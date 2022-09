Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Zelenski critica que el OIEA no haya pedido ya desmilitarizar Zaporiyia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, criticó que el presidente del OIEA, Rafael Grossi, no haya pedido la desmilitarización de la central nuclear de Zaporiyia, tomada por los rusos, durante la visita que realizó este jueves a la planta.



En un discurso publicado esta noche en su página web, el mandatario ucraniano recordó que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de la ONU inició el jueves una misión de inspección de esta planta nuclear, la mayor de Europa, bajo control de las tropas rusas desde el pasado 4 de marzo.



Para Zelenski, la "clave de lo que debería suceder es la desmilitarización del territorio de la planta. Este es exactamente el objetivo de los esfuerzos ucranianos e internacionales" sobre estas instalaciones que pueden sufrir un accidente por los bombardeos que se producen en la zona.



"Y lo malo es que todavía no hayamos escuchado los llamamientos apropiados de la OIEA (en este sentido). Aunque lo hablamos con el Sr. Grossi en nuestra reunión en Kiev. Esta era la clave (...). Se dijo claramente: desmilitarización y control total (de Zaporiyia) por parte de especialistas nucleares ucranianos".

Zelenski también se quejó de que no se hayan cumplido otras de las condiciones que acordó con Grossi en la reunión previa a la visita la central, como es el hecho de que no se ha permitido a la prensa independiente acompañar a los miembros del OIEA.



"Cuando nos reunimos con el Sr. Grossi y los miembros de la misión en Kiev, acordamos que la misión estaría acompañada por periodistas de medios ucranianos e internacionales. Periodistas independientes. Para que el mundo vea la verdad. Para ver lo que realmente está pasando", explicó el mandatario.



"Desafortunadamente, esto no se hizo. Aunque se prometió. Desafortunadamente, los ocupantes (rusos) no dejaron entrar a los periodistas, sino que organizaron a un grupo de sus propagandistas. Lamentablemente, los representantes del OIEA no protegieron a los representantes de los medios independientes", lamentó.



No obstante, Zelenski dijo que tiene "la esperanza de que la misión saque conclusiones objetivas de las circunstancias en la planta".