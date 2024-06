Elecciones en Francia 2024, en directo | Marine Le Pen gana la primera vuelta y sus rivales piden unir el voto contra la ultraderecha

La posible cohabitación entre Emmanuel Macron como presidente de Francia y Jordan Bardella como primer ministro se dibuja ya como una fuente de conflictos permanente en política europea. Macron ha anunciado que pretende que Thierry Breton repita como comisario en el nuevo equipo de Ursula von der Leyen. Breton ocupa ahora mismo la cartera de Mercado Interior e Industria.

Sin embargo, Marine Le Pen sostiene que la potestad de nombrar al comisario francés no corresponde al presidente sino al primer ministro. "Es evidente que el señor Breton no ha defendido los intereses de Francia durante su mandato", ha dicho la líder de Reagrupación Nacional, que sin embargo no ha desvelado quién es su candidato.