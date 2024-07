Culmina con éxito la formación de Gobierno con derecha radical de Wilders en Países Bajos

La derecha radical de Geert Wilders ha culminado este lunes con éxito la formación de un Gobierno en Países Bajos, en coalición con otros tres partidos de derechas, que tendrá como primer ministro a Dick Schoof, un funcionario experto en seguridad y asilo, al frente de un equipo de ministros con experiencia política.



Según el informe presentado este lunes al Parlamento, el futuro gobierno tendrá 15 ministros y, a pesar de la promesa inicial de que la mitad serán tecnócratas, finalmente todos los miembros del gabinete proceden de la política: cinco de la derecha radical del PVV, cuatro de los liberales de VVD, cuatro del democristiano NSC y dos del partido de los campesinos BBB.



El nuevo gabinete neerlandés, que no incluirá ni a Wilders ni a ninguno de los líderes de los otros tres partidos, dedicará los próximos dos meses a detallar el programa de gobierno, tras tomar posesión este martes, lo que pone fin a casi 14 años de legislaturas del liberal Mark Rutte, quien se despide de la política para asumir en octubre la secretaría general de la OTAN.

El informe, presentado por el mediador Richard van Zwol, señala que el programa del futuro gobierno “se presentará a los Estados Generales a tiempo para el Día del Presupuesto”, el martes 17 de septiembre, y también "estará dedicado a la calidad legislativa y la viabilidad de las propuestas políticas y legislativas” que recoge el pacto inicial en líneas generales.



El documento, que no ofrece mucha información de cómo se aplicará el pacto de gobierno, subraya que los recortes que se planean de empleados del gobierno se harán de “manera responsable y realizable” y se prestará “especial atención a la importancia de una función de supervisión adecuada (inspecciones) y de una red adecuada de misiones en el extranjero”.



Los cuatro partidos han incluido en su acuerdo una reducción del 22% en la función pública, lo que alarmó a muchos ministerios, como Exteriores, que teme el cierre de embajadas.



A primera hora de la mañana, el nuevo equipo de ministros se reunió formalmente por primera vez en lo que se llama “reunión constitutiva”, bajo el liderazgo de Schoof y Van Zwol.



La diputada ultraderechista Fleur Agema (PVV) subrayó estar “muy orgullosa” de ser la futura viceprimera ministra y ministra de Salud Pública del gabinete “más derechista” de la historia neerlandesa, aunque “con un corazón social cálido” señaló. “Yo me encargaré de eso", prometió.



Su colega del PVV, Marjolein Faber, que se encargará del nuevo Ministerio de Migración y Asilo, habló de “un día histórico” para Países Bajos y subrayó que no quiere “mirar hacia atrás, solo hacia delante”, al ser preguntada sobre su defensa de la “sustitución étnica”, la teoría de la conspiración del Gran Reemplazo, que cree que los inmigrantes están “repoblando” occidente.



Tanto Faber como la diputada ultraderechista Reinette Klever, que será ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, fueron muy criticadas por haber usado en el pasado afirmaciones racistas y terminología conocida del nacionalsocialismo. “No voy a decir nada más sobre eso", zanjó hoy Klever.



En audiencias parlamentarias en las últimas semanas, Faber se distanció del término “sustitución étnica”, y Klever lo describió como "una descripción factual de un desarrollo demográfico".



Van Zwol se reunirá hoy con el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos y le presentará a Schoof, antes de la toma de posesión de este martes.