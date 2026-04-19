La desconocida montaña Pickaxe que podría permitir a Irán "reconstruir su programa nuclear" a pesar de los ataques

Expertos temen que Pickaxe permita a Irán reconstruir su programa nuclear y avanzar en la producción de armas atómicas pese a la presión internacional.

Irán niega cualquier plan para exportar uranio enriquecido a Estados Unidos y mantiene su derecho a desarrollar energía nuclear.

Estados Unidos ha atacado previamente instalaciones nucleares en Irán, pero la montaña Pickaxe representa un nuevo desafío por su profundidad y fortificación.

La montaña Pickaxe, al sur de Teherán, podría albergar instalaciones nucleares iraníes fuera del alcance de bombas antibúnker estadounidenses.

El temor a que Irán se hiciese con una bomba nuclear es algo que preocupa a Occidente y, en especial, a Estados Unidos.

De hecho, la existencia de un lugar de producción de uranio enriquecido fue uno de los motivos para declarar la guerra a los ayatolás en abril.

Después de 40 días de guerra Trump ha planteado la posibilidad de asociarse con los ayatolás para entrar en Irán y extraer uranio enriquecido con excavadoras.

"El polvo nuclear", es una de las principales preocupaciones del presidente quien asegura que entrarán con excavadoras para llevarse este metal.

La pugna por evitar que Irán se haga con el arma nuclear no es reciente. Ya en junio de 2025 atacaron tres instalaciones nucleares en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán.

Por eso, durante este último año los ataques de Estados Unidos han conseguido prácticamente uno de sus principales objetivos: paralizar el programa nuclear de Irán.

Es cierto que hay varias instalaciones nucleares en ruinas en Irán y se cree que el uranio altamente enriquecido está enterrado bajo los escombros.

Pero, esto no es del todo así. Aunque se ha conseguido dinamitar buena parte del programa nuclear de los ayatolás, que lo abandonen del todo no es tarea sencilla.

Y, es que, la República Islámica no iba a dejar ir la oportunidad de tener una bomba nuclear de una manera tan sencilla.

Choque con Irán

La versión del presidente de Estados Unidos, sin embargo, choca con las pretensiones de los ayatolás y de Irán.

Aunque en repetidas ocasiones el antiguo líder supremo, Ali Jamenei, había emitido un decreto religioso para prohibir, supuestamente, la producción y uso de armas nucleares porque las consideraba prohibidas por el islam.

A su vez han ido desarrollando su capacidad atómica contando con el conocimiento, los elementos y el uranio altamente enriquecido necesarios para fabricarla.

Esto es una preocupación internacional porque supondría una enorme amenaza para la seguridad mundial.

Una tarea en la que se han volcado a lo largo de los últimos años y que no están dispuestos a abandonar tan fácilmente.

Por eso, el discurso de Trump choca claramente con las intenciones de Irán que reitera su derecho a enriquecer uranio para obtener energía nuclear.

Aunque, ahora, al mandatario estadounidense se le ha ocurrido un nuevo punto en el acuerdo de paz que sería colaborar con el régimen de los Ayatolás para extraer uranio y exportarlo a Estados Unidos.

Algo que niegan desde Irán: "Jamás lo hemos considerado como una opción; el uranio enriquecido de Irán no se transferirá a ningún lugar", ha matizado el portavoz de Exteriores de Irán.

Fuera del alcance de EEUU

Uno de los puntos más desconocidos y, a la vez, peligrosos es la conocida como montaña Pickaxe.

La instalación está a 320 kilómetros al sur de Teherán y a poco más de un kilómetro de la planta de Natanz que fue devastada por Estados Unidos en uno de sus ataques.

Se trata de un lugar que podría contener armas nucleares a una gran profundidad bajo tierra, de forma subterránea.

Según sospechan los expertos podría tratarse de un lugar que queda fuera del alcance de las bombas antibúnker de Estados Unidos.

Y, es que, hay sospechas de que la instalación pueda ser un sitio idóneo para proporcionar a Irán un lugar para producir armas nucleares y retomar el proyecto de los ayatolás de hacerse con la bomba atómica, según recoge el New York Times.

Aunque se trata de un lugar secreto y poco conocido, es cierto que imágenes de satélite muestran cómo Irán habría avanzado en la construcción de este sitio para contribuir a fabricar la bomba nuclear.

Uno de los principales temores es que las bombas Massive Ordnance Penetrator, diseñadas para destruir plantas de uranio, no sean capaces de llegar a este lugar.

"Pickaxe Mountain es más profunda, más grande y está mejor fortificada que Fordow", ha declarado al NYT el vicepresidente de políticas del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA).

Exigir un desmantelamiento completo

En Irán se respira una calma tensa en mitad de este alto al fuego, de la tregua, que Trump ha pactado.

Esto podría desvanecerse en cualquier momento en caso de no llegar a acuerdo.

"Tuvimos buenas noticias. Parece que las negociaciones con Irán en Oriente Medio van muy bien", asegura el mandatario.

Aunque "la mayoría de los puntos se han negociado y acordado" según Trump, el punto principal está en el uranio.

Precisamente para Trump el motivo del positivismo está ahí, en el programa nuclear de Irán.

Según el propio magnate habrían negociado que los ayatolás renunciasen a él. Algo que consideran primordial los expertos.

"En cualquier acuerdo negociado con Irán, la administración Trump debería insistir en el desmantelamiento completo, verificado y permanente de todas las plantas", subraya Andrea Sticker, investigadora de la Fundación para la Defensa de Democracias al NYC.

Y, es que, el almacenamiento de uranio en el interior puede ser uno de los principales motivos para que Estados Unidos e Israel no hayan bombardeado esta montaña.

En caso de hacerlo, complicaría extraer este metal del interior de la montaña o destruir las propias instalaciones.