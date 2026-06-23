El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha señalado que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de cuatro grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel.

"Con base en los acuerdos alcanzados, las futuras negociaciones se llevarán a cabo bajo la supervisión de un comité de alto nivel, con la presencia del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica y el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, el primer vicepresidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Catar y Pakistán", ha detallado Gharibabadi, según recoge la agencia IRNA.

Los cuatro grupos de trabajo se centrarán en el levantamiento de las sanciones, el programa nuclear, la reconstrucción y desarrollo económico y el seguimiento e implementación de los acuerdos.

Gharibabadi, que lidera el equipo técnico de negociación de Irán, también ha afirmado que se acordó la liberación "inmediata" de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados y que Estados Unidos ha emitido una licencia que autoriza la venta de petróleo producido por Teherán.