Trenes parados, emergencias sanitarias y apagones: la ola de calor histórica afecta a 24 países de Europa y durará dos semanas

Los obispos se protegen con sombrillas de la ola de calor en la Plaza de San Pedro. REUTERS/Yara Nardi

Las claves

Las claves Generado con IA Una ola de calor histórica afecta a millones de personas en 24 países de Europa y durará al menos dos semanas, según la OMM. Francia ha registrado su día más caluroso de la historia y zonas de España podrían alcanzar los 44 grados, con alertas rojas en varios países. La ola de calor ha provocado apagones, cancelación de trenes y cierre de escuelas y monumentos en países como Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. Las altas temperaturas, con noches tropicales y máximas superiores a 40 grados, suponen un grave riesgo para niños, mayores y personas vulnerables.

La histórica ola de calor afecta ya a millones de personas en 24 países de Europa, y podría prolongarse durante al menos dos semanas según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo alerta del impacto en cadena que esto tiene en la actividad económica, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente.



Según uno de los centros europeos de seguimiento climático de la OMM, dirigido por el servicio meteorológico alemán (DWD), la ola de calor se extenderá por parte de Europa occidental, central y meridional en las próximas dos semanas, con un progresivo desplazamiento del foco de calor hacia los Balcanes.



En su boletín sobre la situación actual, la agencia meteorológica de la ONU recordó que Francia ha registrado su día más caluroso de la historia (29,3 grados de media el 23 de junio) mientras se espera que en zonas de España se alcancen los 44 grados, y amplias zonas de Suiza están en alerta roja de máximo nivel por el calor.

Unos 68.000 hogares permanecen privados de electricidad en el departamento francés de Finistère (oeste) por la avería de un transformador debido a las altas temperaturas. La ola de calor persiste este miércoles en Francia, con 58 del centenar de departamentos totales en alerta roja (el nivel más elevado), y 31 en el siguiente escalón, la alerta naranja.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó que han muerto ahogadas 40 personas, "esencialmente jóvenes", desde que comenzó el día 18 de la ola de calor que sacude el país. Son las "primeras víctimas de la crisis que vivimos" por el clima, subrayó.

Numerosos servicios de trenes se han visto cancelados en Inglaterra y Gales por la ola de calor. Muchas escuelas han reducido la jornada escolar hasta el mediodía, pero en algunos casos se ha optado por el cierre ya que las temperaturas pueden llegar a los 40 grados.

La alerta roja abarca gran parte del centro y sur de Inglaterra y el oeste de Gales, y abarca de las 09.00 hora local de hoy hasta las 21:00 del jueves. Las temperaturas rozarán el récord histórico del Reino Unido de 40,3 grados, registrado en Lincolnshire, norte inglés, en julio de 2022.

Ola de calor en pleno Londres. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Bélgica también se ha visto obligada a cancelar los servicios de tren y autobús carentes de aire acondicionado, a suspender clases en algunos centros educativos y a cerrar monumentos como el Atomium de Bruselas. Menos del 40 % de los vehículos de las provincias de Henao y el Brabante Valón cuentan con aire acondicionado.

La línea de alta velocidad que conecta Bruselas con la frontera francesa ha reducido la velocidad de los trenes hasta los 170 km/h, en vez de los 300 km/h a los que circulan actualmente, debido a la dilatación de las catenarias a causa de las altas temperaturas.

Países Bajos se prepara para vivir la noche más cálida jamás registrada desde que existen registros. El Instituto Meteorológico Neerlandés (KNMI) prevé que las temperaturas no bajen de los 24 grados centígrados durante la madrugada del jueves al viernes.



Las temperaturas actuales en Europa oscilan entre 3 y 10 grados centígrados por encima de la media semanal para esta época del año. Se están registrando máximas absolutas diarias superiores a los 35 grados, o incluso a los 40 grados en el suroeste, según la OMM.

La agencia alerta de que aún más preocupante es el hecho de que las temperaturas mínimas no bajen actualmente de los 20 grados, dando lugar a las conocidas como "noches tropicales". Estas temperaturas nocturnas dificultan el sueño y la recuperación para muchas personas.



La OMM señala que niños pequeños, embarazadas, trabajadores al aire libre, personas mayores y aquellas sin hogar o con enfermedades crónicas se cuentan entre los más vulnerables a estas olas de calor y sufren el mayor riesgo de sufrir estrés térmico.



La organización recuerda que el cambio climático provoca que aumenten en frecuencia e intensidad estas olas de calor, y que el fenómeno de El Niño, en rápido desarrollo, puede contribuir en los próximos meses a unas temperaturas más altas que la media, aunque su impacto suele ser menor en Europa que en otras latitudes