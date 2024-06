Sunak perdería su escaño en la debacle electoral de los conservadores, según una macroencuesta

Rishi Sunak no solo podría cosechar el próximo 4 de julio la mayor debacle de los conservadores en unas elecciones generales, sino que podría convertirse en el primer ministro británico en ejercicio en no renovar su escaño en unos comicios, según una macroencuesta que ha publicado este miércoles el periódico The Telegraph.

El sondeo, encargado a Savanta y realizado entre el 7 y el 18 de junio a 18.000 personas, da cuenta de la previsible catástrofe a la que apuntan todas las encuestas que sufrirá el partido 'torie' en las urnas.

El Partido Conservador obtendría, según esta macroencuesta, el peor resultado electoral de su historia al quedarse solo con 53 escaños de los 650 de la Cámara de los Comunes, 312 menos de los que cuenta ahora.

Los laboristas de Keir Starmer, en cambio, lograrían una aplastante victoria: 516 escaños, 314 más que en los últimos comicios y casi cien más de los obtenidos con el arrollador triunfo con Tony Blair en 1997 (418). Los Liberales obtendrían 56 escaños.

Además, Sunak podría perder en su circunscripción parlamentaria, Richmond (Condado de North Yorkshire, Inglaterra), que una vez se consideró un bastión conservador. Sin embargo, Savanta advierte de que la batalla aún está muy equilibrada por un estrecho margen.

Sin embargo, una segunda encuesta publicada este miércoles, difundida por YouGov, da a los laboristas 425 escaños, frente a 108 del Partido Conservador.

Este sondeo, realizado entre 36.161 adultos en Inglaterra y Gales y 3.818 en Escocia del 11 al 18 de junio, da a los liberaldemócratas 67 escaños, 20 a los independentistas escoceses del SNP (-28); 5 al populista Reform UK; 4 a los independentistas galeses de Plaid Cymru y 2 al Partido Verde.

El primer ministro británico decidió convocar por sorpresa el pasado 22 de mayo elecciones anticipadas para el próximo 4 de julio pese a estar en su momento de peor popularidad y con todos los sondeos en contra.

Desde entonces, la distancia entre conservadores y laboristas no ha dejado de acrecentarse en las diversas encuestas publicadas y la mayoría de ellas sitúan a Starmer con aproximadamente 20 puntos porcentuales por delante de los 'tories'.

Sunak llegó al número del 10 de Downing Street designado por su predecesora Liz Truss en octubre de 2022 sin someterse a elecciones.