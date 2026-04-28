El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha agradecido "la profundidad y la solidez" de la "asociación estratégica" que Teherán mantiene con Moscú tras reunirse con su homólogo ruso y con el presidente Vladímir Putin.

"Nos complace interactuar con Rusia al más alto nivel, ya que la región se encuentra en un gran flujo de cambios", ha celebrado el jefe de la diplomacia persa en un mensaje publicado en redes sociales. Además ha compartido dos imágenes junto a Putin y a Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.



Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026

"Los eventos recientes han evidenciado la profundidad y la solidez de nuestra asociación estratégica. A medida que nuestra relación continúa creciendo, agradecemos la solidaridad y damos la bienvenida al apoyo de Rusia a la diplomacia", ha subrayado.