La UE refuerza los lazos con Groenlandia frente a Trump con una ayuda de 200 millones: "Habéis resistido a la presión"

Groenlandia, aunque no es territorio de la UE, mantiene un estatus de asociación y recibe importantes ayudas europeas, con propuestas para aumentar la financiación a 530 millones de euros en el próximo presupuesto.

La UE refuerza su presencia en Groenlandia tras las amenazas de anexión de Donald Trump, destacando el apoyo a la soberanía danesa y el despliegue de la misión Artic Shield 2026 con participación de 10 países aliados.

La UE, Groenlandia y Dinamarca firman una declaración conjunta que amplía la colaboración en seguridad, protección civil, investigación, educación, pesca y lucha contra el cambio climático.

La Unión Europea anuncia un plan de inversión de 200 millones de euros en Groenlandia para fortalecer la cooperación en conectividad digital, energía sostenible, materias primas críticas y turismo.

La Unión Europea refuerza sus lazos con Groenlandia, la gran isla del Ártico dependiente de Dinamarca, en un intento de contrarrestar las amenazas de Donald Trump de anexionársela, sin descartar siquiera el uso de la fuerza. Unas amenazas que se multiplicaron durante los primeros meses del año, aunque en las últimas semanas han entrado en hibernación.

Durante una nueva visita a la isla ártica, acompañada de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo plan de inversión dotado con 200 millones de euros en dos años, que dará prioridad a la conectividad digital, la energía sostenible, las materias primas críticas y el turismo.

Además, la UE, Groenlandia y Dinamarca han firmado una nueva declaración conjunta que reconoce la "creciente importancia estratégica de la isla" y amplía la cooperación en ámbitos como la seguridad, la protección civil, la investigación, la educación, la pesca y la lucha contra el cambio climático.

"Groenlandia se ha mantenido firme y sigue firme y unida bajo una enorme presión. Europa también se mantiene firme junto a vosotros. Ese es el mensaje fundamental", ha dicho Von der Leyen al ser preguntada sobre si teme que esta asociación reforzada entre la UE y Groenlandia pueda enfurecer a Trump.

"El reino de Dinamarca es un Estado soberano, miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Hemos estado sometidos a presión. Eso ha quedado muy claro y estamos muy agradecidos por el enorme apoyo que hemos recibido de nuestros socios europeos, pero también, por cierto, a escala mundial", ha resaltado la primera ministra danesa.

A su juicio, la asociación reforzada entre Groenlandia y la UE firmada este lunes se traducirá en "resultados concretos" para sus habitantes. "Sabemos que trabajamos más despacio que otros, pero ahora habrá cambios positivos y concretos en la vida de la gente".

Frederiksen ha puesto en valor además el despliegue a partir de este lunes de la misión Artic Shield 2026 de la Alianza Atlántica (otro intento de disuadir a Trump de hacerse con el control de Groenlandia), en la que participan hasta 10 países aliados: Noruega, Suecia, Finlandia, Bélgica, Francia, Canadá, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y Alemania.

El presidente de EEUU justifica sus pretensiones imperialistas alegando que el deshielo del Ártico está incrementando la presencia de buques rusos y chinos en la zona y que Dinamarca no hace lo suficiente para defender Groenlandia.

"Nos gustaría trabajar más estrechamente con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, pero, por supuesto, también queremos estrechar aún más nuestra cooperación con nuestros aliados europeos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora en la región ártica", ha replicado Frederiksen.

Dinamarca, Groenlandia y EEUU continúan sus conversaciones trilaterales para hallar una solución a la crisis que pasaría por aumentar la presencia de tropas estadounidenses en la isla del Ártico. Pero Frederiksen ha insistido reiteradamente en que la soberanía es una línea roja. "Groenlandia no está en venta", asegura.

"Groenlandia puede contar con la UE. Ese fue mi mensaje durante mi última visita. Hoy he vuelto para ofrecer resultados concretos de nuestra estrecha cooperación, con un nuevo paquete de asociación entre la UE y Groenlandia dotado con 200 millones de euros", ha señalado este lunes la presidenta de la Comisión.

"Esto abrirá nuevas oportunidades y reforzará la presencia y el compromiso de la UE tanto en Groenlandia como en el Ártico. Porque Groenlandia es un aliado estratégico y un amigo de confianza", sostiene Von der Leyen.

La alemana ha anunciado su intención de presentar una nueva Estrategia Europea sobre el Ártico este mismo otoño, en un momento en que China ha logrado este verano abrir una nueva ruta de navegación con la asistencia precisamente de Rusia.

"Groenlandia necesita a la Unión Europea y la Unión Europea necesita a Groenlandia", ha dicho el jefe de Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante la rueda de prensa conjunta de los tres mandatarios.

"Con esta nueva declaración conjunta y este paquete de inversiones, tendremos importantes herramientas para afrontar juntos los desafíos y aprovechar las oportunidades, en beneficio de ambas partes", ha asegurado.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, aunque no del territorio de la Unión Europea. Sus habitantes son, sin embargo, ciudadanos de la UE y, desde que abandonó la entonces Comunidad Económica Europea en 1985, mantiene con Bruselas un estatus de asociación como territorio de ultramar.

En 2024, la UE abrió una oficina permanente en Nuuk, reforzando así su presencia sobre el terreno en Groenlandia y en el conjunto del Ártico y estrechando su relación con las autoridades y la sociedad groenlandesas.

La isla danesa es el territorio de ultramar que recibe más ayudas de la UE por habitante. Bruselas ha reservado 225 millones de euros para el periodo 2021-2027, de los que el 90% se destina a educación y el 10% al crecimiento verde. Para el próximo presupuesto plurianual, correspondiente a 2028-2034, la Comisión ha propuesto elevar la financiación hasta 530 millones, más del doble del nivel actual.

La asociación entre la UE y Groenlandia se apoya también en la pesca, uno de los pilares de la economía de la isla. El actual protocolo pesquero prevé una aportación europea de 17,3 millones de euros anuales, incluidos 3,2 millones para apoyar la estrategia nacional de pesca sostenible.