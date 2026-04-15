Los Gobiernos de Israel y del Líbano han acordado volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, según ha confirmado el Departamento de Estado de EEUU, que actúa como mediador.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de poner fin a los ataques israelíes en el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán. De los contactos, el encuentro a más alto nivel entre ambos países desde 1993, fue excluido Hezbolá.

Marco Rubio reunido con el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad. Kevin Lamarque Reuters

La postura de Israel consiste en "el desarme de todos los grupos terroristas no estatales", en referencia a la milicia chií, mientras que el Líbano ha reclamado "un alto el fuego" y el respeto de las condiciones del cese de hostilidades anunciado en 2024, que garantiza la "integridad territorial y plena soberanía" del país.