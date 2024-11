Una hostelera muestra el lugar en el que no limpian en muchos bares: "Cualquier camarero debería saberlo"

España es un país de bares. Los negocios de este sector suman un total de 350.000 aproximadamente y, según datos recogidos por el INE, hay un bar por cada 175 habitantes, siendo el lugar de la Unión Europea que ocupa el primer puesto en este aspecto.

A pesar de los increíbles datos, no hay un bar igual. Todos cuentan con características únicas, como la estética, condiciones, camareros, reglas o comida que se sirve, sobre todo, cuando cambiamos de una comunidad autónoma a otra.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias, también tienen ciertas semejanzas. Según la hostelera Raquel (@lahostelera) una de ellas es la limpieza, en la que todos coinciden en la importancia de ella en su establecimiento, pero que, sin embargo, hay zonas de las que se olvidan, como el respiradero.

La importancia de limpiar el respiradero

Según un reportaje de Antena 3, más del 50% de los bares y restaurantes tiene problemas para conseguir empleados en 2024, a pesar de las ofertas. Uno de los motivos son las condiciones que ofrecen e, incluso, la situación que viven. Así lo denuncia la hostelera Raquel en su perfil de TikTok.

Conocida como "la hostelera cabreada", la camarera ayuda desde su perfil de TikTok a los camareros principiantes, pero también denuncia algunas de las situaciones que vive en su trabajo o fuera. En su último vídeo, Raquel explica que casi nadie limpia los respiraderos en la cocina.

Los respiraderos en la cocina tienen un papel importante en el control de la temperatura y en la ventilación de los espacios, especialmente en áreas donde se almacenan y utilizan electrodomésticos que producen calor, como refrigeradores, congeladores y sistemas de enfriamiento de bebidas.

Aunque los respiraderos no enfrían directamente los líquidos, sí contribuyen a crear condiciones que permiten que el sistema de enfriamiento de un refrigerador o dispensador funcione de manera más eficiente, siempre y cuando estén limpios.

En su vídeo de TikTok, Raquel explica que "los camareros deben saber" que este tipo de respiraderos deben limpiarse, mientras enseña, en el vídeo, la suciedad que pueden llegar a acumular.

"Así la máquina funciona mejor, las bebidas salen más frías y se dañan menos las maquinarias", explica la hostelera. No obstante, los comentarios parecen no estar a favor, y creen que se trata de un trabajo de mantenimiento, y no de los camareros.