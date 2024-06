El plan de Biden para Gaza no convence: Netanyahu exige destruir a Hamás y ellos la retirada israelí

El plan en tres fases que presentó el viernes Joe Biden para conseguir la paz en Gaza e Israel no tiene visos de prosperar. A pesar de que el plan habría partido de Israel, tanto el Estado judío como Hamás han hecho hincapié en sus condiciones para avanzar hacia un alto el fuego, y en ambos casos cuestionan apartados de los señalados en la declaración del presidente de Estados Unidos.

Así, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha salido este sábado a remarcar que "las condiciones de Israel para terminar la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, la liberación de todos los rehenes y asegurar que Gaza ya no supone una amenaza para Israel".

Netanyahu ha subrayado que todas estas condiciones "deben cumplirse antes de que se establezca un alto el fuego". "La idea de que Israel estará de acuerdo con un alto el fuego permanente antes de que estas condiciones se cumplan no es un comienzo", insistió.

De esta forma, el líder israelí da la espalda a algunos de los requisitos del plan de tres fases presentado por Biden y aparentemente propuesto por partes israelíes, aunque no por el Gobierno. El presidente estadounidense indicó que Hamás "ya no puede realizar otro [atentado como el del] 7 de octubre", pero Netanyahu no coincide en este punto. Además, que Hamás pierda sus "capacidades gubernamentales" en Gaza parece un imposible ne este momento.

En el otro bando tampoco han coincidido en la propuesta. Aseguran que responderán "de manera positiva y constructiva" a cualquier iniciativa que incluya "un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación [israelíes] de la Franja de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de prisioneros".

Sin embargo, la propuesta hecha pública por Biden no explicita la retirada de las fuerzas israelíes de toda la Franja. Por el contrario, en su primera fase de seis semanas de duración, Israel retiraría a sus tropas de los centros de población de Gaza, lo que le permitiría permanecer en una parte importante del territorio.

De hecho, tras una segunda fase de negociación para el cese permanente del conflicto, en la tercera fase se pretende buscar una solución "a largo plazo" y la reconstrucción para Gaza, pero no se concreta que la solución pase por la creación y reconocimiento del Estado palestino, una de las exigencias de Hamás.

"Hora de acabar la guerra"

Biden anunció la propuesta horas volviendo a marcar la agenda política del país, pocas horas después de que lo hiciese Trump con la declaración posterior a su condena penal. El presidente estadounidense asumió que "habrá quienes pedirán que la guerra continúe indefinidamente", pero animó a ambos bandos a sentarse en la mesa de negociación.

Por este motivo instó a "alzar la voz y exigir que Hamás se siente a la mesa, acepte este acuerdo y ponga fin a esta guerra que ellos comenzaron".

También interpeló a Israel: "Sé que hay gente en Israel que no está de acuerdo con este plan y pedirá que la guerra continúe indefinidamente. Algunos incluso dentro del Gobierno del coalición. lo han dejado claro: quieren ocupar Gaza, seguir peleando durante años y los rehenes no son una prioridad para ellos. Insto al liderazgo de Israel a respaldar este acuerdo, a pesar de las presiones que lleguen".

La propuesta, señaló Biden, ha sido posible gracias a "una intensa actividad diplomática" llevada a cabo por "su equipo" en mediación con "líderes de Israel, Catar, Egipto y otros países de Oriente Medio".