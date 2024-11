Un chino que vive en España reacciona a la comida rara que importan de su país: "Da un poco de asco, ¿no?"

La gastronomía asiática es una de las comidas más consumidas en España. Sus platos tradicionales son famosos por su color, aroma, sabor y apariencia, que además de estar deliciosos se han convertido en un verdadero vicio para millones de personas, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo.

Además de los rollitos de primavera y el arroz tres delicias, la gastronomía china ofrece unos auténticos manjares milenarios cuyos sabores y texturas nunca decepcionan, por este motivo, cada vez más personas no solo optan por los restaurantes asiáticos, sino también por sus supermercados.

Los supermercados asiáticos se han convertido en la puerta fácil al país, en los que encontramos un sinfín de opciones para cocinar en casa. En ellos, también nos sorprenden algunos snacks, que lejos de parecer apetecibles, parecen "asquerosos" hasta para los propios chinos.

Así es la comida que importan desde China

Snacks, dulces, salsas, tallarines, bebidas o productos frescos son algunos de los alimentos que podemos encontrar en estos supermercados asiáticos. Además de contar con una gran variedad, su reciente popularidad ha conseguido que haya muchos establecimientos alrededor de España, especialmente en Madrid.

A pesar de que mucha de la comida sea conocida, es cierto que en estos establecimientos la gran parte es desconocida, incluso para los chinos. Uno de estos productos son calamares envasados al vacío. O eso es lo que creen.

El Chico Mercadona (@jiajunyin3) es un chino que vive en España y que se hizo famoso en TikTok por subir vídeos del establecimiento que le da nombre hace unos años. En la actualidad, tiene un pódcast pero continua con los vídeos cortos en la plataforma.

En uno de los últimos, el tiktoker prueba en su perfil comida importada desde su país, China, y uno de ellos son unos "calamares envasados al vacío", que además de darle "un poco de asco", confiesa que se alegra de que vengan pocos en el paquete.

En el vídeo, el tiktoker y su amigo prueban lo que parece y huele a pescado: "Son calamares rellenos, no sé de qué, pero son chipirones rellenos de algo que es un poco picante. No están malos, pero el problema es que no sabes lo que tiene dentro", explica el amigo.