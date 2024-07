Ucrania desarticula un grupo subversivo que quería derrocar a Zelenski y tomar el Parlamento

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha anunciado este lunes la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en la capital con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema (Parlamento).



Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en la conspiración, según el SBU.



"Según la investigación, en mayo y junio de 2024 un grupo de personas distribuyó mensajes en las redes sociales desacreditando a la actual dirigencia del Estado, pidiendo cambios en el orden constitucional y la toma del poder en Ucrania", se lee en un comunicado de la Fiscalía ucraniana, que también ha informado de la desarticulación del grupo.

Según la Fiscalía, los líderes del grupo habían convocado diversos actos públicos para el pasado 30 de junio, cuando Ucrania celebra el Día de la Constitución. Los organizadores no revelaron en las convocatorias sus intenciones golpistas.



Además de tomar el Parlamento, la idea de estos supuestos subversivos era elegir en estos actos públicos un nuevo "Gobierno interino".



El principal organizador del evento es, según la Fiscalía, el líder de una organización que "tiene experiencia en participar en actos provocativos que no han dado resultados". La Fiscalía no ofrece más detalles sobre la identidad de esta persona o sobre la organización que lidera.

"Había alquilado una sala con capacidad para 2.00 personas y había buscado también personal militar y guardias armados de estructuras privadas para llevar a cabo la toma del poder", dice la Fiscalía sobre cómo preparó la supuesta intentona.



Según esta fuente, el organizador tenía cómplices en las regiones de Dnipropetrovsk (centro) y Kiev y había tratado sin éxito de atraer a una ONG de la región de Ivano-Frankivsk (oeste) a los preparativos.



Cuatro personas están siendo investigadas en Ivano-Frankivsk por distribuir material con llamamientos al derrocamiento violento del orden constitucional en Ucrania. Dos de ellas están privadas de libertad de forma preventiva, según la Fiscalía.