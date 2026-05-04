Irán lanza disparos disuasorios contra los buques de EEUU que iban a guiar a barcos por Ormuz dentro del 'Proyecto Libertad'

El carguero indio 'Desh Garima', uno de los pocos buques que ha logrado cruzar el estrecho de Ormuz. Ashish Vaishnav

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Las claves Generado con IA Irán afirma haber impedido la entrada de destructores de EE.UU. e Israel en el estrecho de Ormuz, realizando disparos de advertencia. El Comando Central de EE.UU. niega que sus buques hayan sido alcanzados y mantiene el apoyo al 'Proyecto Libertad', así como el bloqueo de los puertos iraníes. El general iraní Ali Abdolahi advirtió que atacarán cualquier buque extranjero que intente cruzar Ormuz sin coordinación con sus Fuerzas Armadas. El aumento de la tensión ha disparado el precio del petróleo y la ruta más segura para el tránsito marítimo sigue siendo la más cercana a Omán, escoltada por la Armada estadounidense.

Irán afirma que ha impedido la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz, una "advertencia firme y rápida" a las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní en lo que ha denominado 'Proyecto Libertad'.



"La Fuerza Naval del Ejército impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz", afirmó la portavocía del Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. En comunicados posteriores, se ha precisado que los iraníes realizaron disparos de advertencia.

El Comando Central de EEUU (CENTCOM) ha negado que ninguno de sus buques haya recibido impactos a causa de este ataque. El mando militar insiste en que brindarán apoyo al 'Proyecto Libertad' al tiempo que mantienen el bloqueo sobre los puertos iraníes, en pie desde el 13 de abril.

Poco antes del incidente, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había advertido de que atacarían a cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz.

"Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró Abdolahi.

El militar exigió "a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida".

Abdolahi añadió además que las acciones estadounidenses para "alterar la situación actual no tendrán otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona".

Las noticias sobre la peligrosidad en la zona han tenido un efecto inmediato en las bolsas. El Brent, el crudo de referencia europeo, subía un 5,14%, hasta los 113,77 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, repuntaba un 4,98%, hasta los 107 dólares por barril.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) también confirmaba que el riesgo para el tránsito marítimo en la zona seguía siendo "crítico" y que la ruta más segura seguía siendo la más próxima a las costas de Omán, el "carril" que ocupa la Armada estadounidense.

¿Qué es el 'Proyecto Libertad'?

Según anunció Trump en la noche del domingo, esta iniciativa "movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares" para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

La misión arrancaba este lunes a mediodía "en horario de Oriente Medio" según avisó Trump en un mensaje en Truth Social. El presidente afirmó que "países de todo el mundo" solicitaban ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

Aunque originalmente se interpretó esta iniciativa como una misión de escolta para los cargueros y petroleros inmovilizados, el medio Axios precisó más tarde que lo que pretendía era "guiar" a través de rutas seguras a los barcos por Ormuz.

El tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, ha sido restringido por Irán desde los primeros días de la guerra con EE.UU. e Israel, desatada el 28 de febrero. En respuesta, Estados Unidos impuso desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona.