Henares, que pidieron al Gobierno de la Comunidad más metro. La concesionaria pensó que, a pesar de ser una zona de mucho movimiento acuífero, se podía construir y así se hizo. Muchos años más tarde, me ha tocado a mí tomar las decisiones más duras que he heredado, pero que asumo como mías. En este caso, siempre he puesto por encima de todo la salud de las familias porque ellos sí son víctimas, no han buscado esto y no hay nada que repare ese daño. Todas las viviendas se van a rehabilitar y las que no puedan recuperarse, van a ser indemnizadas con entre 155.000 y 355.000 euros, dependiendo de la casa.

Yo no puedo hacer legal ni humanamente nada más. No hay explicación política ni legal que pueda suavizar la imagen tan dramática y tan dura de una persona que es obligada a salir de su casa. Hubiera querido ser más rápida, pero es imposible porque nunca se había vivido algo así y no había legislación para tanta casuística.

¿La Ciudad de la Justicia de Madrid va a ser una realidad algún día?

Hemos sacado de nuevo la licitación teniendo en cuenta las dificultades a las que se estaban enfrentando las empresas por las crisis de materiales y lo costoso del proyecto. Parece que hay interés por parte de las empresas. El objetivo es que el proyecto sea una realidad lo más pronto posible.

El año 2022 cerró con cinco muertos en Madrid por la guerra entre bandas latinas. ¿Qué va a hacer?

La comunidad está creciendo de manera inimaginable y eso trae nuevas dificultades propias de todas las grandes capitales. No obstante, hay que dejar claro que la seguridad es clave y que Madrid sigue siendo una región segura. Hemos pedido a la Delegación del Gobierno que incremente el número de agentes de Policía y Guardia Civil porque nosotros no tenemos competencias. El problema de estas bandas es de difícil solución, pero me consta que la Policía está haciendo su trabajo. Nosotros buscamos planes de integración, yendo a la raíz del problema para entender por qué se unen a estas bandas.

La Ciudad de la Justicia es un proyecto que podría resurgir antes de que lleguen las elecciones. Sara Fernández

El próximo 28-M hay elecciones municipales y autonómicas, ¿cree que van a mejorar sus resultados respecto a hace dos años?

Todo depende de cómo se mire. Si se tiene en cuenta que la inversión en Madrid ha crecido un 40%, que los madrileños pagan 6.700 euros menos en impuestos, que los salarios más altos de España están aquí, que tenemos la mejor política antiincendios, que hemos puesto en marcha un plan de natalidad único... si se ve el conjunto, claro que sí. Las encuestas señalan que estamos creciendo.

¿No tiene miedo de que el voto municipalista a los alcaldes del PSOE en zonas como el cinturón rojo les puede lastrar? En el 4-M se tiñó de azul, pero no había elecciones municipales.

Después de muchos años, muchos de estos ayuntamientos de la izquierda en la Comunidad de Madrid, como hicieron tantos años en Andalucía, han creado organismos, han puesto a funcionarios amigos contratados, colegas... Evidentemente, ahí la izquierda tiene un poder enorme. En el 4-M sacamos más votos en esas zonas, pero ahora está en juego el sueldo de los alcaldes y de su entorno. Evidentemente, va a ser una guerra muy difícil y sé que van a provocar tensiones que no han existido en tres años.

Alberto Núñez Feijóo, durante la cena del PP de Madrid, le encomendó teñir de azul el cinturón rojo...

Hay 114 municipios que no están gobernados por el PP y tengo la ilusión de que cambie la situación en muchos de ellos. Quiero que ganemos cuantos más mejor, porque va a ser lo mejor para todos los ciudadanos. No hay más que ver que todos los líderes de la izquierda nunca viven en sus propios municipios sino en los gobernados por el PP. La gente piensa que tiene menos recursos porque ha nacido en el sur, pero es porque han estado siempre gobernados por los mismos durante 40 años, como pasaba en Andalucía.

¿Es su referente Juanma Moreno?

Sí. Porque demuestra que con políticas sensatas de creación de empleo y de defensa de causas normales, los ciudadanos se ven más representados.

Si está segura de su victoria, ¿quién cree que liderará la oposición Mónica García (Más Madrid) o Juan Lobato (PSOE)?

El Partido Socialista en Madrid no tiene cabida, no puede explicar lo que está haciendo en Cataluña aquí. Somos muy exigentes con las administraciones y no aguantamos las imposiciones y el autoritarismo. Cuando dos políticos no son iguales ante la Justicia y hay ciudadanos que se lo pueden permitir todo (incluido romper la convivencia en Cataluña) y no pasa nada, en Madrid no se soporta. Somos un territorio de libertad donde los ciudadanos, expulsados de Cataluña, País Vasco, de Colombia o de Venezuela, vienen a buscar prosperidad y respeto. Aun así, soy consciente del poder que le queda al PSOE en algunos ayuntamientos y harán su ruido. Por lo que decía anteriormente: se les acaba el negocio.

¿Se está convirtiendo Juan Lobato en un barón 'díscolo' al más puro estilo Emiliano García-Page?

El enfrentamiento entre Sánchez y Lobato es irrelevante. Tiene que parecer que se distancia de Pedro Sánchez y renegar de él. Y a Moncloa parece que le da igual. Yo creo que le han dicho "tú di lo que quieras y vende lo que te dé la gana, que luego haremos lo que nos apetezca". La ultraizquierda en Madrid le ha recordado a Lobato que él suma mucho menos que ellos juntos. Y por supuesto, la ultraizquierda jamás bajaría los impuestos en Madrid.

Durante su escasos cinco minutos en la calle, los madrileños quisieron acercarse a saludar a su presidenta. Sara Fernández

¿Cómo está su relación con Rocío Monasterio?

Yo estoy a defender el proyecto que tenemos en la Comunidad de Madrid. No me gusta decir a cada uno lo que tiene que hacer, son los demás los que tienen que decidir qué relaciones quieren tener. Tumbar los presupuestos causa muchísimo daño a la economía de Madrid en un momento como éste. Y todo es fruto de un error, porque no supieron hacer bien las cosas.

¿Cree que la negativa de Vox a sus presupuestos es por un fallo informático o por una directriz nacional por no presentar el PP una moción de censura a Pedro Sánchez cuando lo pidió Abascal?

Yo creo que es fruto de errores, porque nunca han presentado ni una sola enmienda en la Comunidad Madrid. Son errores técnicos de desconocimiento de la Cámara, del Reglamento... La crisis interna que deben tener en Madrid la desconozco, pero yo soy muy respetuosa con lo que hagan y lo que decidan. No obstante, he estado siempre sola en decisiones muy importantes para Madrid y esto es parte de lo mismo.

La líder de los populares madrileños reconoce que todas las encuestas siempre señalan que el PP sigue creciendo. Sara Fernández

La presidenta de la Comunidad de Madrid luce un tatuaje en homenaje al grupo de Depeche Mode. Sara Fernández

¿Cómo se va a preparar para la campaña electoral que viene?

La clave es trabajar todo el rato, todos los días, todo el tiempo y no dedicarme a otra cosa. También hago mis rutinas de ejercicio y de vez en cuando salgo al campo. Pero salvo eso y pequeñas vacaciones como yo las llamo, que es quedar a comer con los amigos, el resto es trabajo. A veces es difícil, pero es lo que hay que hacer para llegar a todos los rincones. Para estar siempre es necesario que te impliques al 100% y no hagas otra cosa.

A Alberto Ruiz-Gallardón se le recuerda por el Metro, a Esperanza Aguirre por los grandes hospitales… ¿Por qué le gustaría que se la recordara a usted?

Seguramente influirán los momentos que vivimos después de la pandemia, que puso en jaque al mundo entero. Fue una situación que llevó la pobreza a muchos sitios pero que en Madrid lo reconvertimos para hacerla aflorar. Hasta el punto que, ahora, es un lugar de oportunidades en el que se mira todo el mundo. Yo quiero que me recuerden por su internacionalización: cada vez hay más turistas, más ciudadanos de todos los rincones que tienen aquí a sus hijos, sus empresas y que se quieren venir a vivir.

¿No teme que se la recuerde por la presidenta que más se enfrentó a Sánchez?

A Pedro Sánchez se le va a recordar como el presidente que generó la arbitrariedad, que alimentó el secesionismo más que nunca, la desigualdad ante la Justicia y la imposición. Y, mientras, Madrid será la región que plantó cara e hizo frente a sus desmanes y que, a pesar de su agenda liberticida y autoritaria, supimos resistirlo y hacer las cosas conforme a Derecho. Por tanto, se nos recordará como a los que resistimos a la embestida. Y teníamos razón.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 28-M. Sara Fernández

El Madrid de... Isabel Díaz Ayuso. Su lugar favorito: Los caminos que llevan al Pardo en otoño que son preciosos. Su tapa preferida: Las que llevan contrastes de dulce y salado. Como la de boquerones y anchoas cuando tiene una capita de algo dulce como mermelada. Un plan que recomienda: Un paseo por la Sierra Norte o por el futuro arco verde con el que saliendo desde Rivas-Vaciamadrid puedes llegar a la Sierra Norte y al Parque Nacional de Guadarrama. Su parada de Metro favorita: La de Paco de Lucía o la de Chamberí, por esa magia que tiene la vieja estación fantasma. Su monumento: La Cibeles. Su tienda favorita: Hay una maravillosa que es Madrid 100% que se llama Two Hands, que hacen sobre todo bolsos, carteras... Todo hecho a mano y en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en el claustro del Palacio de la Real Casa de Correos. Sara Fernández

