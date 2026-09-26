El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca. Annabelle Gordon Reuters

Trump rechaza el plan de Irán de siete días para reabrir Ormuz e insiste en que EEUU tiene el "control total" del estrecho

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Las claves Generado con IA Donald Trump ha rechazado el plan de siete días propuesto por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Trump insiste en que Estados Unidos mantiene el "control total" del estrecho y que el flujo de petróleo continúa sin problemas. El plan iraní incluía alto el fuego en Oriente Medio, levantamiento del bloqueo naval y fin de sanciones al petróleo iraní, además de reabrir Ormuz y reanudar negociaciones sobre el programa nuclear. La propuesta fue trasladada a Washington a través de Catar, país mediador en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Hicieron una propuesta, pero la rechacé", ha contado a la prensa el mandatario antes de abordar su helicóptero, el Marine One.

"Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable", añadió.

Además, Trump sigue asegurando que EEUU tiene el "control total" de Ormuz, a pesar de las peticiones de acuerdo por parte de Irán, y que cada día fluyen por la vía "cantidades masivas" de petróleo —29 barcos la noche del viernes—.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz.



Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.



El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.



Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.



Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podría salir adelante si "la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo".