Qué ha pasado con la cadena Fox News y por qué ha pagado 787 millones de dólares a Dominion

La cobertura de la Fox dio pábulo a las acusaciones sin pruebas de Donald Trump sobre un fraude electoral que nunca ocurrió y que, sin embargo, precipitaron el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Tras las elecciones presidenciales que otorgaron la victoria al actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, Fox News desacreditó a la compañía Dominion Voting Systems. Con ésta acaba de cerrar un acuerdo para evitar el juicio y entre tanto prepara su estrategia ante la demanda de otra compañía de tecnología de votación, Smartmatic, a la que también habría difamado con fake news.

En concreto, Fox Corp, presidida por el magnate de medios conservador Rupert Murdoch que inspira la serie de televisión Succession, ha llegado a un acuerdo de 787,5 millones de dólares: el mayor alcanzado por una empresa de medios estadounidense, y que sin embargo es la mitad de los 1.6000 millones de dólares que exigía Dominion en concepto de reparación.

[Las incendiarias declaraciones de Trump en su primera entrevista tras ser imputado]

Pese a lo noticioso del hecho, la Fox, que es el canal favorito del expresidente Donald Trump, apenas se ha referido al acuerdo que ha evitado un juicio de seis semanas en el Tribunal Superior de Delaware. Tampoco está informando sobre otra demanda por difamación, la de Smartmatic, que podría ser potencialmente mucho más dañina.

¿Qué es Dominion?

Dominion Voting Systems es una empresa de software electoral en Estados Unidos. Sobre ella circulan algunos bulos en las redes sociales que datan del 2020. Entre esas mentiras, tal y como ha comprobado la agencia de noticias AP, figura una vinculación con Smartmatic y con el chavismo. Pero es falso, pues estas empresas no están relacionadas entre sí y, si bien Smartmatic fue fundada por empresarios venezolanos, no tiene nada que ver con el chavismo. De hecho, en 2017 acusó al Gobierno de Venezuela de fraude electoral.

[Robert F. Kennedy Jr. presenta su candidatura a la presidencia de EEUU y desafía a Joe Biden]

Tras la difusión de noticias falsas por parte los presentadores más reconocidos de la Fox, Tucker Carlson y Sean Hannity, Dominion acusó al canal conservador y a su empresa matriz, Fox Corp, de arruinar su negocio al airear afirmaciones falsas de que sus máquinas se usaron para manipular las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Smartmatic: el siguiente frente judicial por difamación para Fox

La defensa legal de Smartmatic busca 2,7 mil millones de dólares en daños de Fox para limpiar su nombre y para "responsabilizar a Fox por socavar la democracia al respaldar y participar efectivamente en la difamación" de manera continuada. Alega en su demanda a cinco personas, entre ellas los ex abogados y presentadores adeptos a Trump, que difundieron afirmaciones falsas a conciencia sobre cómo su software habría cambiado los votos electrónicos.

[La imputación de Trump genera dudas: le acusan de delitos federales en virtud de una ley estatal]

La cadena conservadora ha negado firmemente las acusaciones por difamación, aunque en la práctica no ha tardado en sacar la chequera para evitar un juicio. No está claro si el acuerdo de Fox con Dominion conlleva también una predisposición a llegar a un segundo acuerdo con Smartmatic, pero los expertos sugieren que podría ayudar a iniciar las conversaciones, según informa Reuters.

[Michael Cohen, el 'pitbull' que acabó traicionando a Donald Trump: "Nadie está por encima de la ley"]

Fox ha alegado recientemente que la cadena tenía derecho a informar sobre las acusaciones de fraude electoral por entender que eran de "gran interés periodístico", calificando las reclamaciones de Smartmatic de "escandalosas, sin respaldo y sin fundamento en un análisis financiero sólido".

¿Quién es el dueño de Fox Corp?

Rupert Murdoch (Australia, 1931), presidente y CEO de News Corp, es probablemente el magnate de medios conservador de comunicación, empresario e inversor más acaudalado y conocido del mundo. El multimillonario controla todo un imperio mediático que incluye el canal Fox News, The Times of London o The Wall Street. Recientemente vendió a Disney buena parte de su estudio de cine de Fox, FX y National Geographic Networks por 71.300 millones de dólares, además de su participación en Star India.

[Murdoch confiesa que sus presentadores de la Fox difundieron la mentira del fraude electoral de Biden]

En 1960 heredó una cadena de periódicos australianos de su padre, ex corresponsal de guerra, y fue vinculando su negocio a todos los campos de la producción, desde la redacción hasta la imprenta y los diseños de las páginas. Su predilección por el sensacionalismo y el escándalo y el potencial que tienen estos enfoques para captar la atención del público hicieron despegar sus ventas. Así comenzó a comprar otras cabeceras y a concentrar un poder sin parangón en la propiedad de medios de comunicación.

[Rupert Murdoch anuncia su quinta boda a los 92 años y nueve meses después de divorciarse de Jerry Hall]

A sus 92 años posee un patrimonio superior a los 17 mil millones de dólares, siendo la persona 95º más rica del mundo. Fox es una de las redes de cable más influyentes del mundo y refugio de muchos comentaristas conservadores.

Sigue los temas que te interesan