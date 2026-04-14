Los jóvenes que crecieron en la Hungría de Orbán y votaron a Magyar para quitarle el poder: "Estamos haciendo historia"

Muchos jóvenes aclaran que su voto no fue tanto por simpatía hacia Magyar, sino como una forma de terminar con el sistema político actual que consideran agotado y corrupto.

El rechazo a la corrupción, la crisis económica y la falta de oportunidades fueron factores clave que impulsaron a los jóvenes a movilizarse y exigir un nuevo rumbo para Hungría.

Solo el 8% de los menores de 35 años respaldó a Orbán, mientras que cerca del 70% optó por Tisza, reflejando el descontento juvenil hacia el partido Fidesz y su gestión.

La juventud húngara, conocida como 'Generación Orbán', votó mayoritariamente por el cambio y apoyó a Péter Magyar y el movimiento Tisza en las últimas elecciones.

La participación récord en las elecciones húngaras se cimentó especialmente en el deseo de un cambio político en Hungría, especialmente entre la población joven. La conocida como 'Generación Orbán' votó mayoritariamente a favor de un país diferente al que han conocido.

Péter Magyar, un candidato distinto a los que Viktor Orbán venció en el pasado, ha sido capaz de convencer a los jóvenes para que votaran por Tisza, un movimiento político surgido del descontento generalizado hacia el derrotado primer ministro.

Un gran número de húngaros acudieron a las urnas sin tener otro recuerdo político que el de Viktor Orbán como primer ministro. “Hemos vivido toda nuestra vida dentro de este sistema y queremos ver cómo sería la vida fuera de él”, contó Florián Végh, un estudiante de 25 años a Associated Press.

Cientos de jóvenes celebran la victoria de TISZA en Budapest. Reuters

El alejamiento de los votantes de menor edad con el Fidesz, fundado por jóvenes que buscaban el cambio y que exigían por entonces que sus miembros fueran menores de 35 años, es uno de los motivos principales que ha motivado este cambio en Hungría, explica la politóloga Nóra Schultz a The Guardian.

Este rechazo es ampliamente mayoritario. Son los más críticos con la gobernabilidad del partido que ha dirigido el país durante cuatro legislaturas y cuyo primer ministro era el más longevo de la UE.

También la falta de apoyo hacia Ucrania, con graves acusaciones al presidente Volódimir Zelenski, no le ha reportado a Orbán el efecto deseado. En los días previos se había dirigido directamente a los jóvenes, a los que instaba a "no caer en experimentos" en referencia a votar por Magyar.

The energy in Budapest tonight is absolutely incredible. Unlike anything I’ve seen anywhere in the world. Every bridge, metro station and street is full of celebration. Literally the entire city. pic.twitter.com/9yGugrHA30 — Caolan (@CaolanReports) April 12, 2026

Levente Koltai, un estudiante de 24 años, relata a AP que Fidesz ya no hace honor a su compromiso con los jóvenes. Simplemente "ha pasado de joven a viejo, de democrático a tendencia dictatorial, y a comportarse como un círculo de compinches".

Betti, cajera de 24 años en un supermercado en Budapest, aseguró a The Guardian que la caída de Orbán les hace sentir que "están haciendo historia", y que espera que "venga un futuro mejor" tras 16 años de gobierno de Fidesz.

En cuanto se empezaron a conocer los primeros resultados en la noche electoral, cientos de jóvenes húngaros empezaron a cantar en el metro "rusos a casa", en señal de descontento con el apoyo brindado por Putin hacia Orbán y la relación que ha mantenido con el Kremlin.

“Ruszkik haza!” on the Budapest metro.



What a moment. pic.twitter.com/xAgwlB454N — Jakub Krupa (@JakubKrupa) April 12, 2026

Su trabajo le permite ver "la débil economía del país", la "dificultad" que tienen para llegar a fin de mes, explica la joven. Además, lamentó "que haya personas de su entorno" que crean "la propaganda del Gobierno" para justificar la situación.

Corrupción y crisis económica

Mientras Orbán tan solo era capaz de convencer al 8% de jóvenes con menos de 35 años, el opositor Tisza se encontraba en números cercanos al 70%, según datos desglosados por Median e Ipsos.

Una seguidora de Magyar celebra la victoria sobre Orbán. Reuters

Para el ensayista Luis García Prado, autor de Crepúsculo en Budapest, de Bibliópolis, los factores determinantes para la situación en la que se encontraba Orbán eran "la débil situación económica y los casos de corrupción", según cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Para García Prado, lo llamativo de la situación actual es que la crisis económica finalmente haya pesado sobre Orbán. En el pasado, logró convencer a los húngaros de que una mala situación económica era debida a factores externos ajenos a su Gobierno.

Para Magyar, presentarse como alguien contrario a la corrupción -con un perfil moderado- pero con una ideología marcada por el centroderecha suponía un duro adversario para un Orbán que no ha podido superar tal reto sumado al desgaste.

Paradójicamente, Orbán, en su juventud, fue el símbolo del inicio de un cambio histórico, en 1989. En aquel entonces, tomó la palabra en la plaza de los Héroes de Budapest para exigir el fin de la dictadura comunista y pedir la convocatoria de elecciones libres.

Entretanto, esa base de votantes, arraigados al líder del Fidesz, han mantenido su voto y se han convertido en la esperanza de Orbán de mantener el poder, algo que precisamente ha sido una nueva generación, contraria a él, la que ha posibilitado el cambio en la nación magiar.

Sus admiradores aprueban su oposición a la inmigración y a la restricción de los derechos LGTB, y aplauden los beneficios para las familias jóvenes. Por ejemplo, la abolición del impuesto sobre la renta para las madres con varios hijos y la concesión de préstamos con garantía estatal a quienes compran una vivienda por primera vez.

Además, el complemento entregado a los jubilados resulta atractivo para los votantes de mayor edad, que han mantenido el voto en su mayoría. Según los últimos datos de encuestas, entre jubilados, Fidesz aventajaba a Tisza, que no lograba ni el 20% de sufragios.

Esa misma plaza en la que empezó la trayectoria política de Orbán se recordará como el principio del fin para el primer ministro.

Miles de húngaros se reunieron el día previo a las elecciones, con el deseo de que un cambio político, impulsado por la población joven, llegara a Hungría y les permitiera vivir en un país diferente al que han conocido.

Tonight in Budapest’s Heroes’ Square, something is shifting. A sea of young Hungarians, who have grown up knowing nothing but Orbán’s iron grip, are out in the cold, singing, chanting, and daring to believe that things can change.



These are people who have never voted in a free… pic.twitter.com/iK5nZC73xP — Gandalv (@Microinteracti1) April 11, 2026

La victoria de Magyar, en todo caso, no debe entenderla el electo nuevo primer ministro como un cheque en blanco por parte de sus votantes.

García Prado apostó por la opción de que Orbán "se quedase como opositor" en caso de derrota e hiciera una "oposición brutal" al Gobierno de Tisza.

Es por ello que considera que Magyar tendrá que apostar por hacer reformas que la población vea "con buenos ojos" y que tenga motivos para mantenerle el apoyo en futuros comicios.

En las calles del centro de Budapest, sin embargo, algunos se apresuraron a aclarar en testimonios recogidos por The Guardian que su voto no se debía tanto al candidato, sino a la necesidad de un cambio.

Jóvenes celebran el triunfo de Magyar que supone la caída de Orbán tras 16 años. Reuters

"No es que todos los jóvenes seamos activistas de Tisza", explicó Janni, una estudiante de dirección cinematográfica de 21 años.

De hecho, recalcó que "no simpatiza en nada con Magyar", pero "estamos en contra de este sistema corrupto" y "es la única opción que tenemos". Simplemente prestó su voto para "terminar con esta etapa", aseguró.