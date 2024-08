Blinken llega a Israel para impulsar un nuevo plan de alto el fuego con Gaza, que desde Hamás rechazan

Las esperanzas de alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza siguen vivas con la llegada del secretario de Estado, Antony Blinken, a Israel, aunque podrían verse truncadas por la negativa de Hamás a aceptar las nuevas condiciones. El descontento del grupo armado y la parálisis en las negociaciones en Doha podría frenar el optimismo de alcanzar un acuerdo que saldrá a la luz esta misma semana tras las reuniones de Israel con los tres países mediadores, Estados Unidos, Catar y Egipto.

Sin embargo, pese a los esfuerzos diplomáticos que se han intensificado en los últimos días, antes de conocerse públicamente las cuestiones que abordará el alto al fuego, Hamás ya ha avanzado que, el nuevo pacto, "aporta nuevas condiciones sobre el intercambio de rehenes pero rechaza otros puntos de vital importancia" para el grupo armado.

Por lo tanto, estas negociaciones podrían verse truncadas de inicio al considerar Hamás que los nuevos apuntes "hacen muy difícil" llegar a un acuerdo.

Por otro lado, desde Washington creen que el acuerdo podría lograrse tan pronto como la semana que viene, a pesar de que el grupo islamista Hamás, que gobierna en Gaza, no ha participado en las reuniones de Doha y ha exigido en su lugar implementar el borrador anunciado por el presidente estadounidense, Joe Biden, a finales de mayo.

Todo ello sucede mientras el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llegaba a Tel Aviv este domingo como parte de una gira por Oriente Medio destinada a aumentar la presión diplomática para lograr un alto el fuego en Gaza esta semana y "poner fin a la violencia entre Israel y el grupo armado Hamás".

En su décimo viaje a la región desde que comenzó la guerra en octubre, Blinken se reune este lunes con altos líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, según informó un alto funcionario del Departamento de Estado.

Blinken 'de gira'

Blinken, ahora en Israel, se reunirá con líderes egipcios en los próximos días para iniciar las conversaciones sobre el acuerdo, las cuales están programadas para reanudarse en unos días en El Cairo.

Los mediadores han dicho que presentaron una propuesta de alto el fuego puente a ambas partes y que las negociaciones estaban avanzando, pero también advirtieron que aún queda trabajo por hacer.

Para EEUU las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua y el regreso de los rehenes retenidos en Gaza se encuentran actualmente en un "punto de inflexión", así lo ha considerado un alto funcionario de la administración Biden a los periodistas durante su viaje a Tel Aviv, enfatizando que Blinken reiterará a todas las partes la importancia de concretar este acuerdo.

Hasta ahora, los países mediadores - Catar, Estados Unidos y Egipto - no han logrado reducir suficientemente las diferencias para alcanzar un acuerdo tras meses de negociaciones intermitentes, mientras la violencia en Gaza ha continuado sin cesar.

Claves de la última propuesta de EEUU

Una fuente de alto rango de Hamás ha afirmado que la última propuesta de EEUU para un acuerdo de tregua, abordada en Doha, propone mantener una "presencia reducida" del Ejército israelí en el conocido como Corredor Filadelfia, que recorre la frontera de Gaza con Egipto, e Israel no tendría que retirarse de forma completa del enclave, puntos que el grupo islamista rechaza, según reveló a EFE.

Mientras, una delegación israelí llegó este domingo a El Cairo para mantener reuniones con la Inteligencia egipcia con el objetivo de encontrar "puntos en común" sobre "algunas cuestiones" antes de reanudar las negociaciones la semana que viene, indicó a EFE una fuente de la Inteligencia egipcia.

Según el informante, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, el equipo negociador israelí abordará con la contraparte egipcia una serie de cuestiones comunes, si bien no especificó de qué se trata, pese a que está sobre la mesa la permanencia del Ejército israelí en el Corredor Filadelfia.

Declaraciones de Hamás

"Tras escuchar a los mediadores sobre lo acontecido en las negociaciones, vemos que el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue poniendo obstáculos para alcanzar un acuerdo", han aseverado fuentes de Hamás a medios cataríes.

La nueva propuesta que se le ha presentado "se alinea con las condiciones impuestas por Netanyahu", incluyendo su rechazo a un alto el fuego permanente y cualquier retirada de Gaza. Además, esta propuesta "cede a su insistencia en mantener el control sobre el cruce de Rafah, el cruce de Netzarim y el corredor de Filadelfia, lo que no hace más que reforzar la ocupación", han afirmado desde Hamás.

Asimismo, se introducen nuevas condiciones en torno al intercambio de prisioneros, lo que retrasa la posibilidad de concretar dicho acuerdo. Por ello, "responsabilizamos plenamente a Netanyahu de obstruir los esfuerzos de los mediadores y de dificultar la llegada a un entendimiento".

"Nosotros hemos abordado de manera responsable las propuestas y esfuerzos de mediación tanto en Catar como en Egipto, buscando siempre el camino hacia un acuerdo. Hemos solicitado a los mediadores que presenten un plan claro para implementar lo que nos fue ofrecido y al que hemos dado nuestro visto bueno, con el fin de evitar que las negociaciones sigan atrapadas en un círculo vicioso", aseveraban.

Netanyahu: "No cedemos"

Precisamente este domingo, poco antes del aterrizaje de Blinken, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu -al que muchos en su propio país acusan de torpedear las negociaciones con nuevas demandas-, dejó claro que Israel está "negociando, no cediendo" ante Hamás.

"Hay cosas sobre las que podemos ser flexibles y hay cosas sobre las que no, e insistimos en ellas. Sabemos muy bien diferenciar entre ambas", dijo el mandatario.

Netanyahu, que instó a los países mediadores a presionar a Hamás y no a Israel, se mantiene firme en dos puntos centrales: no cesar la ofensiva militar hasta desmantelar al grupo islamista y no retirar a sus tropas del Corredor de Filadelfia, aseguró la oficina del primer ministro israelí.

Israel insiste en que los puntos que llevó a la mesa en Doha se basan en el esquema que propuso Biden en mayo, pero Hamás continúa reivindicando que lo tratado en la última ronda no cumple con la propuesta original y que da pie a nuevas demandas israelíes con la complicidad estadounidense.

Incursiones de Israel

A pesar del impulso negociador, la ofensiva israelí en Gaza continúa, y este domingo las tropas extendieron sus operaciones a partes de Jan Yunis (sur) y, por primera vez, la localidad de Deir al Balah (centro), donde miles de gazatíes se refugian desde que comenzó la ofensiva contra Rafah, la localidad más al sur de Gaza.

"El equipo de combate de la Séptima Brigada amplió la actividad a las afueras de Deir al Balah", indicó el Ejército en un comunicado.

Alegando que la zona ha sido utilizada por milicianos palestinos para lanzar cohetes hacia territorio israelí, el Ejército ordenó el viernes pasado la evacuación del este de la localidad "para mitigar el daño a la población civil y permitirle abandonar la zona de combate".

Deir al Balah no había sido objeto de una ofensiva terrestre a gran escala como las que han sufrido el resto de grandes ciudades en el enclave palestino, y es además un importante punto de acogida de desplazados (el 90 % de los gazatíes lo son) así como el centro de operaciones de numerosas organizaciones humanitarias.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, dijo hoy que al menos 25 personas murieron y otras 72 resultaron heridas durante el fin de semana.

Balance de 10 meses de guerra

La comunidad internacional apoya ampliamente la firma de un cese el fuego tras más de 10 meses de guerra que han causado más de 40.000 muertos palestinos, 92.000 heridos y 1,9 millones de desplazados en la devastada Franja de Gaza, donde aún se encuentran secuestrados 111 rehenes israelíes, de los cuales al menos 39 habrían muerto.

La reciente visita de Blinken, tras las negociaciones en Doha entre Israel y mediadores, refleja un esfuerzo diplomático que trata de poner fin a este conflicto y facilitar la liberación de rehenes israelíes, así como la entrada de ayuda humanitaria vital.

Sin embargo, el éxito de este ente negociador dependerá en gran medida de la disposición de Hamás y Netanyahu para ceder en sus condiciones y contribuir a una solución que beneficie a ambas partes, lo cual lleva siendo algo casi imposible desde la intensificación del conflicto en la región el pasado 7 de octubre.