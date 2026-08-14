A tres días de que venza el plazo para llegar a un acuerdo, Teherán y Washington muestran una actitud distante. Este jueves, varios miembros del Gobierno de Trump hicieron declaraciones hostiles contra la República Islámica, prometiendo represalias como un bloqueo naval "indefinido" y medidas "nunca antes vistas".
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Dos buques de la petrolera emiratí son atacados por Irán al cruzar el estrecho de Ormuz
Dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados anoche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, informó la empresa, mientras que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos atribuyó esta acción "hostil" a Irán.
"La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación ya está bajo control".
En un comunicado, ADNOC recalcó la importancia de "proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, al tiempo que salvaguarda la libertad de navegación y la seguridad marítima".
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de EAU culpó a Irán de este ataque, aunque Teherán no se ha pronunciado, e insistió en que este tipo de acciones forman parte de "actos de piratería" por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.
El pasado domingo, otro buque cisterna fue atacado mientras transitaba por Ormuz, en un incidente que tampoco provocó víctimas. Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.
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Turquía espera que Egipto se una al Acuerdo de La Meca junto a Arabia Saudí y Pakistán
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó este jueves que espera que Egipto se una a Arabia Saudí y Pakistán al Acuerdo de La Meca, un pacto militar firmado el pasado viernes, aunque El Cairo indicó que lo está estudiando.
En una rueda de prensa en la ciudad de Al Alamein, en la costa mediterránea egipcia y sede estival del Gobierno egipcio, Fidan aseguró que espera que "Egipto sea un socio oficial y que el cuarteto continúe su labor", al ser preguntado por si el país árabe podría unirse a este pacto.
"Hemos puesto la primera piedra de este acuerdo, el Acuerdo de La Meca, una iniciativa histórica de los pueblos de la región. Estuvimos hablando con nuestros queridos hermanos egipcios, a quienes mantenemos informados y las consultas fueron constantes", dijo.
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Washington anuncia medidas "nunca antes vistas" contra Irán
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este jueves que Estados Unidos va a aplicar medidas "nunca antes vistas" contra Irán, a tres días de finalizar el plazo para alcanzar un acuerdo de paz.
Bessent hizo estos comentarios durante su aparición en el programa Rob Schmitt Tonight de Newsmax.
También el pasado jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el ejército estadounidense puede mantener el bloqueo de los puertos iraníes durante el tiempo que sea necesario.
"La Armada de los Estados Unidos puede mantener un bloqueo de ese tipo indefinidamente porque rotaremos los barcos, como lo hemos hecho hasta ahora, y continuaremos haciéndolo", aseveró Hegseth a los periodistas.
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Panamá no reporta heridos en el buque de su bandera atacado por EE.UU. en el golfo de Omán
La Autoridad Marítima de Panamá ha informado de que no hay heridos en el buque atacado el martes por Estados Unidos cuando intentaba violar el bloqueo naval vigente a las costas iraníes, según explicó ese mismo día el Comando Central estadounidense.
La autoridad panameña ha señalado que "la compañía operadora ha comunicado que no se reportan heridos entre los 17 tripulantes ni contaminación ambiental como consecuencia del incidente".
La AMP ha dicho además que "mantiene un canal de comunicación directo y permanente con el operador de la nave portacontenedores Vela Nova que fue impactada por un misil en el golfo de Omán, cerca de la costa de Pakistán".
La Dirección General de Marina Mercante realiza las investigaciones correspondientes, dijo la Autoridad Marítima de Panamá, país que tiene una de las marinas mercantes más grandes del mundo con 8.173 buques abanderados y 214,9 millones de toneladas de registro bruto.
El nuevo ataque estadounidense se produce mientras Washington refuerza su presión para tratar de ahogar la economía iraní, en medio de conversaciones de paz estancadas a más de cinco meses del inicio de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra la República Islámica.
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Militar iraquí se reúne con el ministro de Defensa saudí en tono conciliador tras ataque
El director de la oficina del Comandante en Jefe del Ejército iraquí, Abdul Amir al-Shammari, se reunió este jueves en Arabia Saudí con el ministro de Defensa, Jalid bin Salmán, en un tono conciliador después de que Riad atacara hace dos semanas a grupos armados proiraníes.
"Irak seguirá siendo un vecino entrañable, unido a su gobierno y pueblo hermanos por lazos de hermandad, solidaridad y apoyo mutuo. El reino siempre estará al lado de Irak para apoyar su seguridad y estabilidad, así como su desarrollo y prosperidad", escribió el ministro saudí.
التقيت معالي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 13, 2026
استعرضنا العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، وبحثنا التطورات الإقليمية، وأكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة… pic.twitter.com/llM0J8jxSp
En el encuentro, ambos revisaron "las relaciones saudí-iraquíes en los ámbitos militar y de defensa" y analizaron "la situación regional y reafirmaron la importancia de mantener la coordinación y la cooperación en beneficio de nuestros intereses comunes y para lograr la seguridad y la estabilidad de la región".
De esta forma, los dos países dan carpetazo a un episodio en el que Arabia Saudí se involucró por primera vez en la guerra en Irán al lanzar un bombardeo conjunto con EEUU contra milicianos proiraníes en territorio iraquí a finales del pasado julio.
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Los hutíes anuncian un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudí
Los rebeldes chiíes hutíes atacaron este jueves una refinería de la petrolera saudí Aramco, en el suroeste de Arabia Saudí y fronteriza con el Yemen, con dos drones, en un nueva acción de los insurgentes contra el reino árabe.
Los hutíes "atacaron una refinería de Aramco en la región de Jizan con dos drones, logrando un ataque preciso", dijo una fuente militar a la agencia de noticias yemení controlada por los hutíes, Saba.
"Este ataque responde a la violación del espacio aéreo y la soberanía yemení por parte del enemigo saudí", según la fuente no identificada, que añadió que seguirán "respondiendo con contundencia a cualquier violación de la soberanía del país o agresión contra el Yemen".
Hasta el momento, Arabia Saudí no ha reaccionado ante esta información.
El pasado domingo, los hutíes reivindicaron un ataque contra la misma refinería, que procesa unos 400.000 barriles de petróleo crudo al día y produce productos refinados, como gasolina y gasóleo.
Esta acción se produce en medio de una escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país que intervino militarmente en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes.
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EEUU acusa a los hutíes de Yemen de imponer un embargo marítimo autoproclamado en mar Rojo
La representante suplente de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, acusó este jueves a los rebeldes hutíes del Yemen de imponer "un embargo marítimo autoproclamado" con sus ataques en el mar Rojo y contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudí.
"Estos ataques, junto con los realizados con drones hutíes contra algunos aeropuertos de Arabia Saudí, demuestran un esfuerzo coordinado por imponer un embargo marítimo autoproclamado y dictar la dinámica de seguridad en torno al estrecho de Bab el-Mandeb", aseguró.
La estadounidense destacó que las fuerzas hutíes atacaron más de siete buques comerciales vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo, y que lanzaron "misiles balísticos y drones contra territorio controlado por el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente" la última semana.
A finales del mes pasado, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.
Desde entonces, el grupo se ha atribuido la responsabilidad de ataques contra buques comerciales vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo.
El pasado jueves, al menos 11 civiles resultaron heridos en un ataque de los hutíes contra la región de Najrán, de Arabia Saudí, fronteriza con territorio yemení.