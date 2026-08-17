Un banco estatal ruso cesa a su economista jefe tras criticar la gestión de la guerra del Kremlin: "Llegaremos a una crisis social"

Las claves

Las claves Generado con IA El banco estatal ruso VEB.RF despidió a su economista jefe, Andrei Klepach, tras sus críticas a la gestión económica del Kremlin y advertencias sobre una posible crisis social. Klepach señaló que la economía rusa está quedando rezagada frente a China, EE.UU. e incluso algunos aspectos de Ucrania, y criticó la política monetaria restrictiva del Banco Central. El economista, con 12 años en el cargo, consideró erróneas las expectativas de un colapso ucraniano y afirmó que una guerra prolongada no llevaría a una victoria rusa. Según fuentes, el despido de Klepach estaría relacionado con sus opiniones personales sobre la situación económica y política, que no coincidían con la posición oficial del banco.

El banco estatal ruso de desarrollo VEB.RF despidió este domingo a su economista jefe, Andrei Klepach, después de que The Moscow Times y otros medios rusos se hicieran eco del discurso crítico con la gestión económica del Kremlin que pronunció a finales de mayo en el Club Nikitsky de la Bolsa de Moscú.

"Entiendan que, hagamos lo que hagamos con nuestra economía, esta sobrevivirá. En este sentido, no existe un punto crítico desde el punto de vista económico. Pero hay pérdidas: las inversiones han caído, no hay crecimiento y mucho menos crecimiento de la productividad", reconoció entonces.

Klepach advirtió de que la economía de Rusia se estaba "quedando atrás" respecto a China y Estados Unidos y señaló que, "en algunos aspectos también estamos perdiendo frente a Ucrania, por desagradable que esto pueda resultarme a mí mismo".

"La economía ucraniana, está claro, está parcialmente destruida y sufre una catástrofe demográfica. Pero, una vez más, la economía ucraniana, pese a todo, sobrevive", lamentó en un ejercicio de honestidad cada vez menos habitual en la Rusia de Vladímir Putin, decidido a mantener la ofensiva hasta ocupar la totalidad del Donbás.

Klepach no acabó ahí, sino que criticó, además, la política monetaria restrictiva del Banco Central de Elvira Nabiúllina y comparó la situación de la Rusia actual con los periodos previos a la Revolución de Febrero de 1917 y a la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

"La economía resistirá, pero puede producirse una crisis social, y además en un momento en que nadie la espere especialmente", deslizó Klepach. "Rusia no se desintegrará, pero estoy casi seguro de que llegaremos a una crisis social. Porque no nos derrumbaremos, pero nuestro retraso seguirá aumentando, con todas las consecuencias que de ello se derivan".

El prestigioso macroeconomista ruso, que llevaba 12 años a la cabeza del banco de desarrollo, consideró erróneas las expectativas de un inminente colapso ucraniano y dejó claro que una guerra prolongada no conduciría a una victoria rusa. "Tenemos la ilusión de que allí todo se derrumbará. No se ha derrumbado y no se derrumbará", insistió.

VEB.RF desmintió que las razones del despido de Klepach fueran políticas, pero una persona del entorno del economista declaró al diario oficialista Vedomosti que su salida de la entidad estaba "relacionada con sus valoraciones personales, duras, sobre el desarrollo económico y político del país, que no pueden coincidir con la posición de la corporación".

"En la propia corporación estatal siempre se ha subrayado que la posición de Klepach sobre numerosas cuestiones sociopolíticas y socioeconómicas era una opinión personal suya y no coincidía con la posición oficial de VEB.RF", informó Vedomosti citando a una fuente cercana a la entidad.

Según el medio independiente ruso The Bell, la orden de destituir a Klepach partió del Kremlin, molesto con unas declaraciones cada vez menos habituales en Rusia, cuyos tribunales vetaron este lunes de las elecciones parlamentarias de septiembre al opositor Yábloko y condenaron a once años y un mes de cárcel a su vicepresidente, Lev Shlosberg, por manifestarse en contra de la guerra en Ucrania.

"El despido de Klepach —es uno de los mejores macroeconomistas de Rusia— difícilmente retrasará la crisis que se avecina y sobre la que él ha estado advirtiendo", sostiene Alexandra Prokopenko, exasesora del Banco Central ruso e investigadora del Carnegie Russia Eurasia Center, en declaraciones prestadas al Guardian.

Y es que Klepach es alguien respetado tanto dentro como fuera de Rusia. Formado en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú, ocupó varios cargos en instituciones económicas y trabajó durante una década en el Ministerio de Economía antes de incorporarse a VEB. Fue condecorado con la Orden de Honor.

Porque, además, las cuentas rusas atraviesan su período más delicado desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania de febrero de 2022. Lastrada por el gasto en defensa, las sanciones occidentales y la creciente capacidad de Ucrania para lanzar ataques aéreos en el interior del país contra objetivos militares y energéticos, la economía sigue estancada.