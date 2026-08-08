La viuda de Navalni llama a los rusos a votar por el partido opositor ruso Yábloko, el único favorable a la paz en Ucrania

Borís Nadezhdin, destacado opositor anti-guerra, fue declarado 'agente extranjero' y se exilió en Francia, quedando fuera de las elecciones.

El partido liberal Yábloko enfrenta duras críticas y presiones de políticos oficialistas, que lo acusan de ser "antirruso" y de apoyar intereses occidentales.

El partido Yábloko se desmarcó del apoyo de la oposición en el exilio, advirtiendo que podría poner en riesgo su participación en las elecciones.

Yulia Naválnaya, viuda de Alexéi Navalni, pidió votar por el partido opositor Yábloko, el único abiertamente contrario a la guerra en Ucrania.

La opositora rusa en el exilio Yulia Naválnaya, la viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni, llamó este jueves a votar en las próximas elecciones legislativas de septiembre por Yábloko, el único partido que se opone a la guerra de Ucrania y que una vez acogió a su marido.

"Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yábloko. Este es el momento de dejar de lado las diferencias del pasado y ayudar. Intentemos frustrar los planes del Kremlin", señaló Naválnaya a través de un vídeo en sus redes sociales.

Sin embargo, a raíz de este mensaje, Yábloko se desmarcó este viernes de las declaraciones de apoyo de la oposición rusa en el exilio y declaró que no considera esto parte de su campaña para las elecciones de septiembre próximo.

"En los últimos días personas cuyo apoyo en las actuales condiciones puede conducir a que nuestro partido sea excluido de las elecciones, decidieron apoyar a Yábloko en las redes sociales", escribió en Telegram el líder del partido, Nikolái Ribakov, una aclaración preventiva para evitar las represalias del Kremlin.

El líder del partido Yábloko Nikolai Ribakov Yábloko Wikimedia Commons

El político opositor señaló que su partido "no es financiado desde el extranjero, no tiene relación alguna con las organizaciones declaradas indeseables en Rusia y no considera las declaraciones, mensajes, o actividades llevadas a cabo por cualquier persona en el extranjero como parte de su campaña electoral".

"Continuamos trabajando en Rusia. Llevamos a cabo una campaña electoral limpia y honesta, a favor del cese al fuego, la diplomacia, la paz, la libertad, los derechos humanos y una vida sin miedo. Nuestro objetivo es una Rusia próspera y democrática", concluyó.

Una de las cosas por las que se hizo conocido Navalni en Rusia fue por crear la plataforma de 'Voto inteligente'. A través de ella los ciudadanos rusos podían ver qué candidato tenía más posibilidades de ganar al partido oficialista Rusia Unida, el partido del presidente ruso Vladímir Putin.

La opositora rusa, residente en Alemania con sus hijos, pidió "no pelear esta vez", ni "discutir sobre los supuestos defectos de Yábloko", en relación con los constantes desacuerdos e intrigas entre la oposición rusa en el exilio.

"Debemos considerar las próximas elecciones, por muy injustas que puedan ser, como la única oportunidad legal y segura en muchos años para expresar nuestra disconformidad con el Gobierno", declaró.

"Esto se puede lograr votando por un partido que adopte una postura antibelicista", explicó la opositora, quien sigue con el legado de su marido fallecido en febrero de 2024.

Yulia Naválnaya fue elegida presidenta de la ONG Human Rights Foundation en 2024. La Fundación de Derechos Humanos (HRF) se fundó en 2005 y abrió su oficina en Nueva York en 2006.

Se creó con el respaldo de numerosos defensores de la libertad, quienes resistieron pacíficamente a regímenes opresivos o fueron prisioneros de conciencia bajo tiranías de todo tipo.

Acusaciones de falta de patriotismo

Después de conocerse que Yábloko logró pasar las cribas de la Comisión Electoral Central (CEC) para las elecciones para la Duma, el partido liberal sufrió estos días grandes críticas por parte de renombrados políticos rusos oficialistas, que calificaron a la formación de "antirrusa" y manifestaron su deseo de excluir el partido opositor de las próximas elecciones.

Yábloko, que opera desde los años 90 del siglo pasado, participa en la campaña bajo el lema de 'Por la paz y la libertad'. Para estas elecciones que se celebrarán el próximo 20 de septiembre, presentó 269 candidatos por listas y 135 por circunscripciones electorales.

Aunque ha recibido el visto bueno de la CEC, las listas de Yábloko sí fueron rechazadas por las comisiones electorales locales en el caso de las asambleas municipales de San Petersburgo y la capital de la región noroccidental de Carelia, donde ese partido cuenta con más simpatizantes.

Además, varias decenas de sus candidatos más populares, incluido el propio Ribakov, han sido excluidos por criticar la guerra o por extremismo, por colgar en las redes imágenes del fallecido Navalni.

"Bueno, no he escuchado ni una sola palabra, condena o muestra de solidaridad de Yábloko hacia quienes ahora están sufriendo. No quiero que nadie vuelva a engañar a los electores. De verdad que no quiero", declaró Guennadi Ziugánov, el octogenario líder comunista, a la agencia RIA Nóvosti.

Ziugánov, Mironov y otros representantes de Rusia Unida con el presidente Vladímir Putin en Moscú, Rusia Alexander Kazakov Europa Press.

"No conozco ni un solo caso en el que hayan prestado ayuda a los que sufren allí, a quienes combatieron en el frente. Y es que si queremos sobrevivir, debemos vencer allí. Al fin y al cabo, se ha declarado una guerra de total exterminio contra el mundo ruso", señaló Ziugánov.

En la misma línea, Serguei Mirónov, líder del partido Rusia Justa, que al igual que los comunistas cuenta con representación en la Duma o cámara de diputados, instó el miércoles al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General a que investiguen el comportamiento de Yábloko.

"No hay que permitir que ese partido utilice la campaña electoral con fines antirrusos", escribió Mirónov en Telegram. Añadió que los miembros de ese partido en muchas ocasiones han demostrado ser, "de manera soterrada o abierta, traidores a la patria".

Acusó a Yábloko, que aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz con Ucrania, de "vender" a Rusia a Occidente, de apoyar a "agentes extranjeros" y de estar en contra de la llamada "operación militar especial". "Y esto en el quinto año de guerra, cuando nuestros chicos y ciudadanos mueren a manos del régimen criminal de Kiev", remató.

El opositor Boris Nadezhdin, exiliado en Francia Europa Press

Ambos políticos apoyan obedientemente desde hace años todas las decisiones estratégicas de Putin, incluida la guerra, el antagonismo con Occidente y la persecución de los derechos fundamentales.

Las autoridades y otros partidos sistémicos temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos.

La oposición en el exilio ha abierto un debate sobre la necesidad de llamar a sus partidarios dentro y fuera de Rusia a votar por Yábloko, partido al que perteneció en sus inicios Navalni, pero que abandonó por discrepancias con la dirección.

Algunos activistas llaman al boicot de los comicios, al considerar que las autoridades manipularán los resultados para que Rusia Unida renueve su mayoría constitucional.

Huida de Nadezhdin

El opositor activista anti-guerra Borís Nadezhdin, fue declarado "agente extranjero" por Rusia para impedirle presentarse a las elecciones parlamentarias de septiembre. Nadezhdin ha abandonado Rusia temporalmente y publicó un video en Telegram, grabado frente a la Torre Eiffel en París.

"¡Hola! Tengo buenas noticias: estoy vivo y libre. Lamentablemente, no me encuentro en Rusia en este momento", declaró antes de añadir que, en primer lugar, necesitaba ordenar sus ideas, decidir cómo proceder y que compartiría sus planes más adelante.

El exdiputado liberal, de 63 años, ha sido durante mucho tiempo un crítico acérrimo de la guerra de Rusia en Ucrania. Al igual que otros políticos de la oposición, ha intentado mantener su actividad pública respetando las estrictas normas del sistema político ruso.

Sin embargo, con su partida, otra voz de la oposición ha desaparecido de Rusia. La mayoría de los críticos conocidos de Putin se encuentran ahora en prisión o exiliados en el extranjero. Como Nadezhdin fue declarado agente extranjero, según la ley rusa no puede presentarse a las elecciones.

Según el Ministerio de Justicia, Nadezhdin participó en la creación y distribución de material producido por otros agentes extranjeros y organizaciones indeseables.

Sostienen que difundió información falsa sobre las decisiones de las autoridades rusas y el sistema electoral ruso, e incitó a la participación en manifestaciones y huelgas ilegales. Posteriormente, fue interrogado por la policía y multado por un tribunal por exhibir símbolos extremistas en redes sociales.

Nadezhdin calificó las acusaciones de ridículas y afirmó en aquel momento que las autoridades querían silenciarlo, apartarlo de la política y hacerle la vida imposible.

A Nadezhdin ya se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales rusas de 2024, alegando que las firmas que respaldaban su candidatura eran inválidas. Finalmente, Putin ganó las elecciones presidenciales con el 87% de los votos.

La guerra pierde en las encuestas

El presidente ruso, que figura en la propaganda del partido del Kremlin por primera vez desde 2007, dio a mediados de mes el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema "Todo por la Victoria".

Si Putin ha sufrido un desplome de casi 20 puntos en las encuestas de opinión en los últimos meses comparable al que experimentó en 2018 cuando aprobó la controvertida reforma de las pensiones, Rusia Unida también vive uno de sus peores momentos.

El presidente ruso Vladímir Putin en Moscú. Alexander Kazakov Reuters

Según fuentes independientes, el partido del régimen está por debajo del 30 % en intención de voto. Este resultado se debe a la mala situación económica, el bloqueo de internet y las consecuencias de la guerra de Ucrania.

En las últimas semanas ha incrementado notablemente sus ataques con drones contra refinerías, causando una grave crisis de combustible en todo el país, y almacenes de comercio electrónico.