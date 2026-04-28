David Barreira
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  1. David Barreira

    El jefe de la diplomacia iraní, tras verse con Putin: "Los eventos recientes han evidenciado la solidez de nuestra asociación estratégica"

    El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha agradecido "la profundidad y la solidez" de la "asociación estratégica" que Teherán mantiene con Moscú tras reunirse con su homólogo ruso y con el presidente Vladímir Putin.

    "Nos complace interactuar con Rusia al más alto nivel, ya que la región se encuentra en un gran flujo de cambios", ha celebrado el jefe de la diplomacia persa en un mensaje publicado en redes sociales. Además ha compartido dos imágenes junto a Putin y a Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

    "Los eventos recientes han evidenciado la profundidad y la solidez de nuestra asociación estratégica. A medida que nuestra relación continúa creciendo, agradecemos la solidaridad y damos la bienvenida al apoyo de Rusia a la diplomacia", ha subrayado.

  2. David Barreira

    La Marina estadounidense intercepta otro petrolero iraní que se dirigía a un puerto

    El Comando Central del Ejército estadounidense ha informado que un destructor de la Marina detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto del país persa, en una acción que se enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

    Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte del bloqueo de los puertos iraníes, en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

    Al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha desde el 13 de abril, según el Pentágono.

  3. Trump, frustrado con la última propuesta de Irán para resolver la guerra sin negociar el programa nuclear

    Las negociaciones entre EEUU e Irán se asoman a un callejón sin salida. La propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del fin del bloqueo de sus puertos, pero retrasando las conversaciones sobre el programa nuclear para más adelante, no ha gustado nada a Donald Trump.

    Donald Trump y Carlos III durante su encuentro en la Casa Blanca este lunes.

    Donald Trump y Carlos III durante su encuentro en la Casa Blanca este lunes. Suzanne Plunkett Reuters

    Según informan la agencia Reuters y The New York Times citando a fuentes cercanas al presidente y conocedoras de la reunión mantenida este lunes en la Sala de Crisis, el mandatario quiere dejar la cuestión nuclear resuelta ya mismo. Precisamente una de las justificaciones para iniciar la guerra ha sido la de conseguir que el régimen de los ayatolás no disponga de armas nucleares.