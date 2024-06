Los líderes europeos cierran el acuerdo sobre el reparto de altos cargos sin el apoyo de Meloni

Fumata blanca. Al segundo intento, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han cerrado este jueves el acuerdo sobre el reparto de altos cargos de la Unión Europea para la próxima legislatura 2024-2029. Un pacto negociado por la 'gran coalición' de populares, socialistas y liberales, que garantiza la estabilidad de las instituciones comunitarias durante los próximos cinco años.

No obstante, el compromiso no ha contado con el apoyo de Giorgia Meloni, máxima representante de la derecha radical en la UE. Pese a los esfuerzos del resto de líderes para convencerla, la primera ministra italiana -que dirige la tercera potencia de la UE y uno de los países fundadores- ha rechazado sumarse al consenso por haber sido excluida de la negociación. Meloni ha votado contra António Costa y Kaja Kallas y se ha abstenido en el caso de Ursula von der Leyen. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha votado contra Von der Leyen y Kallas y ha apoyado a Costa.

Pese a estos votos negativos, el trío de elegidos ha salido adelante sin problemas al disponer de la mayoría cualificada necesaria. Von der Leyen repetirá un segundo mandato al frente de la Comisión Europea; el ex primer ministro portugués António Costa se queda con la presidencia del Consejo Europeo; y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sustituirá a Josep Borrell como Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Aunque en teoría no forma parte del paquete, hay un entendimiento para que la popular maltesa Roberta Metsola siga dos años y medio más al frente de la Eurocámara, mientras que la segunda parte de la legislatura el cargo pasará a los socialistas.

La discusión sobre la nueva cúpula de la UE ha empezado a las 22:00 horas, tras una larga jornada en la que los líderes europeos han hablado de Ucrania, Oriente Próximo, Defensa y la agenda estratégica 2024-2029. En ese momento, Von der Leyen y Kallas han abandonado la sala y la segunda ha delegado su voto en el primer ministro finlandés, Petteri Orpo. Tras algo más de una hora de debate, ha llegado la fumata blanca.

Debido al fallecimiento del padre de su esposa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha asistido al Consejo Europeo y ha delegado su voto en el canciller alemán, Olaf Scholz.

En realidad, el acuerdo se cerró el pasado martes en una reunión por videoconferencia entre los seis negociadores: el griego Kyriakos Mitsotakis y el polaco Donald Tusk en nombre del PPE; Sánchez y Scholz por los socialistas; y Emmanuel Macron y Mark Rutte en representación de los liberales. La 'gran coalición' agrupa a 23 de los 27 Gobiernos de la UE, que suponen el 80% de población europea y suma casi 400 escaños en la Eurocámara. Una mayoría suficiente para sacar adelante los nombramientos.

A la primera ministra italiana le enfureció haber sido excluida de la negociación, hasta el punto de que no contestó a las llamadas de Mitsotakis el mismo martes para informarle del pacto. En un beligerante discurso ante el Parlamento, Meloni auguró una "mayoría frágil" para el segundo mandato de Von der Leyen por haber dejado fuera a la derecha radical y exigió más poder para Italia.

Durante la cumbre de este jueves, los líderes europeos -en particular los del PPE- se han esforzado por apaciguar a Meloni. "Nadie respeta a la primera ministra italiana Giorgia Meloni y a Italia más que yo. Ha sido un malentendido (...) No hay Europa sin Italia y no hay decisión sin la primera ministra Meloni, es obvio", ha dicho Tusk, que sostiene que la intención de los negociadores de la 'gran coalición' era únicamente "facilitar" la decisión a 27.

"Nunca ha sido nuestra intención excluir a nadie, ni ofender a nadie. Tengo mucho respeto personalmente por Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Italia es un país muy importante en la UE", aseguraba Mitsotakis. "Los Veintisite son igualmente importantes, pero queríamos facilitar la decisión", se ha excusado el canciller Scholz.

En contraste con el esfuerzo que han puesto en tratar de sumar a Meloni al consenso, los líderes europeos han ignorado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Su 'no' a Von der Leyen ya se daba por descontado porque responsabiliza a la alemana de la congelación de los fondos comunitarios a Hungría por riesgos sistémicos para el Estado de derecho.

A su llegada a la cumbre, Orbán ha acusado al PPE (la familia política de la que fue expulsado la pasada legislatura por su deriva autoritaria) de ignorar los resultados del 9-J, que a su juicio imponían un giro a la derecha, al pactar con los socialistas y los liberales. "El PPE ha construido una coalición de mentiras y engaños con los socialistas y los liberales. No podemos ni vamos a apoyar este vergonzoso acuerdo. Esto no es lo que votaron los europeos", ha dicho.

Por su parte, el primer ministro checo, Petr Fiala, que al igual que Meloni pertenece a la familia de los Conservadores y Reformistas Europeos, sí ha apoyado el reparto. "Para la República Checa es crucial que la distribución respete no sólo el equilibrio político, sino también el geográfico. Los nombres propuestos cumplen con estos criterios. Además, los conozco a todos personalmente, tienen una relación positiva con la República Checa y tengo muy buena experiencia trabajando con ellos", ha escrito en la red social X.

Tras su designación por los líderes europeos, el siguiente paso para Ursula von der Leyen es su confirmación en la Eurocámara, donde necesita la mayoría absoluta (361 de los 720 escaños). La 'gran coalición' suma alrededor de 400 escaños, pero siempre hay fugas de votos, por lo que la alemana busca sumar más apoyos para garantizarse una red de seguridad suficiente. La abstención de Meloni le da margen para seguir negociando el apoyo de los 24 eurodiputados de Hermanos de Italia. La votación está programada para el 18 de julio.

Por su parte, António Costa ya no necesita ningún trámite adicional para convertirse en presidente del Consejo Europeo. En la anterior cumbre del 17 de junio, el PPE, amparándose en su amplia victoria electoral el 9-J reclamó limitar su mandato a dos años y medio para que el cargo pasara a un democristiano durante la segunda mitad de la legislatura. Sin embargo, al final los negociadores han pactado seguir la práctica habitual y que se le renueve para cinco años.

Finalmente, Kaja Kallas será vicepresidenta de la Comisión Europea además de Alta Representante, por lo que todavía debe someterse al examen y la votación de la Eurocámara, que deberá pronunciarse por mayoría simple por el colegio de comisarios en su conjunto que les presente Von der Leyen.