Sánchez en la Cumbre por la Paz: "En los conflictos debemos defender a la víctima y parar al agresor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la Cumbre por la Paz en Suiza que ha reunido a más de 100 países y organizaciones en una importante conferencia dedicada a establecer un camino hacia la paz entre Ucrania y Rusia.

El presidente ha alegado que quiere "honrar a Ucrania en materia de defensa de su país" y que "España seguirá dando apoyo a Ucrania todo el tiempo necesario, porque hay algo claro en este conflicto: que hay un agresor, que es Putin, y una víctima, que es el pueblo de Ucrania".

"En todos los conflictos debemos defender a la víctima y parar al agresor", ha señalado Sánchez.

El secretario general del PSOE también ha aseverado que "un país vecino no puede anexionarse un territorio que no es suyo".

"Tenemos que lanzar un mensaje inequívoco: que nos unen unos valores troncales, como la preservación de la soberanía de los países" y que el derecho internacional "se debe preservar siempre, y debemos defenderlo de manera contundente", ha continuado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha continuado su comparecencia y ha afirmado que: "Lidiamos con algunas de las consecuencias mundiales de este conflicto, tales como una terrible crisis humanitaria; el empeoramiento de una crisis alimentaria mundial, que ya teníamos y que perjudica sobre todo a los más débiles; y el miedo a la catástrofe nuclear que pensábamos que nunca volveríamos a ver".

No obstante, Sánchez ha asegurado que "han trabajado activamente con políticas y recursos para intentar mitigarlos".

"Rusia culpa a la OTAN"

"Pero hay otra consecuencia grave de esta guerra que es el impacto en el orden internacional", ha declarado el presidente del Gobierno.

"Rusia tiene la tentación de echarle la culpa a Occidente o a la OTAN, y, pese a que podría alegar que tiene una preocupación respecto a la seguridad de la situación de Europa y que sus inquietudes son legítimas, se deben aplicar normas básicas para mantener la seguridad, entre ellas no invadir a un país vecino".

Sin orden internacional

Sánchez ha continuado indicado que estas normas también incluyen no utilizar el alimento no "como un arma", o las amenazas nucleares, ya que "son inaceptables".

"Si no defendemos estas normas, no hay un orden internacional". "Simplemente esto no es aceptable", ha continuado Sánchez.

El presidente ha empezado su discurso agradeciendo a Suiza que sea la anfitriona de esta paz por Ucrania y recordando que "ya han pasado más de dos años desde que empezara la agresión militar rusa en el país ucraniano". Una agresión evidente del derecho internacional y de los principios de la Carta de la ONU, incluídos los de soberanía, independencia e integridad territorial", ha aseverado el mandatario español.

A la reunión, que se está celebrando esta tarde en un centro turístico cerca de Lucerna, ha asistido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que quiere recabar apoyos para el plan de paz de 10 puntos que esbozó por primera vez a finales de 2022.