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El jefe de la diplomacia iraní, tras verse con Putin: "Los eventos recientes han evidenciado la solidez de nuestra asociación estratégica"
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha agradecido "la profundidad y la solidez" de la "asociación estratégica" que Teherán mantiene con Moscú tras reunirse con su homólogo ruso y con el presidente Vladímir Putin.
"Nos complace interactuar con Rusia al más alto nivel, ya que la región se encuentra en un gran flujo de cambios", ha celebrado el jefe de la diplomacia persa en un mensaje publicado en redes sociales. Además ha compartido dos imágenes junto a Putin y a Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.
Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026
Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET
"Los eventos recientes han evidenciado la profundidad y la solidez de nuestra asociación estratégica. A medida que nuestra relación continúa creciendo, agradecemos la solidaridad y damos la bienvenida al apoyo de Rusia a la diplomacia", ha subrayado.
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La Marina estadounidense intercepta otro petrolero iraní que se dirigía a un puerto
El Comando Central del Ejército estadounidense ha informado que un destructor de la Marina detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto del país persa, en una acción que se enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.
Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte del bloqueo de los puertos iraníes, en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.
Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade of Iranian ports against M/T Stream after it attempted to sail to an Iranian port, April 26. pic.twitter.com/mPCIp5rLlO— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026
Al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha desde el 13 de abril, según el Pentágono.
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Trump, frustrado con la última propuesta de Irán para resolver la guerra sin negociar el programa nuclear
Las negociaciones entre EEUU e Irán se asoman a un callejón sin salida. La propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del fin del bloqueo de sus puertos, pero retrasando las conversaciones sobre el programa nuclear para más adelante, no ha gustado nada a Donald Trump.
Según informan la agencia Reuters y The New York Times citando a fuentes cercanas al presidente y conocedoras de la reunión mantenida este lunes en la Sala de Crisis, el mandatario quiere dejar la cuestión nuclear resuelta ya mismo. Precisamente una de las justificaciones para iniciar la guerra ha sido la de conseguir que el régimen de los ayatolás no disponga de armas nucleares.
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