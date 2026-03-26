EEUU pidió a Israel no matar ni al ministro de Exteriores ni al presidente del Parlamento de Irán para poder negociar

Las claves nuevo Generado con IA EEUU pidió a Israel excluir al ministro de Exteriores y al presidente del Parlamento de Irán de su lista de objetivos para facilitar negociaciones. Pakistán actúa como mediador entre Washington y Teherán, transmitiendo propuestas de paz e incluso ofreciendo organizar una cumbre. Israel sigue atacando a mandos iraníes, como el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, mientras aumentan las tensiones internas entre Trump y Netanyahu. Las negociaciones buscan el levantamiento de sanciones a cambio de que Irán renuncie a su programa nuclear, mientras el Pentágono despliega tropas en la región y Teherán refuerza sus posiciones.

Israel ha retirado a dos altos cargos de la República Islámica de Irán de su lista de objetivos a ejecutar a petición de Estados Unidos. Abbas Araqchi, ministro de Exteriores, y Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, serían los escogidos por Washington como potenciales interlocutores para un alto el fuego y una salida negociada al conflicto.

La decisión de 'indultar' a Araqchi y Qalibaf dentro de la campaña 'Rugido del león' con la que Israel trata de descabezar selectivamente al régimen se tomó a instancias de Pakistán, que ejerce de mediador. Islamabad ha servido de correa de transmisión en los últimos días para los intercambios de propuestas de paz entre EEUU e Irán, e incluso se ha prestado a organizar una cumbre.

"Los israelíes tenían sus coordenadas [de objetivos] y querían ejecutarlos, así que se lo contamos a Estados Unidos y les dijimos que si los eliminaban, no quedaría nadie con quien hablar. Por tanto, EEUU le pidió a Israel que los quitasen de la lista", relata a la agencia Reuters una fuente paquistaní conocedora de las conversaciones.

En paralelo, Tel Aviv ha seguido ordenando ataques contra mandos de Israel. El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, habría muerto en un ataque llevado en la localidad costera de Bandar Abbás, según informa la prensa israelí citando fuentes castrenses. Se le considera el principal responsable de la operación de cierre del estrecho de Ormuz.

Varias informaciones apuntan a una disensión creciente entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu por el desarrollo de la operación 'Furia Épica' contra Irán. El plazo para avanzar en las negociaciones estipulado por el presidente de EEUU termina este viernes, y desde Israel temen que les fuercen a aceptar un alto el fuego que contribuya a calmar a los mercados internacionales.

Un ejemplo de esta división de opiniones lo recoge Axios, que afirma que Netanyahu propuso a Trump que instase a la oposición iraní a manifestarse tras el asesinato de Alí Lariyani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y "hombre fuerte" tras la muerte de Jamenei. "¿Por qué diablos deberíamos decirle a la gente que salgan a las calles si van a ser acribillados?", habría respondido.

Desde el comienzo de las hostilidades, Trump se ha mostrado ambiguo con la campaña de asesinatos selectivos de líderes. Llegó a comentar que habían estado seleccionando posibles perfiles para suceder al ayatolá Alí Jamenei, pero que estaban "todos muertos" y que pronto "no conocerían a nadie". Pero también se mostró "orgulloso" de matar a quien llamó "escoria desquiciada".

Según publica el Wall Street Journal, Trump habría comunicado a su gabinete su frustración por la prolongación de la guerra cuando se acerca a cumplir un mes. Les habría instado a cumplir su promesa de que la operación duraría "de cuatro a seis semanas", lo que sería incompatible con un conflicto prolongado y una ocupación militar como en las guerras de Afganistán e Irak.

¿Será posible el acuerdo?

La Administración Trump remitió un acuerdo de paz de 15 puntos a sus interlocutores iraníes a través de Pakistán. Teherán rechazó la propuesta al considerarla "excesiva" y respondió con cinco reclamaciones para terminar la guerra. Se estaría hablando de una retirada total de las sanciones a cambio de la renuncia de Irán a su programa nuclear.

Irán tendría también que comprometerse a dejar de financiar a sus grupos internacionales aliados como Hezbolá, y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito mercante y de hidrocarburos. Como respuesta a estas exigencias, el parlamento iraní ha anunciado que se prepara para aprobar una norma que permita cobrar un 20% de tasa a cada barco por el tránsito.

El Pentágono ha preparado el despliegue de miles de soldados en la zona entre marines, paracaidistas y fuerzas especiales, que podría tener por objetivo la ocupación militar de la isla de Jark. Hacerse con este punto neurálgico del petróleo iraní permitiría a Trump negociar desde una posición de fuerza.

Teherán, por su parte, no ha dado ninguna señal de apostar por la desescalada, fortificando Jark en espera de la ofensiva. Incluso se ha permitido escoger a su interlocutor en las conversaciones con EEUU: será el vicepresidente JD Vance, el miembro de la Administración más reacio a lanzar la operación Furia Épica', quien se reúna con ellos en Pakistán.