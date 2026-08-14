Dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados anoche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, informó la empresa, mientras que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos atribuyó esta acción "hostil" a Irán.

"La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación ya está bajo control".

En un comunicado, ADNOC recalcó la importancia de "proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, al tiempo que salvaguarda la libertad de navegación y la seguridad marítima".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de EAU culpó a Irán de este ataque, aunque Teherán no se ha pronunciado, e insistió en que este tipo de acciones forman parte de "actos de piratería" por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

El pasado domingo, otro buque cisterna fue atacado mientras transitaba por Ormuz, en un incidente que tampoco provocó víctimas. Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.