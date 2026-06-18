Los líderes de la UE cierran filas y exigen endurecer la política comercial con China: España, única voz discordante

La Comisión Europea advierte sobre el creciente déficit comercial con China y la urgencia de reducir dependencias estratégicas.

España, encabezada por Pedro Sánchez, es la única voz discordante y aboga por mantener el diálogo y evitar la confrontación directa con China.

Alemania se suma a Francia, Italia y otros países en la defensa de nuevos instrumentos para imponer aranceles y cuotas a productos chinos.

La mayoría de líderes de la UE apoyan endurecer la política comercial frente a China para proteger la industria europea.

El plato fuerte de la tradicional cumbre de verano de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que arranca este jueves en Bruselas, será una discusión al máximo nivel sobre cómo responder al desafío económico creciente que representa China.

Un problema de tal magnitud que ha llevado a la mayoría de líderes europeos a “converger” en la necesidad de endurecer la política comercial de la UE frente a Pekín con el fin de salvar a la industria europea de la extinción.

Incluso el canciller alemán, Friedrich Merz, hasta ahora firme defensor del diálogo con el gigante asiático, ha empezado a mover su posición y se muestra dispuesto ahora a debatir la creación de un nuevo instrumento de defensa comercial de la UE para combatir la sobrecapacidad china, que permitiría imponer rápidamente aranceles y cuotas.

Con ello se acerca a la línea de los llamados 'halcones', entre los que se cuentan Francia, Países Bajos, Italia, Polonia, Bélgica o Lituania.

"Lo alentador es que existe una visión cada vez más convergente sobre los desequilibrios económicos provocados por China, más que hace tres o cuatro años, porque todos los Estados miembros se ven más o menos afectados de forma similar: sus políticas económicas, los subsidios y el exceso de capacidad tienen un impacto negativo en nuestra economía, nuestra competitividad y nuestra seguridad económica", señala un alto diplomático europeo.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quiere que la reunión de este jueves sirva para “capturar” esa unidad creciente en torno a China y traducirla en directrices políticas para la Comisión de Ursula von der Leyen, que, en su condición de responsable de la política comercial de la UE, deberá diseñar este nuevo instrumento para combatir la sobrecapacidad del gigante asiático.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que se ha reunido con Xi Jinping en Pekín en cuatro ocasiones en cuatro años, para desconcierto de sus socios comunitarios- vuelve a desmarcarse de la línea mayoritaria de la UE y rechaza cualquier medida que pueda interpretarse como una escalada de confrontación con China.

Bruselas no puede permitírsela en un momento marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones arancelarias y políticas con Donald Trump y un conflicto en Oriente Próximo aún abierto.

Sánchez defenderá durante el Consejo Europeo la necesidad de mantener un diálogo constante y constructivo con China, en tanto que una de las dos superpotencias globales, para gestionar las fricciones económicas bilaterales, algo que también hace Donald Trump pese a su retórica combativa, según explican fuentes del Gobierno.

Frente a la posición de los ‘halcones’, España defiende un enfoque pragmático al considerar que un choque abierto tendría consecuencias muy negativas, dado que Pekín cuenta con capacidad para adoptar duras medidas de represalia, sostiene las fuentes consultadas.

"Parece que Merz va a apoyar una postura mucho más dura, en cuyo caso España se queda bastante aislada en una posición mucho menos beligerante que los demás", explica a EL ESPAÑOL Alicia García-Herrero, investigadora sénior en el centro de estudios Bruegel y especialista en Asia.

Friedrich Merz hablando con Pedro Sánchez este jueves en Bruselas. Yves Herman Reuters

Aun así, el Ejecutivo de Sánchez protagonizó a finales de mayo un episodio extraño que nunca se ha aclarado del todo. Para sorpresa del resto de socios, España se adhirió inicialmente a una declaración impulsada por Francia que exigía a la UE mano dura comercial frente a China.

El volantazo, sin embargo, fue efímero: tras la publicación de la información por este periódico, el Gobierno rectificó con rapidez. "No hay ningún apoyo político específico a ningún documento informal en este momento", afirmó entonces el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo.

"Si Sánchez realmente cree que la vía del compromiso va a dar resultados relevantes con China, no es una opinión compartida en estos momentos en el conjunto de Europa", asegura este periódico Andrew Small, director del programa para Asia del European Council on Foreign Relations.

"La Comisión debe encargarse del diálogo con China, pero con una relación de fuerzas que permita resultados. Dialogar por dialogar sería ingenuo", señala un alto funcionario de uno de los países 'halcones' respecto al gigante asiático.

En el G7 que acaba de concluir en la localidad francesa de Evian, Von der Leyen ha destacado que el año 2025 "será recordado como el primer año en el que, por primera vez, todos los Estados miembros registraron un déficit comercial con China". La UE alcanzó además su mayor déficit comercial histórico, de 360.000 millones de euros.

"Sobre China, nuestra posición es muy clara: reducir los riesgos, no desacoplarse. Queremos diálogo, pero el diálogo debe dar resultados. Nos gusta la competencia, pero la competencia debe ser justa. Y queremos un acceso al mercado chino que muestre reciprocidad", defiende la presidenta de la Comisión, que tras varios zigzagueos se ha alineado de forma permanente con el bando de los 'halcones'.

El endurecimiento de la posición de Bruselas se evidenció ya en el Consejo de Exteriores celebrado el pasado lunes en Luxemburgo. Allí, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, denunció que Pekín "siendo un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania" y acusó por primera vez al Ejército ruso de "entrenar a personal militar ruso para combatir en Ucrania".

"Desde subsidios distorsionadores, crecientes desequilibrios comerciales y un cuasi monopolio sobre materias primas críticas, la lista de problemas sigue siendo larga. Reducir las dependencias con China no será fácil ni barato, pero es necesario y urgente", sostiene la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común.

El nuevo instrumento de defensa comercial frente a China que propone Francia -una especie de versión europea de la Sección 301 de Estados Unidos- permitiría imponer de forma ágil aranceles o cuotas de importación a aquellos países que recurran a prácticas comerciales desleales y pongan en riesgo a la industria europea.

Ahora bien, incluso si Von der Leyen recoge la idea y la traduce en una propuesta legislativa, está por ver que logre salir adelante o que exista una mayoría suficiente para activarla.

"China intentará dividirnos, ofreciendo incentivos a unos y represalias a otros. Y eso es exactamente lo que ya ha ocurrido. Pero, de nuevo, el coste de la inacción será mayor que el coste de la acción", explica un tercer diplomático europeo.