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Israel y el Líbano acuerdan volver a reunirse tras sus contactos en Washington
Los Gobiernos de Israel y del Líbano han acordado volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, según ha confirmado el Departamento de Estado de EEUU, que actúa como mediador.
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de poner fin a los ataques israelíes en el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán. De los contactos, el encuentro a más alto nivel entre ambos países desde 1993, fue excluido Hezbolá.
La postura de Israel consiste en "el desarme de todos los grupos terroristas no estatales", en referencia a la milicia chií, mientras que el Líbano ha reclamado "un alto el fuego" y el respeto de las condiciones del cese de hostilidades anunciado en 2024, que garantiza la "integridad territorial y plena soberanía" del país.
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Irán utilizó un satélite espía chino para atacar las bases estadounidenses en Oriente Próximo
Irán ha adquirido de forma secreta un satélite espía chino que le ha brindado una nueva capacidad para atacar bases estadounidenses en todo Oriente Próximo, según informa el diario Financial Times. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria tiene acceso al TEE-01B, construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co., desde finales de 2024, según documentos militares.
Los comandantes iraníes han empleado el satélite para monitorear importantes emplazamientos militares estadounidenses, en la región, recogiendo listas de coordenadas con fecha y hora, imágenes satelitales y análisis orbitales. Las imágenes fueron tomadas en marzo, antes y después de los ataques con drones y misiles contra esas ubicaciones.
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Trump asegura que la guerra con Irán está "cerca de terminar" y cree que no será necesario extender el alto el fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra con Irán está "cerca de terminar", subrayando que Teherán está buscando "desesperadamente" llegar a un acuerdo lo antes posible. Así se ha manifestado el mandatario republicano en el avance de una entrevista con la cadena Fox News que será emitida este miércoles.
NEW: President Trump says the war with Iran is "close to over."— Fox News (@FoxNews) April 15, 2026
Full interview airs on @MorningsMaria on Fox Business at 6 a.m. pic.twitter.com/7YqjbHW3Fy
En otra entrevista con la cadena ABC, Trump ha deslizado que las negociaciones con Irán en Pakistán podrían retomarse próximamente y que cree que no será necesario prolongar el alto el fuego. "Creo que vienen dos días increíbles", ha avanzado. "Podría terminar de cualquier manera, pero un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse... Ahora sí que tienen un régimen diferente. Pase lo que pase, eliminamos a los radicales".
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El Ejército de EEUU implementa un bloqueo "total" de los puertos iraníes: "Hemos detenido por completo su comercio"
El Comando Central del Ejército estadounidense ha anunciado la implementación de un bloqueo "total" de los puertos de Irán y que se ha "detenido por completo" el comercio que entra y sale por vía marítima hacia la República Islámica.
El almirante Brad Cooper, responsable de las operaciones en Oriente Próximo, ha detallado que el 90% del comercio de Irán se transporta a través del Golfo Pérsico, por lo que el bloqueo de sus puertos, logrado en 36 horas, supone un golpe crítico a la economía del régimen de los ayatolás.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
Oriente Próximo