La torre Eiffel cierra por un día en protesta por la visita privada del gurú de una secta que obligó a todas las mujeres a ocultarse

Autoridades parisinas y francesas rechazaron el incidente por sexista y contrario a la ley, y anunciaron investigaciones para esclarecer los hechos.

La congregación BAPS, conocida por su línea ultraconservadora y con antecedentes controvertidos en EE.UU., pidió disculpas pero no abordó directamente las quejas sobre el trato a las mujeres.

Trabajadoras fueron apartadas de sus puestos y sustituidas por hombres, en cumplimiento de la regla religiosa del líder de BAPS, que prohíbe mirar a mujeres.

La torre Eiffel cerró por un día tras la protesta de empleados por una visita privada de la secta hindú BAPS, que exigió que el personal femenino se ocultara durante el recorrido de su gurú.

Los empleados de la torre Eiffel mantuvieron cerrado el monumento durante el lunes como protesta por la visita privada de una organización religiosa hindú realizada el sábado. Durante el recorrido, se pidió al personal femenino que se ocultara alegando que el gurú de esta secta no puede posar su mirada en mujeres.



"Con motivo de la visita de una delegación de unas cien personas, se dieron instrucciones a las trabajadoras de la torre Eiffel y a las de las empresas subcontratadas para que se hicieran invisibles", denunciaron los trabajadores en un comunicado enviado este lunes al diario Le Parisien.

Según las fuentes, algunas trabajadoras tuvieron que abandonar sus puestos y retirarse a salas apartadas, mientras eran sustituidas por hombres en puestos clave. Todas las mujeres recibieron órdenes de ni pasar ni cruzar por determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente.

La visita fue organizada por la congregación Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, más conocida por sus siglas BAPS. En pleno auge en todo el mundo, el propio gurú Mahant Swami Maharaj, de 92 años, se encontraba en Francia para inaugurar su templo en las afueras de París.

Los visitantes han encontrado la torre Eiffel cerrada el lunes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

BAPS tiene implantación en Los Ángeles, Houston y Chicago, pero su joya de la corona es el templo -mandir- de Nueva Jersey, construido con más de 1.900 metros cúbicos de mármol de Carrara esculpido y traído desde la India e inaugurado en 2015.

Ese mismo año, el FBI investigó a la secta por las denuncias de los trabajadores que habían construido el templo. De casta desfavorecida, habían aceptado viajar hasta EEUU esperando mejores condiciones, pero fueron explotados y mantenidos en régimen de semiesclavitud aprovechando que no conocían el idioma.

His Holiness Mahant Swami Maharaj, at the Eiffel Tower, Paris. 🙏🕉️



This week — the Festival of Culture marking the inauguration of France’s

FIRST traditional Hindu temple, near Paris.



A vision that began in 1970, carried through Pramukh Swami Maharaj, now fulfilled under… pic.twitter.com/tammnZv8Be — British Indians Voice 🇮🇳🇬🇧 (@BritIndianVoice) September 5, 2026

Fundada en 1907 por su primer gurú, Shastri Maharaj, BAPS ha sido señalada por su línea ultraconservadora. Aunque el hinduismo practica la segregación por sexos en materias religiosas y los religiosos mantienen el celibato, en la secta se niegan a mirar a las mujeres y dirigirles la palabra. Según testimonios, ni siquiera leen cartas escritas por mano de mujer.

La congregación, no obstante, atesora un enorme poder e influencia. El propio primer ministro de India, Narendra Modi, estuvo presente en la inauguración del mandir de Abu Dhabi, y celebró la llegada de la secta a Francia como "un nuevo hito" en las relaciones entre ambos países.

Rechazo unánime

Tras recopilar las quejas a lo largo del fin de semana, los trabajadores organizaron una asamblea general que mantuvo el monumento más visitado de la ciudad hasta bien entrada la tarde. Los empleados determinaron que las consignas fueron sexistas y violaron las leyes francesas.



La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) no se pronunció, pero los trabajadores comunicaron que la empresa les ha pedido disculpas.

La torre Eiffel amaneció cerrada el lunes por "motivos operativos" REUTERS

Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île de France, aseguró que había "informado personalmente a los representantes de la BAPS en Francia de que tales prácticas son contrarias a las leyes de la República". La representante se declaraba "conmocionada".

El alcalde de París, Emmanuel Gregoire, aseguró que se procedería a investigar el caso "lo antes posible". Aseguraba que entendía la ira de los trabajadores y que admitía que su insatisfacción era legítima. "Es urgente arrojar luz sobre todos los hechos que dieron lugar a esta protesta".

El ex primer ministro y diputado por París Michel Barnier tachó de "inaceptable" el incidente. "En Francia, no son las costumbres procedentes de otros lugares las que dictan a las mujeres cómo deben vestirse o comportarse en el espacio público. No se oculta a las mujeres. No se las hace desaparecer. Se las respeta y se defiende su libertad".

BAPS ha contestado con un comunicado pidiendo disculpas, asegurando que "comprenden las preocupaciones expresadas" y se las toman "muy en serio". La congregación resaltó en un comunicado que se atienen a los "valores universales de respeto mutuo y servicio a los demás".

Sin embargo, su comunicado aborda únicamente la controversia sobre la visita privada, asegurando que optaron por esa opción por el tamaño de la comitiva -100 personas- y en horario fuera del acceso general. La secta no menciona las quejas de las mujeres ocultadas, limitándose a pedir perdón a las personas "que se hayan sentido heridas o molestas".