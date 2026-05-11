Starmer asegura que "luchará" por seguir como primer ministro y que llevará a Reino Unido "al corazón de Europa"

Las claves

Las claves Generado con IA Keir Starmer promete luchar por su cargo de primer ministro y llevar al Reino Unido "al corazón de Europa", tras una dura derrota electoral. Starmer critica el Brexit, afirmando que hizo al país "más pobre y débil", y asegura que trabajará para reconstruir la relación con Europa. Catherine West, diputada laborista, amenaza con disputar el liderazgo del partido ante la falta de alternativas, y anuncia el inicio del proceso para unas primarias. El Gobierno laborista anuncia la nacionalización de British Steel para proteger empleos y la producción de acero en Reino Unido, tras fracasar una venta comercial.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha prometido llevar a Reino Unido "en el corazón de Europa" en su esperado discurso ante su partido laborista tras la estrepitosa derrota del laborismo en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves.

En la alocución con la que adelantaba las prioridades de su Gobierno tras los numerosos escándalos y las peticiones de dimisión incluso desde su propia formación, Starmer ha asegurado que "luchará" por mantener su puesto contra cualquier pretendiente, ya que se considera responsable de "hacer llegar el cambio".



El Brexit, ha declarado Starmer, "nos hizo más pobres y más débiles", en uno de sus discursos más europeístas que se recuerdan. Sin embargo, no ha detallado planes concretos para ese acercamiento a Europa después de la traumática salida del país de la Unión Europea en 2016.

"El último Gobierno (conservador) se definió por romper nuestra relación con Europa. Este Gobierno laborista se definirá por reconstruir esa relación con Europa, poniendo al Reino Unido en el corazón de Europa", afirmó tras una de las semanas más críticas de su mandato.

Un estudio de la Universidad de Stanford, recogido también por el Financial Times, asegura que el Reino Unido perdió entre un 6 y un 8 % de su PIB a causa del Brexit.

"Tenemos que hablar de eso porque tenemos que encarar la situación: debemos ofrecer a este país una economía más fuerte, una defensa más fuerte y una red de relaciones más fuerte para el mundo en que vivimos", ha defendido Starmer con energía. "Este Gobierno se definirá por traer a Europa de nuevo".



El primer ministro utilizó este discurso europeísta para atacar a Nigel Farage, el líder populista cuyo partido Reform UK fue el gran ganador de las elecciones del jueves y que se ha distinguido siempre por su tendencia eurófoba.



"Farage dijo que [con el Brexit] íbamos a ser más fuertes y más ricos, que tendríamos mucho dinero para el servicio nacional de salud y que descendería la inmigración. Todo resultó una falsedad, y no ha asumido ninguna responsabilidad por ello", acusó el primer ministro. Significativamente, apenas atacó a los conservadores.

El desafío de Catherine West

El discurso de Starmer debe interpretarse a la luz de los acontecimientos del fin de semana. La diputada Catherine West amenazó con disputarle el liderazgo del Partido Laborista en unas primarias si ninguno de los ministros del Gobierno se postulaba antes para sustituirlo en el cargo.

La política laborista, que ostenta el escaño parlamentario por la circunscripción de Hornsey y Friern Barnet (norte de Londres), sostuvo que su primera opción sería que el gabinete de ministros se reorganizase y propusiese internamente al "mejor orador" para liderar el partido. Esto evitaría tanto las primarias como dejar "humillado" a Starmer, para quien propuso un cargo internacional.

"Si esto no ocurre, y no hay ningún aspirante al liderazgo, entonces el lunes por la mañana presentaré mi candidatura y buscaré los 81 nombres necesarios para presentárselos a la presidencia del partido y empezar unas primarias", dijo West en una entrevista con BBC Radio 4.

Finalmente, este lunes, West ha emitido un comunicado calificando el discurso de Starmer como "demasiado poco y demasiado tarde", y anunciando que había comunicado a Downing Street que comenzaba el proceso para buscar apoyos de cara a unas primarias en septiembre.

Nacionalización de la siderúrgica British Steel

El líder laborista prometió nacionalizar la siderúrgica British Steel, la mayor de las que sobreviven en el Reino Unido, como parte de las nuevas medidas que se anunciarán esta semana para relanzar su liderazgo.

En su discurso, recordó varias de las medidas aplicadas por su Ejecutivo para conseguir los "cambios" que prometió en la campaña electoral que le llevó a ganar las elecciones en 2024.

El año pasado, el Gobierno intervino British Steel para evitar el cierre de estos importantes altos hornos ubicados en Scunthorpe, en el norte de Inglaterra, lo que habría supuesto la pérdida de miles de empleos y el fin de la producción primaria de acero en el Reino Unido.

"En Scunthorpe hemos estado negociando con el propietario actual, pero no ha sido posible una venta comercial", por lo tanto "puedo anunciar que esta semana se presentará una ley que otorgará al gobierno poderes" para adquirir la propiedad total de British Steel.

El 12 de abril de 2025, el Parlamento aprobó una legislación de emergencia para tomar el control operativo de la empresa, propiedad del grupo chino Jingye.

Starmer dará a conocer este miércoles las nuevas medidas para el próximo curso parlamentario, que serán leídas por el rey Carlos III en la Cámara de los Lores en la apertura formal del Parlamento