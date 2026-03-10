Las dos caras de Mojtaba Jamenei: líder supremo de Irán... y de un imperio inmobiliario que va de Frankfurt a Mallorca

La imagen austera promovida por el régimen iraní contrasta con la riqueza oculta atribuida a Mojtaba Jamenei y su entorno.

Las inversiones en el extranjero se habrían realizado a través de intermediarios y cuentas en varios países europeos, eludiendo sanciones internacionales a Irán.

Jamenei controla un imperio inmobiliario internacional de lujo, con propiedades en Frankfurt, Mallorca, Londres y Dubái, valoradas en unos 100 millones de dólares.

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei, ha sido nombrado nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos.

Durante años, Mojtaba Jamenei habitó las sombras del poder en Irán, lejos de los focos y de la exposición pública reservada a su padre, el ayatolá Ali Jamenei.

Sin embargo, entre bastidores, el segundo hijo del líder supremo fue tejiendo una densa red de lealtades dentro del aparato político y de seguridad que, con el tiempo, lo ha colocado entre las figuras más poderosas del país: la máxima autoridad política y religiosa.

Este domingo, la Asamblea de Expertos —un órgano compuesto por 88 clérigos— lo nombró nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre y de su esposa en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel durante la primera jornada de guerra.

Mojtaba encabezaba desde hace tiempo la lista de sucesores, aunque nunca había ocupado un puesto oficial en el Gobierno ni en las instituciones del Estado. Ostenta el rango de hojatoleslam, un nivel clerical medio por debajo del de ayatolá, pero si su designación era polémica se debe al riesgo de que el poder en una versión teocrática de la antigua monarquía hereditaria del Sha, derrocada durante la Revolución Islámica de 1979.

Su nombramiento, bien acogido por la Guardia Revolucionaria, a la que es cercana, ha sido interpretado como un desafío directo a Donald Trump. Al mismo tiempo, se percibe como una señal de que el régimen no muere con los bombardeos, sino que continúa bajo una línea aún más dura.

"Poder tras las túnicas"

Hace ya dos décadas, documentos diplomáticos de Estados Unidos publicados por WikiLeaks mostraban hasta qué punto Mojtaba era percibido como un actor clave dentro del poder iraní. Algunas fuentes lo describían como "el poder detrás de las túnicas" e incluso sostenían que controlaba el teléfono y dirigía la oficina de su propio padre en el centro de Teherán.

Mojtaba Jamenei no solo se ha movido en los pasillos del poder religioso y político. Según una investigación exclusiva de Bloomberg, controla un imperio inmobiliario global que incluye hoteles de lujo en Europa, desde Frankfurt hasta Mallorca, con un valor estimado en unos 100 millones de dólares (aproximadamente 86,4 millones de euros).

La gente se reúne en Teherán en apoyo del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Reuters

En esta red de inversiones también se incluyen propiedades de lujo en Londres, como una casa de 33,4 millones de libras (unos 38 millones de euros) en uno de los barrios más exclusivos de la capital británica.

Se cree que Mojtaba conoce bien la ciudad: según The Daily Mail, basado en documentos de WikiLeaks, a comienzos de los años 2000 viajó a Londres en varias ocasiones con su esposa para someterse a un tratamiento de fertilidad, cumpliendo con las presiones familiares para tener un heredero. Fueron necesarias cuatro visitas, incluida una última estancia de dos meses, hasta que lograron tener un hijo al que llamaron Ali, en honor a su abuelo, el entonces Líder Supremo.

Dentro de este imperio también se incluyen una villa en lo que se conoce como el "Beverly Hills de Dubái" y hoteles de lujo en toda Europa. Esta red de activos habría permitido a Jamenei canalizar fondos hacia los mercados occidentales, eludiendo las sanciones internacionales impuestas desde 2019 debido al programa nuclear iraní.

Según documentos revisados por Bloomberg y fuentes familiarizadas con el asunto, los recursos se habrían movido a través de cuentas en el Reino Unido, Suiza, Liechtenstein y los Emiratos Árabes Unidos, procedentes principalmente de las ventas de petróleo iraní.

Y es que, oficialmente, la venta del crudo iraní corresponde a la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, pero las sanciones internacionales han desviado gran parte del comercio hacia canales opacos.

El intermediario

Aunque todos los hilos parecen conducir a Mojtaba, él no ha estado directamente involucrado en las transacciones. El nombre que aparece detrás de las compras es el de Ali Ansari, un magnate iraní de la construcción sancionado por el Reino Unido, descrito como un "empresario y banquero corrupto".

Acusado de "apoyar financieramente" a la Guardia Revolucionaria, Ansari ha negado siempre todas las acusaciones de actuar como intermediario entre el nuevo ayatolá y sus inversiones en el extranjero.

En paralelo, una investigación del Financial Times indica que Ali Ansari posee una vasta colección de propiedades en Europa, cuyo valor total se estima en 400 millones de euros.

Entre ellas se encuentran el resort de golf y spa Steigenberger en Camp de Mar, un hotel de lujo de 164 habitaciones en Mallorca, una participación en el complejo de esquí Schlosshotel Kitzbühel en los Alpes austriacos y dos hoteles de lujo en Alemania.

Normalmente, los medios estatales iraníes suelen mostrar al líder supremo y a su familia como personas de vida austera y profundamente religiosa. En este sentido, pocos indicios sugieren que los activos en el extranjero se hayan utilizado para mantener un estilo de vida ostentoso. Sin embargo, la riqueza oculta atribuida al joven Mojtaba Jamenei contradice esa imagen de modestia promovida por el régimen.