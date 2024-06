La derecha francesa se plantea presentarse a las legislativas con el partido de Marine Le Pen

El partido histórico de la derecha francesa, Los Republicanos (LR), se está planteando una alianza con la formación de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 30 de junio (primera vuelta) y el 7 de julio (segunda vuelta). El diario francés Le Figaro ya da por hecho el acuerdo e informa de que el líder de LR, Eric Ciotti, podría anunciar la decisión este martes a las 20.00 horas.

El presidente del Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, gran triunfador en las elecciones europeas en Francia, ya ha invitado al partido de la derecha tradicional a una alianza. "Tiendo la mano a Los Republicanos, venid a trabajar a nuestro lado", ha afirmado este martes en una entrevista para RTL.

Los rumores sobre la decisión de Ciotti, del ala más derechista de Los Republicanos, ya han levantado división dentro del partido. Xavier Bertrand, dirigente del partido, ya se ha mostrado en contra de una posible alianza con Le Pen: "El ADN de la derecha republicana nunca son los extremos, nunca el Frente Nacional, nunca Marine Le Pen".

Las elecciones europeas del domingo han provocado un temblor político en Francia tras la decisión de Emmanuel Macron de divolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones legislativas.

Todos los partidos están moviendo ficha, no sólo la derecha. Las formaciones de izquierda también crearán un 'Frente Popular' para hacer frente a Macron y a la extrema derecha de Le Pen. Los socialistas aún no dan por completo el acuerdo, sin embargo, y no quieren que el movimiento sea liderado por Jean Luc Melenchón, líder de la Francia Insumisa.

Para las presidenciales de 2022, el Partido Socialista, la Francia Insumisa, el Partido Comunista y los verdes crearon la alianza NUPES con el mismo propósito que se presentan esta vez, pero acabó disolviéndose por desacuerdos sobre la guerra en Ucrania o Gaza.

