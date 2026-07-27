Abdul Ballout, el terrorista que atacó el Orgullo de Berlín, fue clasificado hace 5 años como una "amenaza islamista"

Fue condenado en mayo a un año y diez meses de cárcel y participaba en un programa de desradicalización tras regresar del Líbano.

Estaba clasificado desde hace cinco años como "amenaza islamista" y tenía antecedentes por delitos de robo, lesiones y vínculos con el Estado Islámico.

Ballout fue abatido por la policía en Spandau tras huir del lugar del ataque y amenazar a los agentes con un arma blanca.

Abdul Ballout, alemán de 21 años, atropelló a asistentes del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, matando a una persona y dejando 29 heridos.

Abdul Ballout, un joven alemán de 21 años, se subió a una furgoneta blanca el pasado sábado y puso rumbo al barrio de Tiergarten, en Berlín, donde desde el viernes se celebraba el Día del Orgullo LGBTI.

Cuando llegó al lugar, que congregaba a miles de personas, pisó el acelerador y atropelló a varios de los asistentes. Mató a una persona y dejó 29 heridos.

Este domingo, Ballout ha muerto después de una operación policial en Spandau, a las afueras de la capital, por el disparo de uno de los efectivos.

Así lo ha confirmado Florian Nath, portavoz de la Policía de Berlín, en un vídeo en redes sociales, después de que varios medios, como el diario Bild, informaran de que el joven, que había huido, había sido neutralizado en una parcela ajardinada de ese municipio.

"Hacia las 18 horas, el sospechoso del atentado de ayer en Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos", que abrieron fuego, indicó el portavoz.

"El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, falleció en el mismo lugar de los hechos", añadió.

La búsqueda se saldó tras casi 24 horas de incertidumbre por su paradero, después de que la ciudad se forrara de carteles de búsqueda y captura con su cara. Las autoridades le describieron como un varón delgado, de unos 1,90 metros de estatura, pelo negro, con una sudadera negra y pantalones blancos.

Además de la descripción, la Policía indicó que se debía evitar el contacto con él, puesto que pensaban que podía estar armado.

Las autoridades alemanas ya conocían al joven y le tenían clasificado como una "amenaza islamista". Sabían que era violento. De hecho, ya había participado en diversos delitos de robo y lesiones.

La historia de Ballout

Abdul Ballout nació en Berlín en 2005. De padres libaneses, vivía en el centro de la ciudad, en el barrio de Schöneberg, muy cercano al lugar donde sucedió el atropello.

El pasado mayo, el joven recibió una condena de un año y diez meses de cárcel por preparar un acto de violencia contra la seguridad del Estado, además de delitos de lesiones y extorsión.

Precisamente, este domingo, la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación publicaron el historial delictivo de Ballout. Entre los documentos, se cuenta que fue condenado en febrero de 2022 por un tribunal de Berlín por un delito de lesiones cometido en 2019, cuando atacó a otro joven en el patio de un instituto.

Durante esa misma investigación, se consideró probada la voluntad del joven de incorporarse a la organización terrorista del Estado Islámico. De hecho, lo intentó.

En 2025, viajó a Siria para conseguirlo, aunque no pudo llegar al ser detenido en el Líbano. Allí cumplió tres meses de condena por incitación al conflicto religioso y confesional, según cuenta el mismo documento.

Por ello, cuando volvió del Líbano, fue detenido por la Policía. Sin embargo, acabó en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga. Con todo ello, el joven participaba en un programa de desradicalización.